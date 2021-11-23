https://ria.ru/20211123/rowling-1760295262.html

Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее адрес в соцсетях

Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее адрес в соцсетях - РИА Новости, 23.11.2021

Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее адрес в соцсетях

Британская писательница Джоан Роулинг разместила на своей странице в Twitter большой пост, в котором раскритиковала активистов-трансгендеров за то, что они... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:41

2021-11-23T17:41

2021-11-23T17:41

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг разместила на своей странице в Twitter большой пост, в котором раскритиковала активистов-трансгендеров за то, что они опубликовали ее домашний адрес в социальных сетях.По словам автора серии книг о "Гарри Поттере", в прошлую пятницу, накануне Дня памяти трансгендеров (ежегодно отмечается 20 ноября. — Прим. ред.), комик Холли Старс, актриса Джорджия Фрост и дрэг-квин Ричард Энерджи устроили пикет перед домом писательницы недалеко от Эдинбурга (Шотландия). Так они протестовали против неоднозначных взглядов Роулинг на транс-сообщество.В ветке в Twitter писательница обвинила трио в "доксинге" (публикация чьей-либо личной информации без согласия. — Прим. ред.), когда активисты опубликовали в Сети фотографию, где на заднем плане был хорошо виден ее домашний адрес (снимок позже удалили).Затем писательница добавила: "Может, лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, — это перестать преследовать и угрожать нам?".По словам Холли Старс, пост был удален почти сразу после того, как активисты сами начали получать онлайн-угрозы от защитников Джоан Роулинг. Этот онлайн-спор — последняя "битва" между Джоан Роулинг и транс-активистами. Вот уже больше года писательницу травят за то, что в 2020 году она прокомментировала в твиттере статью под названием: "Создание более равноправного мира после COVID-19 для людей, у которых менструация". Тогда создательница "Гарри Поттера" в шуточной форме поразмышляла о том, как можно назвать "таких людей" и предложила несколько искаженных вариаций на слово "женщина". После этого пользователи обвинили ее в неуважительном отношении к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.И как бы писательница не пыталась объяснить, что всегда уважала "право каждого трансгендерного человека жить так, как он считает нужным", ее продолжали хейтить и обвинять в трансфобии. Полиция Шотландии расследует угрозы, которые поступили в адрес Роулинг.На этой волне от Роулинг отвернулись актеры, принимавшие участие в съемках фильмов о Гарри Поттере, в том числе исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф, а также крупнейшие фан-сайты.А недавно стало известно, что ее не пригласили в спецэпизод "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс", посвященный 20-летию фильма "Гарри Поттер и философский камень", положившего начало кинофраншизе. Премьера выпуска состоится 1 января 2022 года на HBO Max. Ожидается, что в нем примут участие исполнители ключевых ролей, режиссер Крис Коламбус и другие.

https://ria.ru/20211120/rouling-1759866395.html

https://ria.ru/20211117/watson-1759499914.html

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новости культуры, twitter, эдинбург (город), шотландия, дэниел рэдклифф, гарри поттер