https://ria.ru/20211123/covid-19-1760367349.html

В Новосибирске разработали тест-систему для лекарств от COVID-19

В Новосибирске разработали тест-систему для лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

В Новосибирске разработали тест-систему для лекарств от COVID-19

Тест-систему для диагностики эффективности лекарства от COVID-19 разработали новосибирские ученые, сообщило РИА Новости Минобрнауки. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:15

2021-11-23T16:15

2021-11-23T16:45

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151362/63/1513626304_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f6651770c1aed08ce6ca2373021718.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Тест-систему для диагностики эффективности лекарства от COVID-19 разработали новосибирские ученые, сообщило РИА Новости Минобрнауки."Новосибирские ученые разработали систему диагностики, которая быстро оценивает эффективность химических веществ, блокирующих активность фермента, необходимого для размножения и развития коронавируса... Использование тест-системы поможет создать действенный препарат для борьбы с COVID-19", - сообщила пресс-служба Минобрнауки.Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, относится к РНК-содержащим вирусам. При его попадании в организм в клетке запускается наработка субстрата - полипептида. Далее он "разрезается" специальным ферментом, протеазой, на несколько фрагментов, которые необходимы вирусу для размножения. Основная протеаза нужна для жизненного цикла коронавируса, что делает ее привлекательной мишенью для терапевтического воздействия. Блокирование работы этого фермента на молекулярном уровне остановит развитие коронавируса в организме, говорится в сообщении.Ученые уточняют, что принцип работы прибора - поиск препаратов прямого воздействия на вирус. Система будет фиксировать, как то или иное вещество влияет на фермент вируса, и таким образом определит ингибитор - химическое соединение, блокирующее его активность. Метод, использованный учеными, позволяет проводить анализ процесса взаимодействия фермента, субстрата и ингибитора в режиме реального времени с помощью специального прибора - спектрофотометра остановленного потока.В первую очередь ученые апробировали тест-систему на известных ингибиторах протеазы коронавируса. Она в течение 10–15 минут позволяет оценить блокирующую способность любого химического вещества, а также применяется для поиска новых ингибиторов.Тест-система разработана подведомственными Минобрнауки России учреждениями: Институтом химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) совместно с Институтом биоорганической химии РАН имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова и Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН и Федеральным исследовательским центром Фундаментальной и трансляционной медицины. Работа проводится в рамках выполнения государственного задания, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757230394.html

https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746299570.html

https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19