https://ria.ru/20211123/tsiolkovskiy-1760268912.html
Экс-главу наукограда будут судить за строительство снежного городка
Экс-главу наукограда будут судить за строительство снежного городка - РИА Новости, 23.11.2021
Экс-главу наукограда будут судить за строительство снежного городка
Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий предстанет перед судом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает управление... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T03:58
2021-11-23T03:58
2021-11-23T09:30
происшествия
благовещенск
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
благовещенский городской суд
циолковский (наукоград)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий предстанет перед судом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.Левицкий стал главой Циолковского в ноябре 2018-го, а 5 марта этого года покинул пост, объяснив, что по семейным обстоятельствам ему нужно находиться в Благовещенске. Месяц спустя его арестовали.Бывшему градоначальнику предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, получении взятки, отмывании денег и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, речь идет о завышении стоимости контракта на устройство снежного городка: в 2018 году Левицкий поручил подчиненным подготовить такой документ, причем в нем были прописаны требования, обеспечивающие победу "конкретной организации". Ущерб оценивается примерно в два миллиона рублей. Вину Левицкий не признал, давать показания отказался. Сам он утверждает, что ему инкриминируют получение денег от лучшего друга за победу в аукционе на строительство снежного городка. По словам бывшего чиновника, друг выплачивал ему долг за кредит, который тот вернул за него банку.Николая Кохно, который руководил Циолковским до Левицкого, в июне 2019 года приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
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происшествия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), благовещенский городской суд, циолковский (наукоград)
03:58 23.11.2021 (обновлено: 09:30 23.11.2021)
Экс-главу наукограда будут судить за строительство снежного городка
Экс-главу наукограда Циолковский Левицкого будут судить за строительство снежного городка
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Бывший глава наукограда Циолковский
Сергей Левицкий предстанет перед судом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает управление Следственного комитета
по Амурской области
.
"В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа наложен арест на автомобиль члена семьи обвиняемого на сумму 1,3 миллиона рублей. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.
Левицкий стал главой Циолковского в ноябре 2018-го, а 5 марта этого года покинул пост, объяснив, что по семейным обстоятельствам ему нужно находиться в Благовещенске
. Месяц спустя его арестовали.
Бывшему градоначальнику предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, получении взятки, отмывании денег и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, речь идет о завышении стоимости контракта на устройство снежного городка: в 2018 году Левицкий поручил подчиненным подготовить такой документ, причем в нем были прописаны требования, обеспечивающие победу "конкретной организации". Ущерб оценивается примерно в два миллиона рублей.
Вину Левицкий не признал, давать показания отказался. Сам он утверждает, что ему инкриминируют получение денег от лучшего друга за победу в аукционе на строительство снежного городка. По словам бывшего чиновника, друг выплачивал ему долг за кредит, который тот вернул за него банку.
Николая Кохно, который руководил Циолковским до Левицкого, в июне 2019 года приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.