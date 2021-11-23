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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211123/kirkorov-1760373058.html
"Мне указали на дверь": Киркоров об уходе из Театра песни Аллы Пугачевой
"Мне указали на дверь": Киркоров об уходе из Театра песни Аллы Пугачевой - РИА Новости, 23.11.2021
"Мне указали на дверь": Киркоров об уходе из Театра песни Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров вспомнил о причинах ухода из Театра песни Аллы Пугачевой. Артист признался, что его "выгнали", потому что он "неправильно поговорил с... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:38
2021-11-23T17:38
шоубиз
шоу-бизнес
алла пугачева
филипп киркоров
борис краснов (борис ройтер)
знаменитости
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров вспомнил о причинах ухода из Театра песни Аллы Пугачевой. Артист признался, что его "выгнали", потому что он "неправильно поговорил с руководителем".В интервью порталу Ok-magazine он отметил, что хотел на "Рождественских встречах" спеть песню "Нет тебя прекрасней", но Алла Пугачева не дала этого сделать.Певец добавил, что этот уход стал толчком для его дальнейшего самоутверждения, потому что ему хотелось доказать самому себе, что он может достичь успеха в творческой карьере самостоятельно."Рождественские встречи" — ежегодная сборная концертная телепрограмма, проводившаяся с 1988 по 2012 годы Аллой Пугачевой. По словам певицы, они стали одним из самых важных достижений в ее жизни. В 90-х художником шоу Примадонны стал сценограф Борис Краснов.
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шоу-бизнес, алла пугачева, филипп киркоров, борис краснов (борис ройтер), знаменитости
17:38 23.11.2021
 
"Мне указали на дверь": Киркоров об уходе из Театра песни Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров вспомнил о причинах ухода из Театра песни Аллы Пугачевой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Певец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Филипп Киркоров вспомнил о причинах ухода из Театра песни Аллы Пугачевой. Артист признался, что его "выгнали", потому что он "неправильно поговорил с руководителем".

"С Театром песни все случилось неожиданно, потому что мне указали на дверь", – рассказал Филипп.

В интервью порталу Ok-magazine он отметил, что хотел на "Рождественских встречах" спеть песню "Нет тебя прекрасней", но Алла Пугачева не дала этого сделать.

"Она понимала, видимо, к чему я это, какой личный месседж хочу донести через песню. Но сопротивлялась. Видно, не зря... "Будешь петь другую". — "А я хочу эту". — "Так, не нравится — уходи". — "Значит, уйду". — "Ну и уходи". Вот так все было", – откровенно рассказал Филипп.

Певец добавил, что этот уход стал толчком для его дальнейшего самоутверждения, потому что ему хотелось доказать самому себе, что он может достичь успеха в творческой карьере самостоятельно.
"Рождественские встречи" — ежегодная сборная концертная телепрограмма, проводившаяся с 1988 по 2012 годы Аллой Пугачевой. По словам певицы, они стали одним из самых важных достижений в ее жизни. В 90-х художником шоу Примадонны стал сценограф Борис Краснов.
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