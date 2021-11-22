https://ria.ru/20211122/zavod-1760209080.html

Завод по производству сырья для углеродоволокна открылся в ОЭЗ "Алабуга"

Завод по производству сырья для углеродоволокна открылся в ОЭЗ "Алабуга" - РИА Новости, 22.11.2021

Завод по производству сырья для углеродоволокна открылся в ОЭЗ "Алабуга"

Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна, ПАН-прекурсоров, открылся в понедельник в особой экономической зоне... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:29

2021-11-22T17:29

2021-11-22T17:29

республика татарстан

технологии

елабужский район

рустам минниханов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ЕЛАБУГА (Татарстан), 22 ноя – РИА Новости. Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна, ПАН-прекурсоров, открылся в понедельник в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.Новый завод – это уже второе предприятие в ОЭЗ "Алабуга" компании Umatex – композитного дивизиона госкорпорации "Росатом". Процесс формования прекурсора для углеродного волокна в таком масштабе создан в России впервые. В открытии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Глава "Росатома" отметил, что с открытием завода создана уникальная цепочка от сырой нефти до высококачественного товара. "Уверен, что впереди у нас огромная востребованность этого производства. Те мощности, на которые рассчитан сейчас завод – 5 миллионов, конечно же, должны быть в дальнейшем тиражированы", - заявил он.Президент Татарстана подчеркнул, что данное производство в республике очень востребовано, поскольку в регионе развито и авиастроение, и автомобилестроение, и производство спортивного инвентаря. По словам Минниханова, безусловно, производство нужно наращивать.Компания Umatex реализовала проект строительства нового завода за 3 года. Общий бюджет проекта составляет 8,5 миллиарда рублей. Строительство завода профинансировано со стороны "Росатома" – на 5,2 миллиарда рублей, ОЭЗ "Алабуга" – 3,0 миллиарда рублей, Минпромторга РФ – 0,3 миллиарда рублей. Мощность завода составляет 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 рабочих мест. Производство обеспечено технологическим оборудованием итальянской компании МАЕ.Компания Umatex ("Росатом") является лидером в производстве углеродного волокна в России и единственной компанией в стране, образовавшей полную цепочку производства композитов на его основе. С запуском нового завода по производству полиакрилонитрильного волокна компания завершила формирование полной технологической и производственной цепочки создания композитных материалов от сырья, углеродного волокна, тканей и препрегов на его основе до готовых изделий.ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрировано около 60 компаний-резидентов, уже действует 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 143,8 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2020 год превысил 87 миллиардов рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210524/innopolis-1733727460.html

елабужский район

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технологии, елабужский район, рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)