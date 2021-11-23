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Украина проведет учения возле российской границы
Украина проведет учения возле российской границы - РИА Новости, 23.11.2021
Украина проведет учения возле российской границы
Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с РФ, заявил во вторник исполняющий... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:22
2021-11-23T19:22
в мире
украина
белоруссия
харьковская область
мвд украины
верховная рада украины
россия
денис монастырский
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с РФ, заявил во вторник исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.Ранее аналогичные учения подразделений территориальной обороны, только на границе с Белоруссией, анонсировал глава МВД Украины Денис Монастырский.Верховная рада Украины в июле этого года приняла закон об основах национального сопротивления, он вводится в действие 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь.
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в мире, украина, белоруссия, харьковская область, мвд украины, верховная рада украины, россия, денис монастырский
19:22 23.11.2021
 
Украина проведет учения возле российской границы

Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения возле границы с Россией

© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные во время учений
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с РФ, заявил во вторник исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.

"Имеем более трех тысяч человек в боеспособном состоянии. Поэтому мы запланировали, наверное, на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы. Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения", - заявил Скакун в комментарии изданию "Цензор.нет".

Ранее аналогичные учения подразделений территориальной обороны, только на границе с Белоруссией, анонсировал глава МВД Украины Денис Монастырский.
Верховная рада Украины в июле этого года приняла закон об основах национального сопротивления, он вводится в действие 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь.
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