https://ria.ru/20211123/mintsifry-1760337055.html

Минцифры представит план создания "маркетплейса данных"

Минцифры представит план создания "маркетплейса данных" - РИА Новости, 23.11.2021

Минцифры представит план создания "маркетплейса данных"

Минцифры РФ в начале следующего года намерено представить план создания "маркетплейса данных" – предполагается, что государство, а затем, возможно, и бизнес... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:00

2021-11-23T14:00

2021-11-23T14:00

экономика

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ в начале следующего года намерено представить план создания "маркетплейса данных" – предполагается, что государство, а затем, возможно, и бизнес будут размещать на этой платформе свои обезличенные данные, сообщил глава министерства Максут Шадаев.По его словам, создание такого маркетплейса возможно уже в середине следующего года. "Думаю, что середина следующего года – это уже реально. Мы начнем с государственных дата-сетов, у нас многие ведомства их в этом году готовят... а дальше будем обсуждать условия и порядок размещения там данных бизнеса", - сказал Шадаев.При этом он подчеркнул, что главная задача - обеспечить защиту обезличенных больших данных.Кроме того, со следующего года, как сказал глава Минцифры, в рамках Национальной системы управления данными (НСУД) будет формироваться "большой data lake", то есть хранилище данных. Как отметил Шадаев, оно позволит собирать обезличенные данные с регионов и муниципалитетов для проведения расширенной аналитики.

https://ria.ru/20211119/gosoblako-1759801404.html

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экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия