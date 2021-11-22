https://ria.ru/20211122/armiya-1760190592.html

Российская армия не будет использоваться в Донбассе, заявил Косачев

Российская армия не будет использоваться в Донбассе, заявил Косачев - РИА Новости, 22.11.2021

Российская армия не будет использоваться в Донбассе, заявил Косачев

Россия никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию, на юго-востоке Украины Вооруженные силы РФ в принципе не использовались... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:35

2021-11-22T15:35

2021-11-22T16:42

украина

вооруженные силы рф

в мире

константин косачев

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия никогда не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию, на юго-востоке Украины Вооруженные силы РФ в принципе не использовались и, разумеется, никогда использоваться не будут, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала, ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя раздуваемую Западом ситуацию с якобы "российской угрозой" в отношении Украины. Он отметил, что Россия ни разу "не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию".Он подчеркнул, что в Грузии проводилась операция по принуждению к миру, "на юго-востоке Украины российские Вооруженные силы в принципе не использовались и, разумеется, использоваться никогда не будут", подчеркнул он.Сенатор отметил, что нагнетание ситуации вокруг Украины идет со стороны Запада, таким образом, западные оппоненты пытаются решить сразу две задачи - "максимально привязать к себе Украину". По его словам, идет запугивание Украины российской "агрессией" и для Украины не остается другого маневра, как "продолжать бежать в сторону Запада, в сторону НАТО".Вторая задача, которую преследуют западные политики, - максимально оттолкнуть от России всех ее соседей, уже не только Украину, но, по возможности и Белоруссию, Казахстан и всех других наших соседей, "поддерживая на плаву тезис о "российской агрессивности", что называется, по определению", добавил парламентарий."При этом никто не задавался вопросом - зачем России на кого бы то ни было нападать", - заключил он."Плохо во всей этой полуистерической обстановке то, что на каком-то этапе украинским политикам, на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем, и правда может прийти в голову опасная военная авантюра с целью втянуть во внутриукраинский конфликт Россию. А это, как известно, давняя мечта Киева, который на деле давно мечтает избавиться от неподконтрольных территорий на Донбассе, но только чтобы это непременно произошло в результате "российской агрессии" (или чего-то, что можно будет выдать за таковую при помощи западных "медиаорудий"), а не самоопределения людей", - написал также Косачев в ФБ.Он полагает, что "известное напряжение" у Запада может слегка остудить украинских военных стратегов, желающих любой ценой избавиться от "нормандского" бремени.

https://ria.ru/20211120/ssha-1759932822.html

https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html

https://ria.ru/20211121/vtorzhenie-1760055474.html

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украина, вооруженные силы рф, в мире, константин косачев, совет федерации рф, россия