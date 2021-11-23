https://ria.ru/20211123/kvartira-1760374456.html

Как не прогадать при срочной продаже квартиры: лайфхаки от риелторов

Как продать квартиру быстро и выгодно: помощь, советы и пошаговая инструкция

Как не прогадать при срочной продаже квартиры: лайфхаки от риелторов

Когда нужно быстро продать квартиру, обычно приходится снижать цену. Как не упустить выгоду при срочной сделке без помощи риелторов, как лучше составить... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:39

2021-11-23T16:39

2021-11-23T16:39

общество

москва

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

жилье

недвижимость

продажа

квартира

яндекс.недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75409/43/754094368_0:248:3728:2345_1920x0_80_0_0_e6928d3393c635c1434811bb29b1a6e9.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Когда нужно быстро продать квартиру, обычно приходится снижать цену. Как не упустить выгоду при срочной сделке без помощи риелторов, как лучше составить объявление, какие варианты оценки и простые способы ускорить процесс советуют эксперты — в материале РИА Новости.Как продать квартиру самостоятельноЧтобы самостоятельно продать квартиру, нужно серьезно подготовиться. Условно этот процесс можно разделить на два этапа.На первом этапе следует:Второй этап:Оценка квартирыСамый простой способ самостоятельно оценить квартиру перед продажей — изучить похожие варианты на популярных сайтах с объявлениями.По словам эксперта, риелторы дополнительно анализируют не только текущий, но и архивный рынок: берут все аналогичные объекты, к примеру, за полгода и смотрят, за какую цену их удалось продать. Это помогает не затягивать с продажей и отдавать объект по самой пиковой стоимости.Эксперт объясняет, на какие варианты, выставленные на продажу, не нужно ориентироваться при оценке собственной квартиры:Пoдгoтoвка квapтиpы к пpoдaжeПеред продажей важно честно определить сильные и слабые стороны квартиры, постараться учесть их в объявлении и на просмотрах.Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг", добавляет: "Чтобы продать свою квартиру за желаемую сумму, необходимо сразу подумать о внешнем виде квартиры и подготовить все документы заранее. Не нужно оставлять на авось эти и другие нюансы, полагая, что новый собственник сам сделает уборку, “все равно будет ремонт, запах в подъезде не мое дело, а документы сделаю, когда появится первый реальный покупатель”".Косметический ремонтДелать косметический ремонт специально для продажи в квартире не обязательно, это оправдано, только если ее состояние оставляет желать лучшего. Мелкие же недочеты все-таки лучше устранить."Делать капитальный ремонт все же не стоит. Сейчас спрос на квартиры сохраняется и потраченные средства не вернутся, скорее, только повысят ликвидность, которая пока есть и так. Исключения – “убитые” квартиры, которые продаются с дисконтом 10 — 15%. Но и здесь нужно соизмерять стоимость ремонта и величину скидки при продаже, Возможно, имеет смысл просто снять испорченную отделку. Обрывки и лохмотья обоев создают самое тягостное впечатление", — добавляет Юлия Грызенкова, доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости в Финансовом университете при Правительстве России.Уборка квартирыЭксперты настоятельно рекомендуют перед продажей сделать генеральную уборку во всей квартире. Мебель лучше убрать, так как она "съедает" квадратные метры и визуально уменьшает пространство."Не следует думать, что покупатель будет рад гарнитуру, который осталась с 1990-х годов. Вынесите все, что выглядит удручающе и несовременно. Чем меньше вещей, тем больше возможности для полета фантазии у покупателя в будущем ремонте", — подтверждает Андрей Лихачев.Уборка подъездаНа решение покупателя во многом влияет состояние лестничной площадки. Можно отмыть стены от граффити, если таковые имеются, подмести мусор и вкрутить перегоревшие лампочки.Подготовка документовОчень важно, чтобы уже на стадии показа квартиры потенциальным покупателям основные документы были готовы к продаже.Андрей Лихачев рассказывает, какие бумаги должны быть у продавца на показе в первую очередь."Квартиры с уже предоставленными данными из ЕГРН обычно вызывают больше доверия и интереса у покупателей", — говорит Сергей Хахулин, руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимости"."Свежую выписку из ЕГРП полезно получить в любом случае, чтобы убедиться, что на квартиру не наложены разного рода обременения. К примеру, при длительной неоплате коммунальных платежей управляющая компания может подать в суд и на помещение будет наложен запрет на совершение сделок даже при долге в 30 тысяч рублей", - отмечает Дмитрий Щегельский, генеральный директор агентства недвижимости "БЕНУА".Снятие с регистрационного учетаПродав квартиру, прежние собственники должны из нее выписаться.Оплата долгов по ЖКХЗакрывать долги за "коммуналку" не обязательно, но тогда они перейдут новому собственнику. Вряд ли такой "бонус" порадует потенциального покупателя.Согласие супруга на продажуТакой документ необходим, если супруги не заключали брачный договор. В этом случае сделка без согласия мужа или жены не имеет силы."Если брак зарегистрирован раньше, чем куплена квартира, то она считается личным имуществом продавца и согласие супруга не нужно. Не требуется оно и в том случае, если жилье получили по дарственной, в наследство или в порядке приватизации", - уточняет Андрей Лихачев.