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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211123/rowling-1760295262.html
Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее адрес в соцсетях
Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее адрес в соцсетях - РИА Новости, 23.11.2021
Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее адрес в соцсетях
Британская писательница Джоан Роулинг разместила на своей странице в Twitter большой пост, в котором раскритиковала активистов-трансгендеров за то, что они... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:41
2021-11-23T17:41
культура
новости культуры
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг разместила на своей странице в Twitter большой пост, в котором раскритиковала активистов-трансгендеров за то, что они опубликовали ее домашний адрес в социальных сетях.По словам автора серии книг о "Гарри Поттере", в прошлую пятницу, накануне Дня памяти трансгендеров (ежегодно отмечается 20 ноября. — Прим. ред.), комик Холли Старс, актриса Джорджия Фрост и дрэг-квин Ричард Энерджи устроили пикет перед домом писательницы недалеко от Эдинбурга (Шотландия). Так они протестовали против неоднозначных взглядов Роулинг на транс-сообщество.В ветке в Twitter писательница обвинила трио в "доксинге" (публикация чьей-либо личной информации без согласия. — Прим. ред.), когда активисты опубликовали в Сети фотографию, где на заднем плане был хорошо виден ее домашний адрес (снимок позже удалили).Затем писательница добавила: "Может, лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, — это перестать преследовать и угрожать нам?".По словам Холли Старс, пост был удален почти сразу после того, как активисты сами начали получать онлайн-угрозы от защитников Джоан Роулинг. Этот онлайн-спор — последняя "битва" между Джоан Роулинг и транс-активистами. Вот уже больше года писательницу травят за то, что в 2020 году она прокомментировала в твиттере статью под названием: "Создание более равноправного мира после COVID-19 для людей, у которых менструация". Тогда создательница "Гарри Поттера" в шуточной форме поразмышляла о том, как можно назвать "таких людей" и предложила несколько искаженных вариаций на слово "женщина". После этого пользователи обвинили ее в неуважительном отношении к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.И как бы писательница не пыталась объяснить, что всегда уважала "право каждого трансгендерного человека жить так, как он считает нужным", ее продолжали хейтить и обвинять в трансфобии. Полиция Шотландии расследует угрозы, которые поступили в адрес Роулинг.На этой волне от Роулинг отвернулись актеры, принимавшие участие в съемках фильмов о Гарри Поттере, в том числе исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф, а также крупнейшие фан-сайты.А недавно стало известно, что ее не пригласили в спецэпизод "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс", посвященный 20-летию фильма "Гарри Поттер и философский камень", положившего начало кинофраншизе. Премьера выпуска состоится 1 января 2022 года на HBO Max. Ожидается, что в нем примут участие исполнители ключевых ролей, режиссер Крис Коламбус и другие.
https://ria.ru/20211120/rouling-1759866395.html
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новости культуры, twitter, эдинбург (город), шотландия, дэниел рэдклифф, гарри поттер
17:41 23.11.2021
 
Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее адрес в соцсетях

Джоан Роулинг осудила транс-активистов, показавших ее домашний адрес в соцсетях

© AP Photo / Joel RyanПисательница Джоан Роулинг
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Joel Ryan
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британская писательница Джоан Роулинг разместила на своей странице в Twitter большой пост, в котором раскритиковала активистов-трансгендеров за то, что они опубликовали ее домашний адрес в социальных сетях.
По словам автора серии книг о "Гарри Поттере", в прошлую пятницу, накануне Дня памяти трансгендеров (ежегодно отмечается 20 ноября. — Прим. ред.), комик Холли Старс, актриса Джорджия Фрост и дрэг-квин Ричард Энерджи устроили пикет перед домом писательницы недалеко от Эдинбурга (Шотландия). Так они протестовали против неоднозначных взглядов Роулинг на транс-сообщество.
В ветке в Twitter писательница обвинила трио в "доксинге" (публикация чьей-либо личной информации без согласия. — Прим. ред.), когда активисты опубликовали в Сети фотографию, где на заднем плане был хорошо виден ее домашний адрес (снимок позже удалили).

"Я полагаю, что Холли Стар, Джорджия Фрост и Ричард Энерджи думали, что доксинг меня испугает и я не буду выступать в защиту прав женщин и их гендерной идентичности, — написала Джоан Роулинг. — Им следовало бы задуматься над тем фактом, что я получила так много угроз о расправе, что могла бы обернуть ими дом. Но я не переставала высказываться".

Затем писательница добавила: "Может, лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, — это перестать преследовать и угрожать нам?".
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По словам Холли Старс, пост был удален почти сразу после того, как активисты сами начали получать онлайн-угрозы от защитников Джоан Роулинг.
"С момента публикации этой фотографии мы получили огромное количество устрашающих трансфобных сообщений, поэтому решили удалить ее, — написал Старс.
Этот онлайн-спор — последняя "битва" между Джоан Роулинг и транс-активистами. Вот уже больше года писательницу травят за то, что в 2020 году она прокомментировала в твиттере статью под названием: "Создание более равноправного мира после COVID-19 для людей, у которых менструация".
Тогда создательница "Гарри Поттера" в шуточной форме поразмышляла о том, как можно назвать "таких людей" и предложила несколько искаженных вариаций на слово "женщина". После этого пользователи обвинили ее в неуважительном отношении к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.
И как бы писательница не пыталась объяснить, что всегда уважала "право каждого трансгендерного человека жить так, как он считает нужным", ее продолжали хейтить и обвинять в трансфобии.
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На этой волне от Роулинг отвернулись актеры, принимавшие участие в съемках фильмов о Гарри Поттере, в том числе исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф, а также крупнейшие фан-сайты.
А недавно стало известно, что ее не пригласили в спецэпизод "Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс", посвященный 20-летию фильма "Гарри Поттер и философский камень", положившего начало кинофраншизе. Премьера выпуска состоится 1 января 2022 года на HBO Max. Ожидается, что в нем примут участие исполнители ключевых ролей, режиссер Крис Коламбус и другие.
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