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В Ленобласти к юбилею Петра I отреставрируют памятные места

В Ленобласти к юбилею Петра I отреставрируют памятные места - РИА Новости, 22.11.2021

В Ленобласти к юбилею Петра I отреставрируют памятные места

Власти Ленинградской области готовятся летом 2022 года отпраздновать 350-летие со дня рождения Петра Великого; для этого в регионе ведется масштабная работа:... РИА Новости, 22.11.2021

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области готовятся летом 2022 года отпраздновать 350-летие со дня рождения Петра Великого; для этого в регионе ведется масштабная работа: реставрация объектов культурного наследия в рамках предстоящего праздника продолжается в Выборгском замке, Копорской и Ивангородской крепостях, городе Новая Ладога, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Связь временПервые древние поселения на территории современной Ленинградской области появились в 9-7 тысяч до нашей эры, а в 750 году здесь обосновалось древнейшее русское поселение на Северо-Западе России — Ладога, которая в 9–10 веках стала важнейшим политическим и экономическим центром формирования государственности Древней Руси. За долгие годы борьбы за территории будущего региона современной России на территории Ленобласти возводились крепости — Ям, Копорье, Орешек, Корелу, Тиверский городок.В 1700 году, когда Петр I "прорубал" выход России к берегам Балтики, территория современной Ленинградской области стала театром военных действий Северной войны (1700-1721 года). В октябре 1702 русские войска под руководством императора овладели крепостью Нотебург (Орешек) в истоке Невы. Закрепляя выход России к морю, Петр I 16 мая 1703 в устье Невы на Заячьем острове заложил новую крепость Санкт-Петербург, под защитой которой стал расти город."Сложно найти на территории региона место, которое не было бы связано с именем Петра Великого. Где бы он не бывал, где его Гений не оставил бы след. Но, прежде всего, конечно, это Выборг, который он не смог взять с первого раза, Шлиссельбург, Лодейное Поле, где располагались олонецкие верфи, Новая Ладога, территория нынешнего Кингисеппского и Ломоносовского районов, Приозерск и крепость Корела и многие другие места", — отметил Владимир Цой.Сохраняя историюВ настоящее время в Ленобласти ведутся активные реставрационные работы. Например, в Выборге продолжаются ремонтно-реставрационные работы Комплекса крепостных построек и сооружений на Замковом острове. В ноябре этого года в Копорской крепости завершились противоаварийные работы — над Северной и Южной башнями возведена временная кровля, укреплен въездной мост."С мая 2012 года продолжаются масштабные работы в Ивангородской крепости. К 2024 году на территории крепости планируется появление нового музейного объекта – в отреставрированном Большом амбаре разместится постоянная экспозиция, посвященная истории города на границе. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации для будущего музейного комплекса", - добавил чиновник.В рамках развития петровских городов в 2016 – 2017 годах в Новой Ладоге отреставрирован "Дом, в котором в 1764-1768 годах находилось офицерское собрание Суздальского пехотного полка". Этот полк один из старейших в русской армии, был сформирован в ходе Северной войны в 1706 году. В 1763 году его командиром полка был назначен Александр Суворов, а полк переведен на новые квартиры – в город Новая Ладога. Именно в этом доме Суворов впервые представил на обсуждение офицерского собрания так называемое "Полковое учреждение" или "Суздальское учреждение" – оригинальное наставление о воинском распорядке, правилах обучения и воспитания офицеров и солдат.Здание, построенное в первой половине 18 века, неоднократно перестраивалось. В 2013-2017 годах проведена реставрация. И, как уточнил Цой, с конца прошлого года в нем разместился музей, посвященный великому русскому полководцу Суворову."Сейчас в Новой Ладоге начались ремонтно-реставрационные работы в Новоладожском историко-краеведческом музее, который находится в бывшем доме купца Тимофеева. Кроме ремонтно-реставрационных работ на этих объектах культурного наследия, в Ивангороде, Лодейном Поле, Шлиссельбурге, Новой Ладоге создается комфортная городская среда", — добавил Владимир Цой.

https://ria.ru/20210521/torgovlya-1732825146.html

https://ria.ru/20210324/kanaly-1600497927.html

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приозерск, александр суворов, петр i, нева (река), россия