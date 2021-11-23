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Минцифры представит план создания "маркетплейса данных"
Минцифры представит план создания "маркетплейса данных" - РИА Новости, 23.11.2021
Минцифры представит план создания "маркетплейса данных"
Минцифры РФ в начале следующего года намерено представить план создания "маркетплейса данных" – предполагается, что государство, а затем, возможно, и бизнес... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:00
2021-11-23T14:00
экономика
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ в начале следующего года намерено представить план создания "маркетплейса данных" – предполагается, что государство, а затем, возможно, и бизнес будут размещать на этой платформе свои обезличенные данные, сообщил глава министерства Максут Шадаев.По его словам, создание такого маркетплейса возможно уже в середине следующего года. "Думаю, что середина следующего года – это уже реально. Мы начнем с государственных дата-сетов, у нас многие ведомства их в этом году готовят... а дальше будем обсуждать условия и порядок размещения там данных бизнеса", - сказал Шадаев.При этом он подчеркнул, что главная задача - обеспечить защиту обезличенных больших данных.Кроме того, со следующего года, как сказал глава Минцифры, в рамках Национальной системы управления данными (НСУД) будет формироваться "большой data lake", то есть хранилище данных. Как отметил Шадаев, оно позволит собирать обезличенные данные с регионов и муниципалитетов для проведения расширенной аналитики.
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экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
14:00 23.11.2021
 
Минцифры представит план создания "маркетплейса данных"

Минцифры в начале 2022 года представит план создания "маркетплейса данных"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМаксут Шадаев на заседании
Максут Шадаев на заседании - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ в начале следующего года намерено представить план создания "маркетплейса данных" – предполагается, что государство, а затем, возможно, и бизнес будут размещать на этой платформе свои обезличенные данные, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
"Сейчас нам надо будет обсуждать такой "маркетплейс данных"… государство там разместит свои дата-сеты, возможно, бизнес разместит свои дата-сеты для того, чтобы дать возможность покупать это другим компаниям. Это новая задача, и я думаю, в начале года мы какой-то план по ней представим", - сказал министр, выступая на TAdviser SummIT.
По его словам, создание такого маркетплейса возможно уже в середине следующего года. "Думаю, что середина следующего года – это уже реально. Мы начнем с государственных дата-сетов, у нас многие ведомства их в этом году готовят... а дальше будем обсуждать условия и порядок размещения там данных бизнеса", - сказал Шадаев.
При этом он подчеркнул, что главная задача - обеспечить защиту обезличенных больших данных.
Кроме того, со следующего года, как сказал глава Минцифры, в рамках Национальной системы управления данными (НСУД) будет формироваться "большой data lake", то есть хранилище данных. Как отметил Шадаев, оно позволит собирать обезличенные данные с регионов и муниципалитетов для проведения расширенной аналитики.
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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ЭкономикаТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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