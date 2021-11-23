"Мне указали на дверь": Киркоров об уходе из Театра песни Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров вспомнил о причинах ухода из Театра песни Аллы Пугачевой
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров вспомнил о причинах ухода из Театра песни Аллы Пугачевой. Артист признался, что его "выгнали", потому что он "неправильно поговорил с руководителем".
"С Театром песни все случилось неожиданно, потому что мне указали на дверь", – рассказал Филипп.
В интервью порталу Ok-magazine он отметил, что хотел на "Рождественских встречах" спеть песню "Нет тебя прекрасней", но Алла Пугачева не дала этого сделать.
"Она понимала, видимо, к чему я это, какой личный месседж хочу донести через песню. Но сопротивлялась. Видно, не зря... "Будешь петь другую". — "А я хочу эту". — "Так, не нравится — уходи". — "Значит, уйду". — "Ну и уходи". Вот так все было", – откровенно рассказал Филипп.
Певец добавил, что этот уход стал толчком для его дальнейшего самоутверждения, потому что ему хотелось доказать самому себе, что он может достичь успеха в творческой карьере самостоятельно.
"Рождественские встречи" — ежегодная сборная концертная телепрограмма, проводившаяся с 1988 по 2012 годы Аллой Пугачевой. По словам певицы, они стали одним из самых важных достижений в ее жизни. В 90-х художником шоу Примадонны стал сценограф Борис Краснов.