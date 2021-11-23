https://ria.ru/20211123/teatr-1760290017.html
TikTok запускает проект, посвященный театрам
TikTok запускает проект, посвященный театрам - РИА Новости, 23.11.2021
TikTok запускает проект, посвященный театрам
Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:58
2021-11-23T10:58
2021-11-23T10:58
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и поможет российским театрам обрести новую публику, сообщили организаторы.Проект #ТеатральныйТикТок пройдет с 23 по 28 ноября. Организаторы подготовили программу в формате прямых эфиров TikTok Live, позволив участникам заглянуть в театральное закулисье.В TikTok запускают и челлендж #весьмиртеатр, где каждый пользователь сможет почувствовать себя в роли режиссера, сценариста и актера одновременно. Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно продемонстрировать свое актерское мастерство, записав видео в TikTok. Авторы лучших роликов получат билеты в театр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, москва, марк захаров, ленком, мариинский театр, театры, новости культуры, tiktok
TikTok запускает проект, посвященный театрам
TikTok запускает проект, посвященный театрам
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запускает проект #ТеатральныйТикТок. Он познакомит пользователей с искусством драматургии и поможет российским театрам обрести новую публику, сообщили организаторы.
"Инициатива объединит ведущие театры страны и поможет им задействовать новые творческие форматы для коммуникации с миллионами пользователей. К инициативе уже присоединились ведущие театры Москвы и Санкт-Петербурга: Мариинский театр, Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" и Государственный академический Малый театр России", — говорится в сообщении.
Проект #ТеатральныйТикТок пройдет с 23 по 28 ноября. Организаторы подготовили программу в формате прямых эфиров TikTok Live, позволив участникам заглянуть в театральное закулисье.
"В течение недели, с 23 по 28 ноября, в формате прямых эфиров TikTok Live пользователи смогут стать участниками виртуальной экскурсии и узнать, что происходит за кулисами перед началом выступления, как актеры готовятся к выходу на сцену", — отмечает пресс-служба.
В TikTok запускают и челлендж #весьмиртеатр, где каждый пользователь сможет почувствовать себя в роли режиссера, сценариста и актера одновременно. Чтобы присоединиться к конкурсу, нужно продемонстрировать свое актерское мастерство, записав видео в TikTok. Авторы лучших роликов получат билеты в театр.