Пашинян ответил на вопрос о признании Карабаха
Пашинян: нужно понять, что даст армянской стороне признание Карабаха
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, есть ли в повестке армянских властей вопрос признания Карабаха и при каких условиях он может быть рассмотрен, заявил, что нужно понять, что даст такое признание.
По его словам, сопредседатели Минской группы по карабахскому урегулированию призвали стороны приложить усилия по созданию необходимой атмосферы для возобновления переговоров.
"Наша задача - сделать все для решения этого вопроса. Нам нужно скорейшее возобновление переговорного процесса. Мы должны понять, что даст признание Карабаха. Тридцать лет этот вопрос обсуждался, и решение принято не было. Почему? Потому что все понимали, что Армения как минимум не должна быть первой и единственной страной, принявшей такое решение", - сказал Пашинян на пресс-конференции в онлайн-режиме.
По его словам, карабахский вопрос является международным вопросом, который невозможно решить только подходами Армении. "Нашей главнейшей задачей должно быть согласование нашей позиции о правах армян Карабаха с международными подходами", - отметил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.