Отвадить аферистов и предупредить развод: чем полезен брачный договор
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Суть брачного договора, или контракта – не только в том, чтобы избежать мучительных споров об имущественных правах в случае развода. Он может не только помочь супругам установить условия взаимного содержания, распределить семейные расходы, но и урегулировать многие другие вопросы. О том, что нужно для заключения брачного договора в 2022 году – в материале РИА Новости.
Что такое брачный договор
Согласно статье 40 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ), брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения.
Подробнее объясняет Вячеслав Бобрышев, юрист, кандидат юридических наук, доктор права и советник юстиции: "Регистрируя свой союз, граждане образуют совместное хозяйство. Его ведение связано с пользованием определенной собственностью, которая могла принадлежать им до вступления в брак или была приобретена позднее. От способа, времени покупки и целей эксплуатации может зависеть судьба имущества в случае развода и последующего раздела".
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СК РФ предлагает два режима пользования собственностью супругами:
- —законный;
- —договорной.
В первом случае “совместно нажитое” считается общим. Второй режим (ст. 40-44 СК РФ) же дает мужу и жене право самостоятельно устанавливать свои имущественные отношения — как права, так и обязанности — посредством задокументированного соглашения.
"Сам брачный договор – это, прежде всего, гражданско-правовой контракт. И поэтому на него, помимо семейного, распространяется еще и гражданское законодательство. Главное отличие от других видов договоров — в том, что он действует только между людьми, вступившими в брак", — отмечает эксперт.
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Зачем нужен
Оформление брачного договора может помочь избежать конфликтов при делении имущества в случае развода. В частности, с помощью соглашения можно:
- —регулировать настоящее, будущее и личное имущество супругов;
- —изменить установленный законом режим собственности с совместной на общей совместной, общей долевой или раздельной;
- —закрепить обязанности по взаимному содержанию супругов, распределение семейных расходов и т.д.
"Одна из главных задач брачного договора – освободить супругов от перспектив имущественных “войн”. Чуткое формирование условий позволяет упредить не только долгие и истощающие споры из-за собственности, но и сам развод, что можно поставить на первое место по важности. Аферисты и рейдеры теряют интерес к своей потенциальной жертве, узнав о существовании сложного брачного договора. Он также нужен, чтобы юридически гарантировать содержание нуждающемуся супругу. Брачный договор способен дать качественные ответы практически на все возможные имущественные вопросы пары", – дополняет Денис Хмелевской, директор ЮРОУ "ПринциП".
Кто может заключить
Положения брачного договора действуют только в случае официальной регистрации союза. При этом, уточняет Вячеслав Бобрышев, само соглашение может быть заключено в любое время. Можно сделать это до свадьбы, но договор все равно вступает в силу только с момента заключения брака. Такая сделка называется "заключенной под отлагательным условием".
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Условия договора
СК РФ предоставляет большую свободу для включения в брачный договор тех или иных условий. Чаще всего в соглашении оговариваются:
- —режим собственности, который будет действовать в отношении как имеющегося у жены и мужа, так и планируемого к покупке в будущем (что на кого будет записано, кому принадлежать и т.д.);
- —состав имущества, которое отойдет каждому из супругов в случае расторжения брака. На основании п. 1 ст. 42 СК РФ в перечень можно внести как то, что уже есть, так и то, что планируется приобрести;
- —способы участия в доходах друг друга — будут ли они всецело принадлежать получающему средства или делиться между мужем и женой в определенных пропорциях. В частности, речь может идти о пенсиях, процентах от вкладов, дивидендах по акциям и т.д.;
- —порядок, по которому каждый из супругов несет семейные расходы — оплаты коммунальных платежей, обучения детей, налогов, покупки продуктов и т.д.;
- —обязанности по взаимному содержанию —другими словами, алиментные обязательства. Размер таких выплат, порядок и сроки паравправе устанавливать самостоятельно.
