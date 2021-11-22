https://ria.ru/20211122/war-1760211713.html

"Россия при желании пройдет по Украине пешком"

Читатели The Telegraph: Россия при желании пройдет по Украине пешком - РИА Новости, 22.11.2021

"Россия при желании пройдет по Украине пешком"

Читатели британской газеты The Telegraph возмутились публикациям об увеличении поставок оружия Украине на фоне обострившегося кризиса в Донбассе. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:17

2021-11-22T17:17

2021-11-22T17:25

сша

ирак

великобритания

дмитрий песков

нато

сергей лавров

ситуация на украине

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph возмутились публикациям об увеличении поставок оружия Украине на фоне обострившегося кризиса в Донбассе.Комментаторы осудили призывы к вмешательству стран Запада, в том числе Великобритании, в полноценные военные действия. Многие увидели в действиях России по перемещению к южным границам военнослужащих не "мобилизацию", а реакцию на учения НАТО вблизи ее территории."У нас проблем выше крыши. Это и истерия по поводу коронавируса, и расово прозревшая полиция, и образование, и армия, неспособная защитить Ла-Манш, и энергетические заблуждения зеленых, начавших настоящий психоз… А Джонсон провоцирует ядерную войну с русскими, которые, если он не заметил, остаются в России, а не рвутся через Ла-Манш", — написал John Marks."При желании Россия просто пешком пройдет по Украине. ЕС наложит в штаны, а Байден забудет, кто такая Украина. А немцы будут, как и раньше, делать ставку на российский газ", — заявил Ada Lovelace."Поговорим откровенно. Я только что провел опрос посетителей в своем местном баре в Испании… Спрашивал, сколько испанцев с радостью отправятся на Украину помогать НАТО в войне с русскими. В ответ получил одно большое пренебрежительное фырканье. Не вижу, чтобы европейцы хотели иметь к этому отношение. Может, какие-нибудь поляки, украинцы и прибалты из числа молодежи. Насчет американцев я не уверен", — сообщил hot azel."Позор, что мы не слышали таких осуждений вторжения в 2001 и 2003 годах. Это спасло бы Афганистан и Ирак от ужасных нападений", — заметил East Riding."В моих жилах есть немного украинской крови, и я могу с уверенностью сказать, что это полная чушь. Возглавляющим Украину актером опасно манипулируют, чтобы он подталкивал свою страну к новой войне с Россией", — подытожил Bo Lox.Американская разведка уверена, что Россия может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии. Для этого Москва, по мнению представителей США, призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе", сообщил ранее Bloomberg.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие заявления и публикации заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также считает, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/lavrov-1760191679.html

https://ria.ru/20211122/canada-1760149563.html

https://ria.ru/20211119/mirnyy-1759906421.html

сша

ирак

великобритания

россия

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сша, ирак, великобритания, дмитрий песков, нато, сергей лавров, ситуация на украине, россия