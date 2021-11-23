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Московский суд получил протоколы на Google, Twitter и Meta
Московский суд получил протоколы на Google, Twitter и Meta - РИА Новости, 23.11.2021
Московский суд получил протоколы на Google, Twitter и Meta
Транснациональные IT-гиганты Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) получили в России еще восемь административных протоколов на троих за неудаление... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:52
2021-11-23T17:17
технологии
twitter
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facebook
москва
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telegram (приложение)
одноклассники
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Транснациональные IT-гиганты Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) получили в России еще восемь административных протоколов на троих за неудаление запрещенных данных из интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Два протокола в отношении компании Google зарегистрированы по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление ссылок) и один протокол по части 2 этой же статьи (неудаление запрещенного контента)",- сказала собеседница агентства.В отношении Twitter Роскомнадзор составил тоже два протокола (неудаление контента и ссылок), а на Meta – три (два за неудаление ссылок, один – контента).В сентябре общая сумма штрафов Google выросла до 39 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Протоколы на Google мировой суд рассмотрит 7 декабря, на Twitter и Meta - 16 декабря.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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технологии, twitter, google, facebook, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), одноклассники, россия
16:52 23.11.2021 (обновлено: 17:17 23.11.2021)
 
Московский суд получил протоколы на Google, Twitter и Meta

Московский суд получил еще три протокола на Google за неудаление контента и ссылок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Транснациональные IT-гиганты Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) получили в России еще восемь административных протоколов на троих за неудаление запрещенных данных из интернета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Два протокола в отношении компании Google зарегистрированы по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление ссылок) и один протокол по части 2 этой же статьи (неудаление запрещенного контента)",- сказала собеседница агентства.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 21:12
В работе поисковой системы Google произошел сбой
В отношении Twitter Роскомнадзор составил тоже два протокола (неудаление контента и ссылок), а на Meta – три (два за неудаление ссылок, один – контента).
В сентябре общая сумма штрафов Google выросла до 39 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Протоколы на Google мировой суд рассмотрит 7 декабря, на Twitter и Meta - 16 декабря.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
 
ТехнологииTwitterGoogleFacebookМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Telegram (приложение)ОдноклассникиРоссия
 
 
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