https://ria.ru/20211122/vakhta-1760119928.html

В Ленобласти завершилась "Вахта памяти-2021"

В Ленобласти завершилась "Вахта памяти-2021" - РИА Новости, 22.11.2021

В Ленобласти завершилась "Вахта памяти-2021"

Поисковики за время "Вахты Памяти-2021" в Ленинградской области обнаружили более 2,5 тысяч останков солдат и офицеров Красной армии; основными местами поисковых РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:26

2021-11-22T10:26

2021-11-22T10:26

ленинградская область

общество

выборг

ленинградская область

выборгский район

александр дрозденко

поисковое движение россии

елена цунаева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Поисковики за время "Вахты Памяти-2021" в Ленинградской области обнаружили более 2,5 тысяч останков солдат и офицеров Красной армии; основными местами поисковых работ традиционно стали Кировский, Тосненский и Выборгский районы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на церемонии закрытия мероприятия в Выборге.Вахта памяти — 2021По словам Александра Дрозденко, Ленинградская область всегда активно участвует в "Вахтах памяти". Это оправдано тем, что на территории региона четыре года продолжались непрерывные боевые действия."По подсчетам, почти четыреста тысяч солдат не нашли ещё своего упокоения и не найдены в лесах, полях, болотах Ленинградской области. Это страшная цифра. И это при том, что каждый год у нас работает большое количество поисковых отрядов", — сказал губернатор.Ежегодно региональные власти перезахоранивают до пяти тысяч останков бойцов."Для меня самое важное в "Вахте памяти" — это то, что несмотря на длительный период времени, пока эта работа ведётся, она остаётся востребованной. В отрядах даже происходит сменяемость поколений. И все они объединены одной целью — поиск погибших и предание их земле. Очень важно также правильно регламентировать поисковую деятельность. На сегодняшний день уже проделана большая работа. Ленинградская область оказывает серьёзную поддержку деятельности поисковых отрядов. И поисковики знают, что на нас можно положиться, и мы окажем поддержку — правовую, общественную, социальную или материальную", — сказал Дрозденко.Сохраняя историюГубернатор заметил, что в регионе эффективно действует Экспертный совет по вопросам паспортизации и благоустройства вновь выявленных и существующих воинских захоронений на территории Ленинградской области."Мы создали программу в Фонде пространственных данных Ленинградской области, где учли целый "слой" воинских захоронений и постоянно его обновляем. Кроме того, мы направили в министерство обороны России перечень территорий в Ленинградской области, где проходили бои в период с 1941-1945 годов", — сказал он.Ключевым мероприятием закрытия "Вахты памяти-2021" стало возложение венков и цветов к стеле "Город воинской славы" на площади Выборгских полков — дань уважения и памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.Она отметила, что каждый год поисковики возвращают из небытия новые имена, со всеми воинскими почестями захоранивают погибших за Родину бойцов и командиров, передают весточки об их судьбах семьям и землякам."На закрытии "Вахты памяти" мы обнародуем результаты нашей работы за год, а уже 3 декабря – в День Неизвестного Солдата – возвращенные имена защитников Отечества будут торжественно зачитаны у вечных огней и мемориалов по всей стране", – подытожила Цунаева.В пресс-службе напомнили, в конце апреля поисковые отряды из 18 регионов России и стран ближнего зарубежья начали работу в Ленинградской области в местах ожесточенных боев Великой Отечественной. Всего около трех тысяч человек (из них 900 – ленинградцы) стали участниками поисковых экспедиций в 47 регионе в рамках Всероссийской акции "Вахта Памяти 2021". Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах Ленинградской области.

https://ria.ru/20200423/1570455332.html

https://ria.ru/20210903/memorial-1748526039.html

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общество, выборг, ленинградская область, выборгский район, александр дрозденко, поисковое движение россии, елена цунаева, россия