Как добавляет Вячеслав Бобрышев, супруги в брачном договоре также могут оговорить условия содержания домашних животных. Однако здесь стоит понимать, что речь может идти только об имущественном порядке содержания: в соответствии со ст. 137 ГК РФ, к питомцам применяются общие правила о собственности, они признаются объектами (а не субъектами) гражданских прав. Таким образом, в соглашении их обеспечение будет отражено среди других семейных расходов.
"Отдельно стоит отметить, что семейное законодательство не содержит исчерпывающего перечня тех прав и обязанностей, которые супруги могут урегулировать в брачном договоре. Это список открытый. В п. 1 ст. 42 СК РФ указано, что муж и жена вправе включить в договор любые иные положения, касающиеся их имущественных взаимоотношений. Например, супруги в рамках соглашения могут урегулировать свои жилищные права и обязанности, причем как на период брака, так и на случай его расторжения", – уточняет эксперт.
Какие нельзя включать
Тем не менее есть ряд условий, которые в брачном договоре указывать запрещено. В частности, это относится к пунктам, которые могут ограничить или лишить дееспособности и правоспособности одного из супругов. В соглашении нельзя:
- —запретить мужу или жене заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, получать образование и т.д.;
- —вносить пункты, ограничивающие право супруга обращаться в суд;
- —включать пункт, согласно которому все имущество пары перейдет кому-то одному;
- —лишать нетрудоспособного супруга материального содержания.
Помимо этого, в брачном договоре также не должно быть:
- —условий, касающихся супружеской верности и бытовых обязанностей: к примеру, что только муж выносит мусор, а жена моет посуду;
- —пунктов, регулирующих неимущественные отношения между супругами, в том числе обязанности в отношении детей;
- —предопределенного места проживания детей в случае развода. Этот вопрос регулируется отдельным соглашением.
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Порядок заключения
О нюансах, касающихся непосредственно составления и заключения брачного договора, РИА Новости рассказывает Денис Хмелевской.
"Это процесс непростой. Каждый из супругов (или вступающих в брак) должен определиться, для чего именно ему требуется такой договор. Далее идет этап согласования принципиальных условий. И, наконец, прорабатывается уникальная редакция договора, или стороны останавливаются на типовых формах. Индивидуальные соглашения разрабатывают юридические консультанты, когда как стандартные во всех вариациях есть у нотариуса. Любой брачный договор подлежит нотариальному удостоверению", — говорит эксперт.
Невеста подписывает брачный договор
Положения
Минимальные обязательные положения брачного договора:
- —Ф. И. О. супругов,
- —их паспортные данные,
- —сведения о заключении брака,
- —условия соглашения,
- —информация о нотариусе,
- —подписи сторон.
Стоит помнить, что любая ошибка или неточность в оформлении договора может стать основанием его оспорить.
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Необходимые документы
Минимальный набор документов для заключения брачного договора не слишком велик:
- —паспорта супругов,
- —свидетельство о браке (если он уже заключен),
- —свидетельства о рождении детей (если есть),
- —правоустанавливающие документы на имущество, имущественные права.
Другие бумаги могут понадобиться в зависимости от условий конкретного соглашения.
© Фото : Pixnio / MilivojevicМолодожены
© Фото : Pixnio / Milivojevic
Молодожены
Регистрация договора
Брачный договор как таковой не подлежит государственной регистрации. Однако есть важный нюанс, касающийся ситуаций, когда в соглашении оговариваются недвижимость или доли в хозяйственных обществах. В таких случаях брачный договор становится основанием для совершения того или иного регистрационного действия, и, следовательно, предоставляется для него. При этом сам он не регистрируется. Юридические последствия (то есть реальные права и обязанности сторон) возникают только после процедуры. В случае с обычным брачным договором они вступают в силу с момента удостоверения документа нотариусом.
Сколько стоит
Стоимость услуг нотариуса в России складывается из двух составляющих: нотариального тарифа, или госпошлины, и услуг правового и технического характера. Госпошлину устанавливает закон, это одна и та же сумма для всех регионов (статья 333.24 НК РФ). Тариф на услуги определяет Федеральная нотариальная палата РФ, для каждого субъекта он свой.
