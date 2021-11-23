https://ria.ru/20211123/amerika-1760212494.html

В Америке вскрыли советского агента, рвущегося к триллионам долларов

В Америке вскрыли советского агента, рвущегося к триллионам долларов - РИА Новости, 23.11.2021

В Америке вскрыли советского агента, рвущегося к триллионам долларов

Американские сенаторы-республиканцы раскрыли секретного советского агента, засланного в США еще в 1991 году с целью подрыва тамошней банковской системы. Такой... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:00

2021-11-23T08:07

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Американские сенаторы-республиканцы раскрыли секретного советского агента, засланного в США еще в 1991 году с целью подрыва тамошней банковской системы. Такой вывод можно сделать из медийного шума после допроса, который на прошлой неделе в банковском комитете Сената был устроен профессору Сауле Омаровой, номинированной Джо Байденом на высшую позицию в Управлении финансового контроля США.В России сейчас живо обсуждают видеокадры, на которых сенатор Джон Кеннеди настоятельно требует от Омаровой ответы о ее причастности к загадочной советской организации "комсомол" и о том, писала ли она заявление о выходе оттуда. Мы-то, зная, что такое комсомол, лишь смеемся над самой постановкой вопроса. А вот американские соцсети шумят о блестящей операции, вскрывшей "спящего агента". Журнал The New American даже сообщил своим читателям, что Омарова "была высокопоставленным членом комсомола, молодежной организации Коммунистической партии, чьей задачей была подготовка будущих партийных лидеров под надзором КГБ".Здесь следует пояснить, что уроженка Казахстана Омарова никогда не была в руководстве комсомола — статья в британской газете Daily Mail, на которую ссылаются американцы, всего лишь указывает, что в детстве она была "лидером комсомольской организации в школе". В подтверждение своих слов британцы выложили несколько фотографий, на которых школьница Омарова позирует в пионерском галстуке и с комсомольским значком. Ну сразу же видна "связь с КГБ".В США она переехала в 1991 году, когда ей исполнилось 25 лет. Там и делала академическую карьеру, периодически ругая Советский Союз, Сталина и коммунизм. Причем, по всей видимости, она и гражданкой России никогда не была — во всяком случае, нигде такие данные не появлялись. Как и отказалась от гражданства Казахстана, получив паспорт США. Что не мешает многим американским сайтам и блогерам писать о ней как о "русской" или "рожденной в России".Надо заметить, что и сенатор Кеннеди, допрашивая с пристрастием Омарову, несколько раз подчеркнул, что она состояла в "Ленинском коммунистическом молодежном союзе Российской Федерации". Не Советского Союза, не Казахстана, а именно Российской Федерации, к которой допрашиваемая никакого отношения не имела и не имеет. И это, пожалуй, ключевой пункт "обвинений" против вскрытого "советского агента". Не приписываемые ей "коммунистические" взгляды больше всего тревожат американцев, а тот факт, что она является "русской". А для них-то мы все — на одно лицо. В некоторых соцсетях доказывают, что фамилия Омарова является русской (ведь на "-ова" заканчивается). А где-то посчитали, что сочетание "арабского имени Омар" и русского окончания "-ова" является невозможным, а значит — вот оно, доказательство подделанной фамилии засланного агента.Все это действительно выглядит смешным для нашего читателя. Однако данный факт является наглядным подтверждением политической русофобии, которая царит в США.Конечно, за грубым наездом на Омарову в лучших традициях маккартизма стоит месть республиканцев демократам за все те годы, когда последние разгоняли фейки о "связях Трампа с Кремлем" и представляли Республиканскую партию как "русских агентов". Достаточно вспомнить, что и самого Кеннеди неоднократно называли так после его визита в Москву в 2018 году. Вот он и отвечает теперь подобным образом демократам, срывая свою злость на их кандидатуре.Но дело даже не в причинах борьбы против Омаровой, а именно в аргументации, которая не кажется никому чем-то необычным и используется всеми сторонами. К примеру, известный американский колумнист и эксперт Эли Лейк, комментируя слушания в сенате, удивляется: "Не могу поверить, что республиканцы обвиняют своих оппонентов в большей лояльности по отношению к России". Как видите, речь все-таки о России. А удивление демократов — лишь в том, что их антироссийская риторика возвращается им же бумерангом.В конце концов, не надо забывать, что обе наивысшие волны политических репрессий в США ("Первая красная угроза" 1919-1920 годов и маккартизм 1950-х) также оправдывались борьбой с коммунистической идеологией, а на деле сводились к банальной русофобии. Устраивались налеты полиции на культурные центры, всего лишь преподававшие диаспоре русский язык. Из США высылались выходцы из России, причем никто особо не разбирался, к какому этносу они принадлежали: их всегда называли "русскими". Так, львиная доля политических оппонентов власти, депортированных в 1919 году на корабле, получившем в прессе название "Красный ковчег", были этническими евреями, многие из которых родились в Польше. Но для американской прессы они все равно были "русскими". Тогда русофобская истерия доходила даже до того, что в некоторых районах США запрещали продажу земель поселенцам с усами — считалось, что это непременный атрибут русских.