https://ria.ru/20211123/ucheniya-1760414081.html

Украина проведет учения возле российской границы

Украина проведет учения возле российской границы - РИА Новости, 23.11.2021

Украина проведет учения возле российской границы

Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с РФ, заявил во вторник исполняющий... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:22

2021-11-23T19:22

2021-11-23T19:22

в мире

украина

белоруссия

харьковская область

мвд украины

верховная рада украины

россия

денис монастырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706960_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c47c3545a2e54d0646e6e239a57fdcbe.jpg

КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с РФ, заявил во вторник исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.Ранее аналогичные учения подразделений территориальной обороны, только на границе с Белоруссией, анонсировал глава МВД Украины Денис Монастырский.Верховная рада Украины в июле этого года приняла закон об основах национального сопротивления, он вводится в действие 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь.

https://ria.ru/20211123/timoshenko-1760395198.html

украина

белоруссия

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, белоруссия, харьковская область, мвд украины, верховная рада украины, россия, денис монастырский