Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

Наверное, нет смысла говорить о том, что отношения между Западом и Россией не находились в такой низкой точке со времен холодной войны. Но чем больше ширятся... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

россия

владимир путин

великобритания

авторы

Наверное, нет смысла говорить о том, что отношения между Западом и Россией не находились в такой низкой точке со времен холодной войны. Но чем больше ширятся различные конспирологические теории относительно "коварных русских", вмешивающихся во все вокруг, тем дальше и все более уверенно Запад скатывается во времена "охоты на ведьм" и глобального маккартизма.Показательным в этом плане является пример вечной погони за невидимыми "агентами Кремля" в Британии. Уж сколько раз там было <a href="https://ria.ru/20171215/1510970370.html" target="_blank">доказано</a>, что Россия не вмешивалась ни в их референдумы, ни в выборы. Но с завидной периодичностью в Лондоне генерируют невероятные слухи о том, что чуть ли не за каждым внутриполитическим процессом в Британии стоят некие русские.Причем перечисление этих лиц (чаще всего давно не имеющих отношения к нашей стране) уже набило оскомину. Вот и недавнее громкое <a href="https://www.bbc.com/news/uk-politics-53480682" target="_blank">слушание</a> в британском парламенте так называемого доклада о "вмешательстве Москвы" свелось в итоге к давно известным фактам о том, что некоторые бывшие обитатели России, ныне находящиеся у нас в розыске (вроде беглого олигарха Александра Темерко, связанного с делом <a href="https://ria.ru/organization_JUKOS" target="_blank">ЮКОСа</a>), являются спонсорами правящей Консервативной партии. И никого из тех, кто активно разгоняет эту уже надоевшую всем "сенсацию", даже не волнует тот факт, что этот человек уже почти десять лет является гражданином Британии и, соответственно, должен бы иметь абсолютно те же права, что и все остальные подданные Ее Величества. Но раз приехал из России, значит, "агент Кремля", как бы он сам ни ругал этот Кремль во всех СМИ.Но здесь хотя бы речь идет о публичных персонах, которые каким-то образом влияют на политическую жизнь европейского государства. Однако газета The Sunday Times пошла еще дальше. Ее ветеран Мэттью Кэмпбелл, в свое время работавший собкором газеты в Москве, прямо <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/no-need-for-poison-putin-is-killing-the-west-from-the-inside-7dwcnvlbn" target="_blank">утверждает</a>, что российская власть и лично <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> "убивают Запад изнутри". При помощи тех самых русских, живущих сейчас в Европе.Так, Кэмпбелл описал свою недавнюю встречу с неким российским профессором, в течение двух лет преподающим в престижном французском вузе. По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления <a href="https://ria.ru/britain-skripal-poisoning-06032018" target="_blank">Скрипалей</a>, трагедии <a href="https://ria.ru/mh17" target="_blank">MH17</a> и вмешательства Москвы в американские выборы. Кэмпбелл пишет о том, насколько он был шокирован тем фактом, что кто-то за пределами России "звучит совсем как кремлевский спикер". Автор даже подумал, что, наверное, кто-то из родственников этого профессора остался "в заложниках" дома. Иначе ведь не объяснить такую "крамолу".Британский журналист сокрушается о том, что его русский собеседник собирается переехать в Британию, где с этого лета учится его дочь. И делает вывод, что Россия уже ведет борьбу внутри Запада с помощью таких коварных профессоров, осмеливающихся высказывать мнение, отличное от русофобских статей британской прессы. А отсюда делается вывод: "Надо заставить путинских русских "Лондонграда" заплатить за его преступления".И это все пишется на страницах газеты британского истеблишмента. Просто на минутку представьте, как бы та же The Times или тот же Кэмпбелл отреагировали на идею примерно наказать граждан западных государств, которые, проживая или работая в России, публично или на кухне критикуют российское правительство. Достаточно почитать статьи и твиты западных собкоров в Москве, к каковым когда-то относился и автор скандальной статьи, чтобы понять: не очень-то многие из них разделяют официальную точку зрения Кремля (это очень мягко говоря). На этом основании надо лишать их собственности и выдворять из страны? А ведь в Британии именно так предлагают бороться с "Лондонградом".Сложно представить, как должно происходить отсеивание неугодных русских, с точки зрения The Times: то ли при въезде в Британию им должны задавать вопрос "Чей Крым?", то ли от них нужно требовать клятвы на верность любым заявлениям Бориса Джонсона, что бы он ни говорил о России. Сразу на память приходят экзамены, которые устраивала комиссия сенатора Маккарти по проверке лояльности американских граждан, заподозренных в "коммунизме". Похоже, в Британии хотят воссоздать ее деятельность. Иначе ведь не понять, является приехавший на работу профессор "агентом Кремля" или нет.Однако опыт показывает, что и неоднократно сданный экзамен на лояльность не освобождает никого от клейма "обычного подозреваемого", если ты являешься русским. Например, многие британские газеты набросились на Джонсона в связи с решением предоставить титул пэра бизнесмену Евгению Лебедеву и, соответственно, ввести того в палату лордов. Уж, казалось бы, что тому еще нужно было сделать, чтобы пройти все собеседования у новоявленных сенаторов Маккарти? Он с восьми лет живет в Британии и давно уже получил тамошнее гражданство, инвестировал немалые суммы в медийные, политические и благотворительные проекты, его газеты нещадно критикуют политику России — да так, что любой Маккарти или Кэмпбелл были бы довольны. Но как только Джонсон появляется рядом, тут же газеты <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/sir-ian-botham-a-brother-and-brexiteers-boris-johnsons-peerage-list-revealed-kh87sqqxm" target="_blank">акцентируют внимание</a> на том, что Лебедев является "сыном бывшего агента КГБ" (российского бизнесмена Александра Лебедева). В решении включить русского в палату лордов видят <a href="https://www.spectator.co.uk/article/evgeny-lebedev-s-unlikely-peerage" target="_blank">повод</a> для обвинений в "российском влиянии". А известный радиоведущий Джеймс О’Брайен <a href="https://twitter.com/mrjamesob/status/1289239596816113664?s=20" target="_blank">выразил уверенность</a>, что посредством Лебедева и иных российских олигархов британским премьером руководит лично Путин. Эдак на Россию еще и санкции наложат за решение Джонсона о пэрстве для молодого британского бизнесмена.Что ж, эти примеры — очередные наглядные уроки для тех российских деятелей, которые все еще наивно полагают, что на Западе можно найти для себя "тихую гавань" и защиту. Президент России уже не раз публично советовал отечественным бизнесменам "держать свои капиталы там, где они заработаны", предупреждая о возможных последствиях антироссийской истерии за рубежом. Но, как мы видим, истерия эта уже распространяется не только на олигархов или их детей. Теперь санкции недвусмысленно предлагают расширять на русских вообще, особенно если те не разделяют официальной точки зрения, формулируемой западными официальными лицами и обслуживающей их прессой.

m3minaeva Страх. Страхом на Западе не просто пахнет, а уже смердит. Боятся до мелкой дрожи, до истерики.. Значит мы, русские, сами пока не понимаем, насколько стали сильны. Не заметили - как, с каких пор обрели силу. А Запад заметил, прочувствовал, предвидит последствия, пытается уберечь себя. Получится ли? 253

iga912 сами виноваты, Новичок без перчаток брали 138

