Пашинян высоко оценил роль России в обеспечении безопасности Армении
Пашинян высоко оценил роль России в обеспечении безопасности Армении и вклад миротворцев
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил роль России в обеспечении безопасности Армении и вклад российских миротворцев в поддержании мира в Карабахе.
"РФ - стратегический партнер Армении, это партнерство неоценимо, и еще хочу отметить, что очень высоко оцениваю роль России в обеспечении безопасности Армении, деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
Комментируя критику в адрес ОДКБ в связи с ее позицией по конфликту в Карабахе, Пашинян заявил, что Армения не будет рассматривать возможность выхода из этой организации.
"ОДКБ - канал и площадка не только многостороннего сотрудничества, но и наших стратегических отношений с РФ. Мы как председательствующая в этой организации страна должны работать над тем, чтобы ОДКБ принимала должное участие в обеспечении безопасности в нашем в регионе", - сказал Пашинян.
При этом он напомнил, что ряд стран ОДКБ подписали стратегию тюркского мира, и эти реалии, по его словам, не могут не влиять на общий контекст.
Он добавил также, что Россия - дружественная, союзническая страна и для Азербайджана, и поэтому она пытается найти решения проблемы в регионе несиловыми средствами. "И мы не хотим этого. Мы желаем, чтобы наши союзники и партнеры использовали политические рычаги для защиты наших совместных интересов", - сказал Пашинян. При этом он добавил, что Армения не будет ограничивать себя, "преследуя эту конкретную повестку в международных инстанциях и звеньях".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.