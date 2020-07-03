Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала

Сайты Leaky Cauldron и Mugglenet с общим охватом более миллиона человек заявили, что на их страницах больше не будут публиковаться ссылки на официальный сайт Роулинг, ее фотографии или информация о достижениях, не имеющих отношения к вселенной Гарри Поттера. Они обвинили ее в том, что она придерживается "пагубных и неверных убеждений" о трансгендерах.