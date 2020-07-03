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Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала
Крупнейшие фан-сайты о вселенной Гарри Поттера отказываются от связей с автором книг Джоан Роулинг на фоне скандала вокруг заявлений писательницы о... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:59
культура
гарри поттер
дэниел рэдклифф
джоан роулинг (джоан мюррэй)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гарри поттер, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй), в мире

Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала

14:44 03.07.2020 (обновлено: 14:59 03.07.2020)
15597
© AP Photo / Invision/ Joel RyanАнглийская писательница Джоан Роулинг
Английская писательница Джоан Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Английская писательница Джоан Роулинг. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крупнейшие фан-сайты о вселенной Гарри Поттера отказываются от связей с автором книг Джоан Роулинг на фоне скандала вокруг заявлений писательницы о трансгендерах, сообщает британская газета Guardian.
Сайты Leaky Cauldron и Mugglenet с общим охватом более миллиона человек заявили, что на их страницах больше не будут публиковаться ссылки на официальный сайт Роулинг, ее фотографии или информация о достижениях, не имеющих отношения к вселенной Гарри Поттера. Они обвинили ее в том, что она придерживается "пагубных и неверных убеждений" о трансгендерах.
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Ранее Роулинг обвинили в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.
Однако впоследствии Джоан Роулинг опубликовала эссе, в котором она описала свои настоящие убеждения относительно прав трансгендеров и привела примеры из своей жизни и истории знакомых.
Актеры, принимавшие участие в съемках фильмов о Гарри Поттере, в том числе исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф, также осудили автора книг и выразили надежду, что ее заявления не повлияют на отношения фанатов к вселенной Гарри Поттера.
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КультураГарри ПоттерДэниел РэдклиффДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)В мире
Популярные комментарии
мир сошел с ума. с ног на голову. в нормальном мире красный день календаря только и только у женщин.
3 июля, 14:58
Evgeniy Domichev
1210000
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