https://ria.ru/20211122/aktivisty-1760131544.html
В Ленобласти будут поощрять экоактивистов, борющихся со свалками
В Ленобласти будут поощрять экоактивистов, борющихся со свалками - РИА Новости, 22.11.2021
В Ленобласти будут поощрять экоактивистов, борющихся со свалками
Власти Ленинградской области разработали порядок поощрения экоактивистов, оказавших содействие в выявлении несанкционированного сбора отходов на территории... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:21
2021-11-22T11:21
2021-11-22T11:21
ленинградская область
общество
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101069_0:0:1472:828_1920x0_80_0_0_5bab4badd01898725b0b9f450695a07c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработали порядок поощрения экоактивистов, оказавших содействие в выявлении несанкционированного сбора отходов на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новый порядок уже утвержден региональным правительством и начнет действовать с 1 января 2022 года."Ценные подарки предусмотрены за данные, которые помогут комитету государственного экологического надзора задержать нарушителей или пресечь образование свалки", — уточнил собеседник агентства.Он отметил, что право на получение ценных подарков будет у тех, кто в срок до 30 сентября 2022 года подаст пять заявлений по разным фактом экологических преступлений в комитет эконадзора, и по каждому из них будет возможность возбудить дела об административных правонарушениях.Он добавил, что заявление должно быть подано лично или почтовым отправлением. К нему в обязательном порядке должны быть приложены видеодоказательства факта правонарушения на USB-накопителе, копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также другие доказательства, подтверждающие факт совершения предполагаемого правонарушения. Кроме того, к видеозаписи есть ряд дополнительных требований.
https://ria.ru/20210310/ekoaktivisty-1600581330.html
https://ria.ru/20211115/svalka-1759119519.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101069_184:0:1288:828_1920x0_80_0_0_730318c85a2c9960be79b2a52f7eaff2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
разработали порядок поощрения экоактивистов, оказавших содействие в выявлении несанкционированного сбора отходов на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, новый порядок уже утвержден региональным правительством и начнет действовать с 1 января 2022 года.
"Ценные подарки предусмотрены за данные, которые помогут комитету государственного экологического надзора задержать нарушителей или пресечь образование свалки", — уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что право на получение ценных подарков будет у тех, кто в срок до 30 сентября 2022 года подаст пять заявлений по разным фактом экологических преступлений в комитет эконадзора, и по каждому из них будет возможность возбудить дела об административных правонарушениях.
"Тех, кто получит награду, уведомят о поощрении в декабре 2022 года по итогам оценки эффективности совместного взаимодействия", — подытожил представитель пресс-службы.
Он добавил, что заявление должно быть подано лично или почтовым отправлением. К нему в обязательном порядке должны быть приложены видеодоказательства факта правонарушения на USB-накопителе, копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также другие доказательства, подтверждающие факт совершения предполагаемого правонарушения. Кроме того, к видеозаписи есть ряд дополнительных требований.