Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Крупнейшие фан-сайты о вселенной Гарри Поттера отказываются от связей с автором книг Джоан Роулинг на фоне скандала вокруг заявлений писательницы о трансгендерах, сообщает британская газета Guardian.
Сайты Leaky Cauldron и Mugglenet с общим охватом более миллиона человек заявили, что на их страницах больше не будут публиковаться ссылки на официальный сайт Роулинг, ее фотографии или информация о достижениях, не имеющих отношения к вселенной Гарри Поттера. Они обвинили ее в том, что она придерживается "пагубных и неверных убеждений" о трансгендерах.
Ранее Роулинг обвинили в трансфобии после ее заявлений в Twitter. Писательница в своем аккаунте поделилась статьей, в которой обсуждали "людей с менструацией". В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово "женщина". Однако пользователи Twitter в комментариях осудили Роулинг, за ее якобы неуважительное отношение к трансгендерам, транссексуалам и другим меньшинствам.
Однако впоследствии Джоан Роулинг опубликовала эссе, в котором она описала свои настоящие убеждения относительно прав трансгендеров и привела примеры из своей жизни и истории знакомых.
Актеры, принимавшие участие в съемках фильмов о Гарри Поттере, в том числе исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф, также осудили автора книг и выразили надежду, что ее заявления не повлияют на отношения фанатов к вселенной Гарри Поттера.