https://ria.ru/20211123/operatsiya-1760416397.html

СК возбудил дело из-за операции, которую сделала себе блокадница

СК возбудил дело из-за операции, которую сделала себе блокадница - РИА Новости, 23.11.2021

СК возбудил дело из-за операции, которую сделала себе блокадница

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жительнице блокадного... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:42

2021-11-23T19:42

2021-11-23T21:47

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

блокада ленинграда (1941-1944)

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жительнице блокадного Ленинграда, сообщается на сайте регионального ведомства.О пожилой пациентке, которая порезала себе живот, чтобы избежать боли, написала сотрудница скорой помощи Виктория Шутова в соцсети "ВКонтакте". Там же она разместила текст предсмертной записки, которую написала блокадница, боясь, что в случае ее смерти обвинят родственников. Как рассказала медик, у женщины обнаружили онкологическое заболевание, но плановую операцию пришлось отложить из-за положительного теста на коронавирус. Чтобы облегчить состояние, она решила провести процедуру сама. Отмечалось, что ей предлагали хирургическую помощь, несмотря на COVID-19, но ее родственники отказались от госпитализации женщины."По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК", — говорится в сообщении.Отмечается, что пожилую женщину не госпитализировали в медицинский стационар, тем самым поставили под угрозу ее жизнь и здоровье, из-за чего 90-летняя пенсионерка была вынуждена самостоятельно провести себе полостную хирургическую операцию.Проверку проводят также в областной прокуратуре, расследование там поставили на особый контроль.

https://ria.ru/20211116/sidelka-1759300958.html

ленинградская область

россия

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), блокада ленинграда (1941-1944), россия