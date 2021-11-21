https://ria.ru/20211121/podolskaya-1759975733.html

Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью

Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью - РИА Новости, 21.11.2021

Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью

Жена Владимира Преснякова — младшего, Наталья Подольская рассказала, что выстроила хорошие отношения со своей свекровью Еленой Пресняковой. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:24

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жена Владимира Преснякова — младшего, Наталья Подольская рассказала, что выстроила хорошие отношения со своей свекровью Еленой Пресняковой. Певица уверена, что такие отношения — "это заслуга свекрови", передает корреспондент РИА Новости. "Если повезет, как мне, то остается только кайфовать и радоваться, что так сложилось. Моя свекровь — абсолютно неконфликтный, не вмешивающийся ни во что человек, который просто всегда находится рядом и очень переживает за нас", — считает артистка. Концерт проходил 19 ноября. В этот день Елене Пресняковой исполнилось 75 лет. В октябре певица рассказала, что нашла новую няню, и раскрыла, какие у нее требования к помощнице. Расставание Натальи с предыдущей сотрудницей широко обсуждалось в Сети. Певице пришлось объяснять фанатам суть конфликта с бывшей сотрудницей.Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. У них есть двое сыновей — шестилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнится год.

https://ria.ru/20210621/podolskaya-1737879327.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья подольская, знаменитости