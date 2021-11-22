https://ria.ru/20211122/blumberg-1760168738.html
Песков ответил на статью Блумберг о планах "вторжения" России на Украину
Песков ответил на статью Блумберг о планах "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 22.11.2021
Песков ответил на статью Блумберг о планах "вторжения" России на Украину
В Кремле считают, что некоторые американские СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:02
2021-11-22T14:02
2021-11-22T14:56
политика
сша
белоруссия
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615169_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_530e7920e7c8cebebd91d02b151ea3e6.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле считают, что некоторые американские СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, материковой границы и через Белоруссию. Кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе"."Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания <...> для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Блумберг, это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют", — сказал официальный представитель президента Дмитрий Песков. Москва видит в этом "нагнетание напряженности" и попытку "представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования" конфликта в Донбассе, отметил он. При этом российская сторона не исключает, что это "камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Как пояснил Песков, речь идет о возможном желании Украины силой решить конфликт.
https://ria.ru/20211121/vtorzhenie-1760055474.html
https://ria.ru/20211120/ssha-1759875506.html
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615169_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_2fcbba95f6f2bf35eba4d12592d31260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, белоруссия, дмитрий песков, россия
14:02 22.11.2021 (обновлено: 14:56 22.11.2021)
Песков ответил на статью Блумберг о планах "вторжения" России на Украину
Песков: Запад через СМИ хочет представить Россию угрозой урегулированию кризиса на Украине
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле считают, что некоторые американские СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США
считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину
с трех направлений — с территории Крыма, материковой границы и через Белоруссию
. Кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания <...> для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Блумберг, это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют", — сказал официальный представитель президента Дмитрий Песков.
Москва видит в этом "нагнетание напряженности" и попытку "представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования" конфликта в Донбассе, отметил он.
При этом российская сторона не исключает, что это "камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Как пояснил Песков, речь идет о возможном желании Украины силой решить конфликт.