Согласие от органов опеки и попечительства"По общему правилу, для продажи квартиры, в которой прописан несовершеннолетний, разрешение органа опеки не требуется. Исключение — ситуация, когда ребенок находится под опекой или попечительством либо остался без родителей и продажа затрагивает его права и охраняемые законом интересы", — уточняет Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист"."Также согласие органов опеки и попечительства потребуется, если в квартире зарегистрированы члены семьи собственника, находящиеся под опекой или попечительством", —- говорит Дмитрий Симонов, старший юрист "Экотол-Сервис".Размещение объявления"Разместите объявление самостоятельно на трех основных агрегаторах: ЦИАНе, “Авито” и “Яндекс.Недвижимости”, а также через несколько агентств по неэксклюзивным договорам. (Эксклюзивный договор предполагает сотрудничество только с одним агентством)", - советует Андрей Мозоль.Составление текста объявленияВ объявлении надо подробно описать жилье, указать адрес, количество комнат, точный метраж (общий, жилой и кухни в отдельности), тип санузла, добавить план. Рассказать, есть ли балкон или лоджия, дополнительное техническое помещение и кладовая.Важно избегать лишних слов и недостоверной информации."В объявлении нужно обозначить сильные и слабые стороны квартиры. Например, дома рядом с парком Лосиный остров в Москве хороши для прогулок, но очень неудобны в плане транспорта. Локацию у станций метро “Павелецкая” или “Курская” трудно назвать привлекательной с точки зрения экологии, но она подойдет людям, ориентированным на недорогое жилье в центре и пользующимся общественным транспортом, — рассуждает Юлия Грызенкова. - Уточните, есть ли рядом престижные школы и вузы – это может привлечь покупателе".История дома — второстепенный фактор, но он может сыграть свою роль. До сих пор популярны цековские и совминовские дома из желтого кирпича. Дуплексы в Звенигороде, построенные для членов коллегии Минфина СССР в конце 1980-х гг, значительно дороже и популярнее аналогов в этой локации. Продавцы подчеркивают такие детали, иногда даже рассказывают, кому принадлежала квартира.ФотоФотографии должны показывать пространство, поэтому эксперты советуют делать их из угла помещения и на хорошую камеру."Фото должны быть реальные, с хорошим освещением, без людей и животных в кадре. Чем больше фотографий, тем лучше", — говорит Андрей Мозоль."Для съемки квартир бизнес- и премиум-класса часто привлекают профессиональных фотографов, но вполне можно обойтись собственными силами, главное— позаботиться о качестве снимков. Снимать стоит при естественном дневном свете. Перед этим освободите поверхности, уберите из кадра личные вещи. Даже если речь о типовой планировке квартиры, постарайтесь уделить внимание деталям, которые делают ваш дом привлекательным и непохожим на остальные", — рекомендует Сергей Хахулин.Организация просмотровКогда квартира и документы подготовлены к продаже, а объявление опубликовано, важно грамотно организовать общение с покупателями и просмотры.Правильно выбранное время показов тоже дополнит хорошее впечатление от квартиры. Например, если в доме бывает шумно из-за ресторана рядом или под окном в час-пик пробка, лучше показывать жилье в более спокойное время, советует Юлия Грызенкова.Переговоры с покупателямиС желающими купить квартиру нужно быть доброжелательным. Разумно узнать, для чего конкретно ищут жилье. Если квартиру будут сдавать, можно предложить оставить мебель или бытовую технику. Если же человек выбирает жилье для себя или родных — сделать акцент на инфраструктуре и транспортной доступности.Лучше заранее подумать о вопросах, которые могут задать покупатели, и подготовить ответы на них.Заключение договора задаткаКогда покупатель найден, можно заключить с ним договор задатка. Это дает определенные гарантии обеим сторонам. По закону если сделка сорвалась по вине продавца, он обязан выплатить покупателю двойную сумму задатка. Если по вине покупателя, задаток остается у продавца."Соглашение о задатке оформляют письменно. Только так можно подтвердить, что деньги переданы. Ни свидетели, ни телефонные переговоры доказательствами не считаются", – отмечает Валентин Лупу.Заключение договора купли-продажиДоговор купли-продажи заключают письменно в трех экземплярах (продавцу, покупателю, в Росреестр) и заверяют у нотариуса, если это нужно."Каждый случай рассматривается индивидуально, нет единого правила о составлении договора", — говорит Андрей Мозоль.Документы, которые должен предоставить продавец:Регистрация перехода права собственностиДля регистрации нужно обратиться в МФЦ или Росреестр. На процедуре должны присутствовать обе стороны сделки. Как правило, за услугу платит покупатель.Документы, которые потребуются:Получение денегВалентин Лупу рассказывает о трех основных вариантах взаиморасчета.Передача квартиры собственникуИмея на руках свой экземпляр договора о купле-продаже, полученный в Росреестре после перехода прав собственности, и акт приема-передачи квартиры, продавец получает доступ к деньгам. Покупатель имеет право распоряжаться имуществом и получить ключи сразу после подписания акта приема-передачи.Как продать квартиру с помощью риэлтораМожно заключить договор с риэлторским агентством, предварительно выбрав наиболее подходящее по отзывам и репутации. Размер комиссии у разных агентств может отличаться.Некоторые продавцы предпочитают искать специалиста, занимающегося частной практикой, по рекомендации знакомых.Риелтор берет на себя весь процесс продажи — от подготовки документов до взаиморасчетов.Как избежать мошенничества

https://ria.ru/20211026/schet-1756373632.html

https://ria.ru/20211101/zhkkh-1757290367.html

https://realty.ria.ru/20211031/zapret-1757052779.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, недвижимость, продажа, квартира, яндекс.недвижимость, россия