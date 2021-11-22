https://ria.ru/20211122/aktivisty-1760131544.html

В Ленобласти будут поощрять экоактивистов, борющихся со свалками

В Ленобласти будут поощрять экоактивистов, борющихся со свалками - РИА Новости, 22.11.2021

В Ленобласти будут поощрять экоактивистов, борющихся со свалками

Власти Ленинградской области разработали порядок поощрения экоактивистов, оказавших содействие в выявлении несанкционированного сбора отходов на территории... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:21

2021-11-22T11:21

2021-11-22T11:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработали порядок поощрения экоактивистов, оказавших содействие в выявлении несанкционированного сбора отходов на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новый порядок уже утвержден региональным правительством и начнет действовать с 1 января 2022 года."Ценные подарки предусмотрены за данные, которые помогут комитету государственного экологического надзора задержать нарушителей или пресечь образование свалки", — уточнил собеседник агентства.Он отметил, что право на получение ценных подарков будет у тех, кто в срок до 30 сентября 2022 года подаст пять заявлений по разным фактом экологических преступлений в комитет эконадзора, и по каждому из них будет возможность возбудить дела об административных правонарушениях.Он добавил, что заявление должно быть подано лично или почтовым отправлением. К нему в обязательном порядке должны быть приложены видеодоказательства факта правонарушения на USB-накопителе, копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также другие доказательства, подтверждающие факт совершения предполагаемого правонарушения. Кроме того, к видеозаписи есть ряд дополнительных требований.

https://ria.ru/20210310/ekoaktivisty-1600581330.html

https://ria.ru/20211115/svalka-1759119519.html

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общество, ленинградская область