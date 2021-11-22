https://ria.ru/20211122/arest-1760126061.html

Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении

Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении - РИА Новости, 22.11.2021

Защита обжаловала арест приморского депутата, подозреваемого в растлении

Защита приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка, подала жалобу на его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:59

2021-11-22T10:59

2021-11-22T10:59

происшествия

приморский край

владивосток

кпрф

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Защита приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка, подала жалобу на его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Клецкин.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".Адвокат Самсонова Наталья Касилова сообщала РИА Новости, что 17 ноября ее подзащитный начал голодовку, так как считает, что его оклеветали. Он требовал проверки показаний на полиграфе. На прошлой неделе суд заключил депутата под стражу. В понедельник Касилова отметила, что следователь удовлетворил ходатайство о полиграфе, Самсонов снял голодовку."Отправили (жалобу) почтой", - сказал Клецкин.По его словам, при избрании меры пресечения защита предоставила суду 26 поручительств за Самсонова, с тех пор еще добавились новые. Но их можно будет ввести в дело, когда будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения.

https://ria.ru/20211122/samsonov-1760104431.html

https://ria.ru/20211118/deputat-1759588439.html

приморский край

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происшествия, приморский край, владивосток, кпрф