Глава Еврокомиссии выразила соболезнования из-за автокатастрофы в Болгарии

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования родственникам жертв в связи с аварией автобуса в Болгарии, в которой погибли 46 человек."Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической аварии с автобусом, которая произошла ночью в Болгарии. Я также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В этим страшные времена Европа выражает солидарность с вами", - написала глава ЕК в Twitter.Соболезнования в связи с аварией выразило и посольство США в Болгарии."Посольство с прискорбием узнало о жертвах автобусной аварии около (села) Боснек и пожара в доме престарелых в (болгарской деревне) Рояк. Наши мысли с жертвами и их семьями. Надеемся на скорое выздоровление пострадавших в этих трагедиях", - заявило посольство в Twitter.Ранее свои соболезнования выразил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних.По данным телеканала NOVA, все погибшие – граждане Северной Македонии. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической аварии с автобусом, которая произошла ночью в Болгарии. Я также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В этим страшные времена Европа выражает солидарность с вами", - написала глава ЕК в Twitter.
My deepest condolences to the families and friends of those who perished in the tragic bus accident last night in Bulgaria.
I also wish a fast recovery to those injured.
In these terrible times, Europe stands in solidarity with you.
Соболезнования в связи с аварией выразило и посольство США в Болгарии.
"Посольство с прискорбием узнало о жертвах автобусной аварии около (села) Боснек и пожара в доме престарелых в (болгарской деревне) Рояк. Наши мысли с жертвами и их семьями. Надеемся на скорое выздоровление пострадавших в этих трагедиях", - заявило посольство в Twitter.
Ранее свои соболезнования выразил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних.
По данным телеканала NOVA, все погибшие – граждане Северной Македонии. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.
В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.