Госпошлина на нотариальное удостоверение брачного договора на 2022 год составляет 500 рублей. Максимальный тариф за услуги для Москвы — 10 тысяч рублей. Сюда могут добавить расходы на распечатку документов, копии и прочее. Придется доплатить и за каждый указанный в соглашении объект недвижимости.
Молодая пара во время ссоры
Срок действия
Договор вступает в силу с момента его заключения супругами или регистрации брака подписавших его граждан. Соглашение автоматически аннулируется с официальным расторжением союза, за исключением тех условий, которые действительны для периода после развода.
Внесение изменений
Вносить правки в брачный договор можно в любое время по взаимному согласию супругов. Для этого нужно составить соглашение об изменении и вновь зарегистрировать документ у нотариуса. Его можно составить самостоятельно — строго установленной формы для этого нет.
В случае, если один из супругов против изменений, добиться их внесения вторая сторона может только через суд. Обычно такие требования удовлетворяют только с вескими основаниями.
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Расторжение
Расторжение договора по взаимному согласию возможно в любой момент, в случае отказа одного из супругов — через суд. Во втором случае также потребуются серьезные обоснования.
Недействительность брачного контракта
Брачный договор может быть аннулирован судом. Так, документ считается недействительным, если признан таковым собственно брак. Подробнее рассказывает Андрей Мельниченко, юрист компании "Единый центр защиты": "Брачный договор может быть признан судом не имеющим силы полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) для недействительности сделок. Также — по требованию одного из супругов, если условия соглашения ставят его в крайне неблагоприятное положение.
Основания для признания договора недействительным:
- —несоответствие законам РФ;
- —нарушение установленной формы;
- —недееспособность одного из супругов на момент заключения соглашения;
- —мнимость и притворность (когда цель — скрыть доходы, уйти от долгов и т.п);
- —заключение сделки под влиянием насилия, угрозы или обмана;
- —соглашение с целями, “заведомо противнымосновам правопорядка или нравственности” (т. е. с преступными)".
Возможность заключения в гражданском браке
Российское законодательство не предусматривает формулировки "гражданский брак", подразумевающей сожительство без официальной регистрации союза. Это — народный термин. Согласно п. 1 ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов вступают в силу только после регистрации брака в органах ЗАГС. Таким образом, брачный договор не может быть заключен между не оформившими свои отношения сожителями. Напомним, соглашение может быть подписано и до официальной свадьбы, но все его условия вступят в силу только после регистрации.
Брачный контракт и соглашение о разделе имущества
Соглашение о разделе собственности – еще один способ регулирования имущественных отношений супругов. Его основные отличия от брачного договора приведены в таблице.
Опции/ Тип документа
Брачный договор
Соглашение о разделе имущества
Право заключить до официального вступления в брак
Есть, но условия вступают в силу только с момента регистрации
Нет, оформляется только между официальными супругами
Предмет сделки
Имеющееся на момент вступления в брак и все, что планируется приобрести
Только совместно нажитое имущество
Возможность прописать имущественные обязанности супругов
Есть
Нет
Особенности при наличии кредитов или ипотеки
Сами по себе кредиты или ипотека не служат преградой для оформления брачного договора. Тем не менее есть ряд нюансов, которые необходимо учесть:
- 1Если брачный договор заключается при наличии у супругов или одного из них займа или ипотеки, то об этом необходимо уведомить всех кредиторов. Последний имеет право изменить условия имеющегося кредитного договора или расторгнуть его вовсе, опираясь на изменившиеся обстоятельства.
- 2Заключение брачного договора при действующей ипотеке позволяет закрепить недвижимость и обязательства по выплате за одним из супругов. Это актуально в случаях, когда в паре кто-то против займа или имеет плохую кредитную историю, и банк отказывается давать ипотеку на двоих.
- 3Заключить брачный договор можно и до того, как брать ипотеку или другой кредит. В таком случае в договоре можно закрепить, кто будет выплачивать долг, чьи средства пойдут на первый взнос, прописать доли супругов в приобретаемой недвижимости, оговорить, как будет делиться недвижимость в случае развода и другое.
Молодая пара во время заключения договора