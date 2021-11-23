https://ria.ru/20211123/google-1760378663.html

Московский суд получил протоколы на Google, Twitter и Meta

Московский суд получил протоколы на Google, Twitter и Meta - РИА Новости, 23.11.2021

Московский суд получил протоколы на Google, Twitter и Meta

Транснациональные IT-гиганты Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) получили в России еще восемь административных протоколов на троих за неудаление... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:52

2021-11-23T16:52

2021-11-23T17:17

технологии

twitter

google

facebook

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Транснациональные IT-гиганты Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) получили в России еще восемь административных протоколов на троих за неудаление запрещенных данных из интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Два протокола в отношении компании Google зарегистрированы по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление ссылок) и один протокол по части 2 этой же статьи (неудаление запрещенного контента)",- сказала собеседница агентства.В отношении Twitter Роскомнадзор составил тоже два протокола (неудаление контента и ссылок), а на Meta – три (два за неудаление ссылок, один – контента).В сентябре общая сумма штрафов Google выросла до 39 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Протоколы на Google мировой суд рассмотрит 7 декабря, на Twitter и Meta - 16 декабря.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20211116/google-1759373195.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, twitter, google, facebook, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), одноклассники, россия