https://ria.ru/20211123/teatr-1760290017.html

TikTok запускает проект, посвященный театрам

TikTok запускает проект, посвященный театрам - РИА Новости, 23.11.2021

TikTok запускает проект, посвященный театрам

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:58

2021-11-23T10:58

2021-11-23T10:58

культура

санкт-петербург

москва

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ленком

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театры

новости культуры

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и поможет российским театрам обрести новую публику, сообщили организаторы.Проект #ТеатральныйТикТок пройдет с 23 по 28 ноября. Организаторы подготовили программу в формате прямых эфиров TikTok Live, позволив участникам заглянуть в театральное закулисье.В TikTok запускают и челлендж #весьмиртеатр, где каждый пользователь сможет почувствовать себя в роли режиссера, сценариста и актера одновременно. Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно продемонстрировать свое актерское мастерство, записав видео в TikTok. Авторы лучших роликов получат билеты в театр.

https://ria.ru/20211116/bekmambetov-1759251121.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, москва, марк захаров, ленком, мариинский театр, театры, новости культуры, tiktok