https://ria.ru/20211123/rossiya-1760316710.html

Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в Кремле

Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.11.2021

Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в Кремле

Россия не собирается ни на кого нападать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:33

2021-11-23T12:33

2021-11-23T20:20

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия не собирается ни на кого нападать, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Москва якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. Там также написали, что страна якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".Он отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, что страна готовится напасть на Украину, а российская сторона утверждает, что Киев планирует агрессивные действия против Донбасса, против самопровозглашенных республик — ЛНР и ДНР, "и это "нюанс, который нужно понимать и правильно это трактовать".Пресс-секретарь добавил, что лучшая гарантия безопасности в ситуации с украинским конфликтом — соблюдение Минских соглашений. Он назвал отсутствие прогресса в их реализации существенным триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе.Представитель Кремля отметил, что отправка в Киев военных советников и вооружения из западных стран также нагнетает обстановку.Он напомнил, что самопровозглашенные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, в Москве заявляют, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, страна никому не угрожала и не угрожает.

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html

https://ria.ru/20211122/ukraina-1760128124.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, россия