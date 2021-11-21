Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211121/podolskaya-1759975733.html
Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью
Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью - РИА Новости, 21.11.2021
Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью
Жена Владимира Преснякова — младшего, Наталья Подольская рассказала, что выстроила хорошие отношения со своей свекровью Еленой Пресняковой. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:24
2021-11-21T14:28
шоубиз
наталья подольская
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759973149_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_f56015dfdb35060d899f4d4ecd6d50ec.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жена Владимира Преснякова — младшего, Наталья Подольская рассказала, что выстроила хорошие отношения со своей свекровью Еленой Пресняковой. Певица уверена, что такие отношения — "это заслуга свекрови", передает корреспондент РИА Новости. "Если повезет, как мне, то остается только кайфовать и радоваться, что так сложилось. Моя свекровь — абсолютно неконфликтный, не вмешивающийся ни во что человек, который просто всегда находится рядом и очень переживает за нас", — считает артистка. Концерт проходил 19 ноября. В этот день Елене Пресняковой исполнилось 75 лет. В октябре певица рассказала, что нашла новую няню, и раскрыла, какие у нее требования к помощнице. Расставание Натальи с предыдущей сотрудницей широко обсуждалось в Сети. Певице пришлось объяснять фанатам суть конфликта с бывшей сотрудницей.Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. У них есть двое сыновей — шестилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнится год.
https://ria.ru/20210621/podolskaya-1737879327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759973149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_526d5663a3f12c395f11ff52fa0ff167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья подольская, знаменитости
14:24 21.11.2021 (обновлено: 14:28 21.11.2021)
 
Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью

Наталья Подольская высказалась об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой

© Фото предоставлено пресс-службой Муз-ТВНаталья Подольская на 25-летии телеканала "МУЗ-ТВ"
Наталья Подольская на 25-летии телеканала МУЗ-ТВ
© Фото предоставлено пресс-службой Муз-ТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жена Владимира Преснякова — младшего, Наталья Подольская рассказала, что выстроила хорошие отношения со своей свекровью Еленой Пресняковой.

"Она действительно прекрасная. Я ее обожаю за то, что она так любит нас. Не Вову, потому что он ее сыночек, а нас — меня, наших детей, вообще всю семью", — сказала Подольская за кулисами концерта в честь дня рождения "Муз-ТВ".

Певица уверена, что такие отношения — "это заслуга свекрови", передает корреспондент РИА Новости.
"Если повезет, как мне, то остается только кайфовать и радоваться, что так сложилось. Моя свекровь — абсолютно неконфликтный, не вмешивающийся ни во что человек, который просто всегда находится рядом и очень переживает за нас", — считает артистка.
Концерт проходил 19 ноября. В этот день Елене Пресняковой исполнилось 75 лет.
"Мы отпразднуем 25 числа. Лена категорически не хочет никаких пышных торжеств, поэтому в любимом родительском формате мы соберемся у нас дома со всеми их внуками — Никита тоже должен быть. Я приготовлю их любимое блюдо", — говорит Подольская.
В октябре певица рассказала, что нашла новую няню, и раскрыла, какие у нее требования к помощнице. Расставание Натальи с предыдущей сотрудницей широко обсуждалось в Сети. Певице пришлось объяснять фанатам суть конфликта с бывшей сотрудницей.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. У них есть двое сыновей — шестилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнится год.
Pre-party международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 12:58Шоубиз
"Я обалдела": Наталья Подольская рассказала, почему уволила няню сына
 
ШоубизНаталья ПодольскаяЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
Лента новостейМолния
Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавирусаГлава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января