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Российская армия не будет использоваться в Донбассе, заявил Косачев
Российская армия не будет использоваться в Донбассе, заявил Косачев - РИА Новости, 22.11.2021
Российская армия не будет использоваться в Донбассе, заявил Косачев
Россия никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию, на юго-востоке Украины Вооруженные силы РФ в принципе не использовались... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:35
2021-11-22T16:42
украина
вооруженные силы рф
в мире
константин косачев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию, на юго-востоке Украины Вооруженные силы РФ в принципе не использовались и, разумеется, никогда использоваться не будут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала, ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя раздуваемую Западом ситуацию с якобы "российской угрозой" в отношении Украины. Он отметил, что Россия ни разу "не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию".Он подчеркнул, что в Грузии проводилась операция по принуждению к миру, "на юго-востоке Украины российские Вооруженные силы в принципе не использовались и, разумеется, использоваться никогда не будут", подчеркнул он.Сенатор отметил, что нагнетание ситуации вокруг Украины идет со стороны Запада, таким образом, западные оппоненты пытаются решить сразу две задачи - "максимально привязать к себе Украину". По его словам, идет запугивание Украины российской "агрессией" и для Украины не остается другого маневра, как "продолжать бежать в сторону Запада, в сторону НАТО".Вторая задача, которую преследуют западные политики, - максимально оттолкнуть от России всех ее соседей, уже не только Украину, но, по возможности и Белоруссию, Казахстан и всех других наших соседей, "поддерживая на плаву тезис о "российской агрессивности", что называется, по определению", добавил парламентарий."При этом никто не задавался вопросом - зачем России на кого бы то ни было нападать", - заключил он."Плохо во всей этой полуистерической обстановке то, что на каком-то этапе украинским политикам, на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем, и правда может прийти в голову опасная военная авантюра с целью втянуть во внутриукраинский конфликт Россию. А это, как известно, давняя мечта Киева, который на деле давно мечтает избавиться от неподконтрольных территорий на Донбассе, но только чтобы это непременно произошло в результате "российской агрессии" (или чего-то, что можно будет выдать за таковую при помощи западных "медиаорудий"), а не самоопределения людей", - написал также Косачев в ФБ.Он полагает, что "известное напряжение" у Запада может слегка остудить украинских военных стратегов, желающих любой ценой избавиться от "нормандского" бремени.
https://ria.ru/20211120/ssha-1759932822.html
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украина, вооруженные силы рф, в мире, константин косачев, совет федерации рф, россия
15:35 22.11.2021 (обновлено: 16:42 22.11.2021)
 
Российская армия не будет использоваться в Донбассе, заявил Косачев

Сенатор Косачев: российская армия никогда не будет использоваться на юго-востоке Украины

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию, на юго-востоке Украины Вооруженные силы РФ в принципе не использовались и, разумеется, никогда использоваться не будут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала, ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя раздуваемую Западом ситуацию с якобы "российской угрозой" в отношении Украины. Он отметил, что Россия ни разу "не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию".
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Он подчеркнул, что в Грузии проводилась операция по принуждению к миру, "на юго-востоке Украины российские Вооруженные силы в принципе не использовались и, разумеется, использоваться никогда не будут", подчеркнул он.
Сенатор отметил, что нагнетание ситуации вокруг Украины идет со стороны Запада, таким образом, западные оппоненты пытаются решить сразу две задачи - "максимально привязать к себе Украину". По его словам, идет запугивание Украины российской "агрессией" и для Украины не остается другого маневра, как "продолжать бежать в сторону Запада, в сторону НАТО".
Вторая задача, которую преследуют западные политики, - максимально оттолкнуть от России всех ее соседей, уже не только Украину, но, по возможности и Белоруссию, Казахстан и всех других наших соседей, "поддерживая на плаву тезис о "российской агрессивности", что называется, по определению", добавил парламентарий.
"При этом никто не задавался вопросом - зачем России на кого бы то ни было нападать", - заключил он.
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"Плохо во всей этой полуистерической обстановке то, что на каком-то этапе украинским политикам, на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем, и правда может прийти в голову опасная военная авантюра с целью втянуть во внутриукраинский конфликт Россию. А это, как известно, давняя мечта Киева, который на деле давно мечтает избавиться от неподконтрольных территорий на Донбассе, но только чтобы это непременно произошло в результате "российской агрессии" (или чего-то, что можно будет выдать за таковую при помощи западных "медиаорудий"), а не самоопределения людей", - написал также Косачев в ФБ.
Он полагает, что "известное напряжение" у Запада может слегка остудить украинских военных стратегов, желающих любой ценой избавиться от "нормандского" бремени.
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