В этом отношении нынешняя Америка недалеко ушла от Америки вековой давности и даже пытается копать еще глубже. Мария Бутина, отсидевшая в американской тюрьме по нелепым обвинениям в "сговоре против США", убедилась в этом сполна. В мемуарах о своих американских злоключениях она вспомнила слова адвоката: "Уровень русофобии в Америке достиг таких масштабов, что не только прикасаться к русскому было опасно, но даже заказ борща в ресторане мог стать признаком попадания под влияние Кремля со всеми вытекающими из этого последствиями".Если на травлю Омаровой за ее комсомольскую юность обратили внимание все СМИ Америки, то новость о вынужденном закрытии Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) из-за преследований его активистов там пытаются не заметить. А ведь речь идет о том, что ФБР провело обыски и допросы "по меньшей мере трех сотен российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров". Их пытаются обвинить по тем же статьям, за которые была осуждена Бутина: нарушение закона об иностранных агентах, известного под аббревиатурой FARA.Российские либералы очень критикуют решения наших надзорных органов о признании иностранными агентами организаций и лиц, которые получают финансирование из-за рубежа. Когда напоминаешь им дело Бутиной, они кривятся: мол, она же не гражданка США, а в России иноагентами признаются и граждане Российской Федерации. Так вот большинство наших соотечественников, которых объединяет система КСОРС, — это граждане США российского происхождения, причем некоторые из них являются американцами далеко не в первом поколении. И если их признают иноагентами, то им грозит уголовное наказание (в отличие от гораздо более гуманных санкций, которые использует Россия).В чем же обвиняют наших соотечественников, некоторые из которых после обысков даже вынуждены были покинуть США (совсем как сто лет назад)? Ведь достаточно заглянуть на сайт американского КСОРС, чтобы убедиться: эта структура занимается преимущественно культурно-исторической деятельностью: обучением диаспоры родному языку, литературными чтениями, фольклорными концертами, историческими конференциями.Но различные "голоса", официально финансируемые из американского бюджета ради продвижения идеологии Вашингтона, поясняют нам, в чем "вина" наших соотечественников: "Руководство КСОРС с 2014-2015 годов продвигает прокремлевскую повестку". Оказывается, это запрещено! К такой злокозненной деятельности отнесена даже "организация петиций к властям США за восстановление диалога с Кремлем" или же призывы к отмене антироссийских санкций. А это якобы уже вмешательство в политику.Любопытный подход. А чем обычно занимаются национальные диаспоры за рубежом, если не налаживанием диалога собственного государства со страной своего происхождения? К примеру, если открыть сайт украинской диаспоры в США, то сразу бросается в глаза преимущественно ее политическая деятельность. Они собирают средства под акцию "Остановить Северный поток — 2", участвуют в антироссийской "Крымской платформе", требуют введения новых санкций против России. И это — их основной род занятий.То есть получается, политической агитацией может заниматься любая диаспора Америки, если только эта агитация направлена против российского государства. А в его поддержку — нельзя. Тогда уже на вас нацепят клеймо "иноагента" и пошлют к вам ФБР с обыском. Главное, потом не забыть, какую из стран обвинять в политических репрессиях.Примеры травли Омаровой и юридического преследования американских граждан российского происхождения являются хорошим уроком для тех наших сограждан, которые все еще наивно полагают, что можно приехать на Запад, в эту "землю обетованную", ассимилироваться там, сделать хорошую карьеру и стать "своим". Как видите, вам в любой момент могут поставить в вину вашу фамилию, заканчивающуюся на "-ов" или "-ова", ваше комсомольское прошлое, вашу георгиевскую ленточку на День Победы, русский или украинский (кому как больше нравится) борщ, "слишком русские" усы или бороду.И это ведь касается не только США. Например, Британия не раз доказывала, что бывшие российские олигархи, как бы они даже ни старались отречься от своего московского прошлого и как бы ни подыгрывали антироссийской повестке, все равно в нужный момент становятся "бывшими агентами КГБ" или нынешними "агентами Кремля". "Своими" они все равно на Западе не становятся. Поскольку политическая русофобия требует поиска врагов не только по политическим взглядам, но и по этносу, по происхождению, по языку, по фамилии и даже по пионерскому галстуку на детском фото.

https://ria.ru/20211118/prezident-1759565661.html

https://ria.ru/20210926/moda-1751874400.html

https://ria.ru/20190115/1549353335.html

https://ria.ru/20211118/rassledovanie-1759726063.html

https://ria.ru/20211119/ssha-1759845967.html

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

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авторы, в мире, казахстан, сша, джо байден, мария бутина, фбр, россия