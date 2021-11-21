https://ria.ru/20211121/podolskaya-1759975733.html
Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью
Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью - РИА Новости, 21.11.2021
Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью
Жена Владимира Преснякова — младшего, Наталья Подольская рассказала, что выстроила хорошие отношения со своей свекровью Еленой Пресняковой. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:24
2021-11-21T14:24
2021-11-21T14:28
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наталья подольская
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жена Владимира Преснякова — младшего, Наталья Подольская рассказала, что выстроила хорошие отношения со своей свекровью Еленой Пресняковой. Певица уверена, что такие отношения — "это заслуга свекрови", передает корреспондент РИА Новости. "Если повезет, как мне, то остается только кайфовать и радоваться, что так сложилось. Моя свекровь — абсолютно неконфликтный, не вмешивающийся ни во что человек, который просто всегда находится рядом и очень переживает за нас", — считает артистка. Концерт проходил 19 ноября. В этот день Елене Пресняковой исполнилось 75 лет. В октябре певица рассказала, что нашла новую няню, и раскрыла, какие у нее требования к помощнице. Расставание Натальи с предыдущей сотрудницей широко обсуждалось в Сети. Певице пришлось объяснять фанатам суть конфликта с бывшей сотрудницей.Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. У них есть двое сыновей — шестилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнится год.
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наталья подольская, знаменитости
14:24 21.11.2021 (обновлено: 14:28 21.11.2021)
Наталья Подольская рассказала об отношениях со своей свекровью
Наталья Подольская высказалась об отношениях со свекровью Еленой Пресняковой
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жена Владимира Преснякова — младшего, Наталья Подольская рассказала, что выстроила хорошие отношения со своей свекровью Еленой Пресняковой.
"Она действительно прекрасная. Я ее обожаю за то, что она так любит нас. Не Вову, потому что он ее сыночек, а нас — меня, наших детей, вообще всю семью", — сказала Подольская за кулисами концерта в честь дня рождения "Муз-ТВ".
Певица уверена, что такие отношения — "это заслуга свекрови", передает корреспондент РИА Новости.
"Если повезет, как мне, то остается только кайфовать и радоваться, что так сложилось. Моя свекровь — абсолютно неконфликтный, не вмешивающийся ни во что человек, который просто всегда находится рядом и очень переживает за нас", — считает артистка.
Концерт проходил 19 ноября. В этот день Елене Пресняковой исполнилось 75 лет.
"Мы отпразднуем 25 числа. Лена категорически не хочет никаких пышных торжеств, поэтому в любимом родительском формате мы соберемся у нас дома со всеми их внуками — Никита тоже должен быть. Я приготовлю их любимое блюдо", — говорит Подольская.
В октябре певица рассказала
, что нашла новую няню, и раскрыла, какие у нее требования к помощнице. Расставание Натальи с предыдущей сотрудницей широко обсуждалось в Сети. Певице пришлось
объяснять фанатам суть конфликта с бывшей сотрудницей.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. У них есть двое сыновей — шестилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнится год.