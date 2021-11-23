https://ria.ru/20211123/ucheniya-1760414081.html
Украина проведет учения возле российской границы
Украина проведет учения возле российской границы - РИА Новости, 23.11.2021
Украина проведет учения возле российской границы
Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с РФ, заявил во вторник исполняющий... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:22
2021-11-23T19:22
2021-11-23T19:22
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Подразделения территориальной обороны Украины проведут на следующей неделе учения в Харьковской области возле границы с РФ, заявил во вторник исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.Ранее аналогичные учения подразделений территориальной обороны, только на границе с Белоруссией, анонсировал глава МВД Украины Денис Монастырский.Верховная рада Украины в июле этого года приняла закон об основах национального сопротивления, он вводится в действие 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь.
https://ria.ru/20211123/timoshenko-1760395198.html
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в мире, украина, белоруссия, харьковская область, мвд украины, верховная рада украины, россия, денис монастырский
Украина проведет учения возле российской границы
Подразделения территориальной обороны Украины проведут учения возле границы с Россией