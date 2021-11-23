12:33 23.11.2021 (обновлено: 20:20 23.11.2021)
Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в Кремле
Песков: Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия не собирается ни на кого нападать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Там также написали, что страна якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
"Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", — сказал Песков журналистам.
Он отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, что страна готовится напасть на Украину, а российская сторона утверждает, что Киев планирует агрессивные действия против Донбасса, против самопровозглашенных республик — ЛНР и ДНР, "и это "нюанс, который нужно понимать и правильно это трактовать".
Пресс-секретарь добавил, что лучшая гарантия безопасности в ситуации с украинским конфликтом — соблюдение Минских соглашений. Он назвал отсутствие прогресса в их реализации существенным триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе.
Представитель Кремля отметил, что отправка в Киев военных советников и вооружения из западных стран также нагнетает обстановку.
"Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса", — заключил Песков.
Он напомнил, что самопровозглашенные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, страна никому не угрожала и не угрожает.
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