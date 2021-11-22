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Ленинградская область
https://ria.ru/20211122/vakhta-1760119928.html
В Ленобласти завершилась "Вахта памяти-2021"
В Ленобласти завершилась "Вахта памяти-2021" - РИА Новости, 22.11.2021
В Ленобласти завершилась "Вахта памяти-2021"
Поисковики за время "Вахты Памяти-2021" в Ленинградской области обнаружили более 2,5 тысяч останков солдат и офицеров Красной армии; основными местами поисковых РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:26
2021-11-22T10:26
ленинградская область
общество
выборг
ленинградская область
выборгский район
александр дрозденко
поисковое движение россии
елена цунаева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Поисковики за время "Вахты Памяти-2021" в Ленинградской области обнаружили более 2,5 тысяч останков солдат и офицеров Красной армии; основными местами поисковых работ традиционно стали Кировский, Тосненский и Выборгский районы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на церемонии закрытия мероприятия в Выборге.Вахта памяти — 2021По словам Александра Дрозденко, Ленинградская область всегда активно участвует в "Вахтах памяти". Это оправдано тем, что на территории региона четыре года продолжались непрерывные боевые действия."По подсчетам, почти четыреста тысяч солдат не нашли ещё своего упокоения и не найдены в лесах, полях, болотах Ленинградской области. Это страшная цифра. И это при том, что каждый год у нас работает большое количество поисковых отрядов", — сказал губернатор.Ежегодно региональные власти перезахоранивают до пяти тысяч останков бойцов."Для меня самое важное в "Вахте памяти" — это то, что несмотря на длительный период времени, пока эта работа ведётся, она остаётся востребованной. В отрядах даже происходит сменяемость поколений. И все они объединены одной целью — поиск погибших и предание их земле. Очень важно также правильно регламентировать поисковую деятельность. На сегодняшний день уже проделана большая работа. Ленинградская область оказывает серьёзную поддержку деятельности поисковых отрядов. И поисковики знают, что на нас можно положиться, и мы окажем поддержку — правовую, общественную, социальную или материальную", — сказал Дрозденко.Сохраняя историюГубернатор заметил, что в регионе эффективно действует Экспертный совет по вопросам паспортизации и благоустройства вновь выявленных и существующих воинских захоронений на территории Ленинградской области."Мы создали программу в Фонде пространственных данных Ленинградской области, где учли целый "слой" воинских захоронений и постоянно его обновляем. Кроме того, мы направили в министерство обороны России перечень территорий в Ленинградской области, где проходили бои в период с 1941-1945 годов", — сказал он.Ключевым мероприятием закрытия "Вахты памяти-2021" стало возложение венков и цветов к стеле "Город воинской славы" на площади Выборгских полков — дань уважения и памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.Она отметила, что каждый год поисковики возвращают из небытия новые имена, со всеми воинскими почестями захоранивают погибших за Родину бойцов и командиров, передают весточки об их судьбах семьям и землякам."На закрытии "Вахты памяти" мы обнародуем результаты нашей работы за год, а уже 3 декабря – в День Неизвестного Солдата – возвращенные имена защитников Отечества будут торжественно зачитаны у вечных огней и мемориалов по всей стране", – подытожила Цунаева.В пресс-службе напомнили, в конце апреля поисковые отряды из 18 регионов России и стран ближнего зарубежья начали работу в Ленинградской области в местах ожесточенных боев Великой Отечественной. Всего около трех тысяч человек (из них 900 – ленинградцы) стали участниками поисковых экспедиций в 47 регионе в рамках Всероссийской акции "Вахта Памяти 2021". Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах Ленинградской области.
https://ria.ru/20200423/1570455332.html
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общество, выборг, ленинградская область, выборгский район, александр дрозденко, поисковое движение россии, елена цунаева, россия
10:26 22.11.2021
 
В Ленобласти завершилась "Вахта памяти-2021"

В Ленинградской области завершилась "Вахта памяти-2021"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция "Вахта памяти"
Акция Вахта памяти - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Поисковики за время "Вахты Памяти-2021" в Ленинградской области обнаружили более 2,5 тысяч останков солдат и офицеров Красной армии; основными местами поисковых работ традиционно стали Кировский, Тосненский и Выборгский районы, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на церемонии закрытия мероприятия в Выборге.

Вахта памяти — 2021

По словам Александра Дрозденко, Ленинградская область всегда активно участвует в "Вахтах памяти". Это оправдано тем, что на территории региона четыре года продолжались непрерывные боевые действия.
"По подсчетам, почти четыреста тысяч солдат не нашли ещё своего упокоения и не найдены в лесах, полях, болотах Ленинградской области. Это страшная цифра. И это при том, что каждый год у нас работает большое количество поисковых отрядов", — сказал губернатор.
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"Для меня самое важное в "Вахте памяти" — это то, что несмотря на длительный период времени, пока эта работа ведётся, она остаётся востребованной. В отрядах даже происходит сменяемость поколений. И все они объединены одной целью — поиск погибших и предание их земле. Очень важно также правильно регламентировать поисковую деятельность. На сегодняшний день уже проделана большая работа. Ленинградская область оказывает серьёзную поддержку деятельности поисковых отрядов. И поисковики знают, что на нас можно положиться, и мы окажем поддержку — правовую, общественную, социальную или материальную", — сказал Дрозденко.

Сохраняя историю

Губернатор заметил, что в регионе эффективно действует Экспертный совет по вопросам паспортизации и благоустройства вновь выявленных и существующих воинских захоронений на территории Ленинградской области.
"Мы создали программу в Фонде пространственных данных Ленинградской области, где учли целый "слой" воинских захоронений и постоянно его обновляем. Кроме того, мы направили в министерство обороны России перечень территорий в Ленинградской области, где проходили бои в период с 1941-1945 годов", — сказал он.
Ключевым мероприятием закрытия "Вахты памяти-2021" стало возложение венков и цветов к стеле "Город воинской славы" на площади Выборгских полков — дань уважения и памяти всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.
"Закрытие Всероссийской "Вахты Памяти" – это традиционное подведение итогов работы поисковиков в полевых экспедициях, в архивах, на экспертных и просветительских площадках, а также обозначение планов на следующий сезон. При этом чрезвычайно важно, что за итоговыми цифрами стоят восстановленные судьбы погибших защитников Отечества, считавшихся пропавшими без вести многие десятилетия", — заметила, в свою очередь, руководитель общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.
Она отметила, что каждый год поисковики возвращают из небытия новые имена, со всеми воинскими почестями захоранивают погибших за Родину бойцов и командиров, передают весточки об их судьбах семьям и землякам.
"На закрытии "Вахты памяти" мы обнародуем результаты нашей работы за год, а уже 3 декабря – в День Неизвестного Солдата – возвращенные имена защитников Отечества будут торжественно зачитаны у вечных огней и мемориалов по всей стране", – подытожила Цунаева.
В пресс-службе напомнили, в конце апреля поисковые отряды из 18 регионов России и стран ближнего зарубежья начали работу в Ленинградской области в местах ожесточенных боев Великой Отечественной. Всего около трех тысяч человек (из них 900 – ленинградцы) стали участниками поисковых экспедиций в 47 регионе в рамках Всероссийской акции "Вахта Памяти 2021". Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах Ленинградской области.
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