Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/covid-19-1760367349.html
В Новосибирске разработали тест-систему для лекарств от COVID-19
В Новосибирске разработали тест-систему для лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
В Новосибирске разработали тест-систему для лекарств от COVID-19
Тест-систему для диагностики эффективности лекарства от COVID-19 разработали новосибирские ученые, сообщило РИА Новости Минобрнауки. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:15
2021-11-23T16:45
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151362/63/1513626304_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f6651770c1aed08ce6ca2373021718.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тест-систему для диагностики эффективности лекарства от COVID-19 разработали новосибирские ученые, сообщило РИА Новости Минобрнауки."Новосибирские ученые разработали систему диагностики, которая быстро оценивает эффективность химических веществ, блокирующих активность фермента, необходимого для размножения и развития коронавируса... Использование тест-системы поможет создать действенный препарат для борьбы с COVID-19", - сообщила пресс-служба Минобрнауки.Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, относится к РНК-содержащим вирусам. При его попадании в организм в клетке запускается наработка субстрата - полипептида. Далее он "разрезается" специальным ферментом, протеазой, на несколько фрагментов, которые необходимы вирусу для размножения. Основная протеаза нужна для жизненного цикла коронавируса, что делает ее привлекательной мишенью для терапевтического воздействия. Блокирование работы этого фермента на молекулярном уровне остановит развитие коронавируса в организме, говорится в сообщении.Ученые уточняют, что принцип работы прибора - поиск препаратов прямого воздействия на вирус. Система будет фиксировать, как то или иное вещество влияет на фермент вируса, и таким образом определит ингибитор - химическое соединение, блокирующее его активность. Метод, использованный учеными, позволяет проводить анализ процесса взаимодействия фермента, субстрата и ингибитора в режиме реального времени с помощью специального прибора - спектрофотометра остановленного потока.В первую очередь ученые апробировали тест-систему на известных ингибиторах протеазы коронавируса. Она в течение 10–15 минут позволяет оценить блокирующую способность любого химического вещества, а также применяется для поиска новых ингибиторов.Тест-система разработана подведомственными Минобрнауки России учреждениями: Институтом химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) совместно с Институтом биоорганической химии РАН имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова и Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН и Федеральным исследовательским центром Фундаментальной и трансляционной медицины. Работа проводится в рамках выполнения государственного задания, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757230394.html
https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746299570.html
https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151362/63/1513626304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9dc2cbe751ea165011a2edd6bcb88ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
16:15 23.11.2021 (обновлено: 16:45 23.11.2021)
 
В Новосибирске разработали тест-систему для лекарств от COVID-19

В Новосибирске разработали тест-систему для диагностики эффективности лекарств от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБердское шоссе в Новосибирске
Бердское шоссе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тест-систему для диагностики эффективности лекарства от COVID-19 разработали новосибирские ученые, сообщило РИА Новости Минобрнауки.
"Новосибирские ученые разработали систему диагностики, которая быстро оценивает эффективность химических веществ, блокирующих активность фермента, необходимого для размножения и развития коронавируса... Использование тест-системы поможет создать действенный препарат для борьбы с COVID-19", - сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 15:40Распространение коронавируса
Путин заявил о скором появлении российских лекарств от COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, относится к РНК-содержащим вирусам. При его попадании в организм в клетке запускается наработка субстрата - полипептида. Далее он "разрезается" специальным ферментом, протеазой, на несколько фрагментов, которые необходимы вирусу для размножения. Основная протеаза нужна для жизненного цикла коронавируса, что делает ее привлекательной мишенью для терапевтического воздействия. Блокирование работы этого фермента на молекулярном уровне остановит развитие коронавируса в организме, говорится в сообщении.
Ученые уточняют, что принцип работы прибора - поиск препаратов прямого воздействия на вирус. Система будет фиксировать, как то или иное вещество влияет на фермент вируса, и таким образом определит ингибитор - химическое соединение, блокирующее его активность. Метод, использованный учеными, позволяет проводить анализ процесса взаимодействия фермента, субстрата и ингибитора в режиме реального времени с помощью специального прибора - спектрофотометра остановленного потока.
Медицинский сотрудник наполняет шприц
19 августа, 06:34Распространение коронавируса
Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
В первую очередь ученые апробировали тест-систему на известных ингибиторах протеазы коронавируса. Она в течение 10–15 минут позволяет оценить блокирующую способность любого химического вещества, а также применяется для поиска новых ингибиторов.
Тест-система разработана подведомственными Минобрнауки России учреждениями: Институтом химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) совместно с Институтом биоорганической химии РАН имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова и Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН и Федеральным исследовательским центром Фундаментальной и трансляционной медицины. Работа проводится в рамках выполнения государственного задания, говорится в сообщении.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 20:53Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
23:41В медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек
Лента новостейМолния
Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях РоссииВ медцентре под Пензой насильно удерживали около 40 человек