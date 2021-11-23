https://ria.ru/20211123/tsiolkovskiy-1760268912.html

Экс-главу наукограда будут судить за строительство снежного городка

Экс-главу наукограда будут судить за строительство снежного городка - РИА Новости, 23.11.2021

Экс-главу наукограда будут судить за строительство снежного городка

Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий предстанет перед судом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает управление... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T03:58

2021-11-23T03:58

2021-11-23T09:30

происшествия

благовещенск

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

благовещенский городской суд

циолковский (наукоград)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий предстанет перед судом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.Левицкий стал главой Циолковского в ноябре 2018-го, а 5 марта этого года покинул пост, объяснив, что по семейным обстоятельствам ему нужно находиться в Благовещенске. Месяц спустя его арестовали.Бывшему градоначальнику предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, получении взятки, отмывании денег и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, речь идет о завышении стоимости контракта на устройство снежного городка: в 2018 году Левицкий поручил подчиненным подготовить такой документ, причем в нем были прописаны требования, обеспечивающие победу "конкретной организации". Ущерб оценивается примерно в два миллиона рублей. Вину Левицкий не признал, давать показания отказался. Сам он утверждает, что ему инкриминируют получение денег от лучшего друга за победу в аукционе на строительство снежного городка. По словам бывшего чиновника, друг выплачивал ему долг за кредит, который тот вернул за него банку.Николая Кохно, который руководил Циолковским до Левицкого, в июне 2019 года приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

https://ria.ru/20210407/arest-1727159101.html

благовещенск

амурская область

циолковский (наукоград)

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происшествия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), благовещенский городской суд, циолковский (наукоград)