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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/teatr-1760290017.html
TikTok запускает проект, посвященный театрам
TikTok запускает проект, посвященный театрам - РИА Новости, 23.11.2021
TikTok запускает проект, посвященный театрам
Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:58
2021-11-23T10:58
культура
санкт-петербург
москва
марк захаров
ленком
мариинский театр
театры
новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и поможет российским театрам обрести новую публику, сообщили организаторы.Проект #ТеатральныйТикТок пройдет с 23 по 28 ноября. Организаторы подготовили программу в формате прямых эфиров TikTok Live, позволив участникам заглянуть в театральное закулисье.В TikTok запускают и челлендж #весьмиртеатр, где каждый пользователь сможет почувствовать себя в роли режиссера, сценариста и актера одновременно. Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно продемонстрировать свое актерское мастерство, записав видео в TikTok. Авторы лучших роликов получат билеты в театр.
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санкт-петербург, москва, марк захаров, ленком, мариинский театр, театры, новости культуры, tiktok
10:58 23.11.2021
 
TikTok запускает проект, посвященный театрам

TikTok запускает проект, посвященный театрам

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМариинский театр в Санкт-Петербурге
Мариинский театр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и поможет российским театрам обрести новую публику, сообщили организаторы.
"Инициатива объединит ведущие театры страны и поможет им задействовать новые творческие форматы для коммуникации с миллионами пользователей. К инициативе уже присоединились ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга: Мариинский театр, Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" и Государственный академический Малый театр России", — говорится в сообщении.
Проект #ТеатральныйТикТок пройдет с 23 по 28 ноября. Организаторы подготовили программу в формате прямых эфиров TikTok Live, позволив участникам заглянуть в театральное закулисье.
"В течение недели, с 23 по 28 ноября, в формате прямых эфиров TikTok Live пользователи смогут стать участниками виртуальной экскурсии и узнать, что происходит за кулисами перед началом выступления, как актеры готовятся к выходу на сцену", — отмечает пресс-служба.
 
В TikTok запускают и челлендж #весьмиртеатр, где каждый пользователь сможет почувствовать себя в роли режиссера, сценариста и актера одновременно. Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно продемонстрировать свое актерское мастерство, записав видео в TikTok. Авторы лучших роликов получат билеты в театр.
Режиссер Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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КультураСанкт-ПетербургМоскваМарк ЗахаровЛенкомМариинский театрТеатрыНовости культурыTikTok
 
 
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