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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211122/zavod-1760209080.html
Завод по производству сырья для углеродоволокна открылся в ОЭЗ "Алабуга"
Завод по производству сырья для углеродоволокна открылся в ОЭЗ "Алабуга" - РИА Новости, 22.11.2021
Завод по производству сырья для углеродоволокна открылся в ОЭЗ "Алабуга"
Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна, ПАН-прекурсоров, открылся в понедельник в особой экономической зоне... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:29
2021-11-22T17:29
республика татарстан
технологии
елабужский район
рустам минниханов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ЕЛАБУГА (Татарстан), 22 ноя – РИА Новости. Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна, ПАН-прекурсоров, открылся в понедельник в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.Новый завод – это уже второе предприятие в ОЭЗ "Алабуга" компании Umatex – композитного дивизиона госкорпорации "Росатом". Процесс формования прекурсора для углеродного волокна в таком масштабе создан в России впервые. В открытии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Глава "Росатома" отметил, что с открытием завода создана уникальная цепочка от сырой нефти до высококачественного товара. "Уверен, что впереди у нас огромная востребованность этого производства. Те мощности, на которые рассчитан сейчас завод – 5 миллионов, конечно же, должны быть в дальнейшем тиражированы", - заявил он.Президент Татарстана подчеркнул, что данное производство в республике очень востребовано, поскольку в регионе развито и авиастроение, и автомобилестроение, и производство спортивного инвентаря. По словам Минниханова, безусловно, производство нужно наращивать.Компания Umatex реализовала проект строительства нового завода за 3 года. Общий бюджет проекта составляет 8,5 миллиарда рублей. Строительство завода профинансировано со стороны "Росатома" – на 5,2 миллиарда рублей, ОЭЗ "Алабуга" – 3,0 миллиарда рублей, Минпромторга РФ – 0,3 миллиарда рублей. Мощность завода составляет 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 рабочих мест. Производство обеспечено технологическим оборудованием итальянской компании МАЕ.Компания Umatex ("Росатом") является лидером в производстве углеродного волокна в России и единственной компанией в стране, образовавшей полную цепочку производства композитов на его основе. С запуском нового завода по производству полиакрилонитрильного волокна компания завершила формирование полной технологической и производственной цепочки создания композитных материалов от сырья, углеродного волокна, тканей и препрегов на его основе до готовых изделий.ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрировано около 60 компаний-резидентов, уже действует 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 143,8 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2020 год превысил 87 миллиардов рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.
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технологии, елабужский район, рустам минниханов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
17:29 22.11.2021
 

Завод по производству сырья для углеродоволокна открылся в ОЭЗ "Алабуга"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗдание завода по производству углеродного волокна "Алабуга-Волокно"
Здание завода по производству углеродного волокна Алабуга-Волокно - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕЛАБУГА (Татарстан), 22 ноя – РИА Новости. Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна, ПАН-прекурсоров, открылся в понедельник в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.
Новый завод – это уже второе предприятие в ОЭЗ "Алабуга" компании Umatex – композитного дивизиона госкорпорации "Росатом". Процесс формования прекурсора для углеродного волокна в таком масштабе создан в России впервые. В открытии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"В этот проект не очень все верили, многие сомневались. Ну, во-первых, считали, что в России в принципе невозможно построить с нуля высокотехнологичное производство: не позволит технологическая база, нет людей, нет производственной цепочки... Второе: точно невозможно сделать в такие сроки. Но и, конечно же, пандемия точно не даст ни это сделать, ни в такие среди… Тем не менее вы, коллектив, это смогли сделать", - сказал Лихачев на церемонии запуска завода.
Глава "Росатома" отметил, что с открытием завода создана уникальная цепочка от сырой нефти до высококачественного товара. "Уверен, что впереди у нас огромная востребованность этого производства. Те мощности, на которые рассчитан сейчас завод – 5 миллионов, конечно же, должны быть в дальнейшем тиражированы", - заявил он.
Президент Татарстана подчеркнул, что данное производство в республике очень востребовано, поскольку в регионе развито и авиастроение, и автомобилестроение, и производство спортивного инвентаря. По словам Минниханова, безусловно, производство нужно наращивать.
Компания Umatex реализовала проект строительства нового завода за 3 года. Общий бюджет проекта составляет 8,5 миллиарда рублей. Строительство завода профинансировано со стороны "Росатома" – на 5,2 миллиарда рублей, ОЭЗ "Алабуга" – 3,0 миллиарда рублей, Минпромторга РФ – 0,3 миллиарда рублей. Мощность завода составляет 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 рабочих мест. Производство обеспечено технологическим оборудованием итальянской компании МАЕ.
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Компания Umatex ("Росатом") является лидером в производстве углеродного волокна в России и единственной компанией в стране, образовавшей полную цепочку производства композитов на его основе. С запуском нового завода по производству полиакрилонитрильного волокна компания завершила формирование полной технологической и производственной цепочки создания композитных материалов от сырья, углеродного волокна, тканей и препрегов на его основе до готовых изделий.
ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрировано около 60 компаний-резидентов, уже действует 33 производства. Объем фактически вложенных частных инвестиций составляет 143,8 миллиарда рублей, объем выручки резидентов за 2020 год превысил 87 миллиардов рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.
 
Республика ТатарстанТехнологииЕлабужский районРустам МиннихановГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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