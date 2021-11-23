https://ria.ru/20211123/dtp-1760293008.html

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования из-за автокатастрофы в Болгарии

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования из-за автокатастрофы в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования из-за автокатастрофы в Болгарии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования родственникам жертв в связи с аварией автобуса в Болгарии, в которой погибли 46 человек. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:52

2021-11-23T10:52

2021-11-23T12:41

в мире

европа

северная македония

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

мвд болгарии

дтп с автобусом в болгарии

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования родственникам жертв в связи с аварией автобуса в Болгарии, в которой погибли 46 человек."Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической аварии с автобусом, которая произошла ночью в Болгарии. Я также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В этим страшные времена Европа выражает солидарность с вами", - написала глава ЕК в Twitter.Соболезнования в связи с аварией выразило и посольство США в Болгарии."Посольство с прискорбием узнало о жертвах автобусной аварии около (села) Боснек и пожара в доме престарелых в (болгарской деревне) Рояк. Наши мысли с жертвами и их семьями. Надеемся на скорое выздоровление пострадавших в этих трагедиях", - заявило посольство в Twitter.Ранее свои соболезнования выразил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних.По данным телеканала NOVA, все погибшие – граждане Северной Македонии. Всего в салоне, по разным данным, находилось 52 или 53 человека. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении.В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, заявил заместитель главного прокурора Болгарии, руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

https://ria.ru/20211123/dtp-1760292167.html

европа

северная македония

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в мире, европа, северная македония, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, мвд болгарии, дтп с автобусом в болгарии