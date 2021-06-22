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Шоубиз
https://ria.ru/20210622/podolskaya-1738080095.html
Наталья Подольская раскрыла подробности конфликта с няней
Наталья Подольская раскрыла подробности конфликта с няней - РИА Новости, 22.06.2021
Наталья Подольская раскрыла подробности конфликта с няней
Наталья Подольская раскрыла детали конфликта с няней своего сына. Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:46
2021-06-22T16:27
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Наталья Подольская раскрыла детали конфликта с няней своего сына. Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте. По словам певицы, она попросила няню не гулять с ребенком, а посидеть с ним в тени на веранде, ведь мальчик плохо спит на жаре. Подольская думала, что так будет лучше и для присматривающей за малышом помощницы. Через пять минут няня прислала ей смс: "Я не буду этого делать. Ходить и двигаться человеку полезно для здоровья, а сидеть вредно", — цитирует сообщение Подольская. Исполнительнице не понравилась формулировка. Она сочла ее "категоричной". "А я согласна полностью, конечно, маме лучше знать, что лучше для дитя. Няня раз пришла на работу должна выполнять требования, и она может только советовать — решает мама", "Вообще решение матери касаемо ее ребенка не должно обсуждаться никем! И это касается не только няни", — отреагировали пользователи.На днях Наталья Подольская объявила, что ищет новую помощницу. Однако при каких именно обстоятельствах она решила расстаться с предыдущей, певица тогда не уточнила. В 2010 Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова — младшего. В июне 2015 у пары родился сын Артемий, а в октябре 2020 – сын Иван.
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знаменитости, владимир пресняков, наталья подольская, дети

Наталья Подольская раскрыла подробности конфликта с няней

14:46 22.06.2021 (обновлено: 16:27 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкPre-party международного музыкального фестиваля "Жара"
Pre-party международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Наталья Подольская раскрыла детали конфликта с няней своего сына. Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте.
По словам певицы, она попросила няню не гулять с ребенком, а посидеть с ним в тени на веранде, ведь мальчик плохо спит на жаре. Подольская думала, что так будет лучше и для присматривающей за малышом помощницы.
Через пять минут няня прислала ей смс: "Я не буду этого делать. Ходить и двигаться человеку полезно для здоровья, а сидеть вредно", — цитирует сообщение Подольская.
Исполнительнице не понравилась формулировка. Она сочла ее "категоричной".
"Есть другие формы выражения своего несогласия что-то делать (но тут на мой взгляд даже обсуждать нечего!). Наверное, она устала и сознательно пошла на конфликт. Но это ее выбор, а я не собираюсь тратить время на заигрывание", — прокомментировала артистка.
"А я согласна полностью, конечно, маме лучше знать, что лучше для дитя. Няня раз пришла на работу должна выполнять требования, и она может только советовать — решает мама", "Вообще решение матери касаемо ее ребенка не должно обсуждаться никем! И это касается не только няни", — отреагировали пользователи.
На днях Наталья Подольская объявила, что ищет новую помощницу. Однако при каких именно обстоятельствах она решила расстаться с предыдущей, певица тогда не уточнила.
В 2010 Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова — младшего. В июне 2015 у пары родился сын Артемий, а в октябре 2020 – сын Иван.
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