https://ria.ru/20210621/podolskaya-1737879327.html

"Я обалдела": Наталья Подольская рассказала, почему уволила няню сына

"Я обалдела": Наталья Подольская рассказала, почему уволила няню сына - РИА Новости, 21.06.2021

"Я обалдела": Наталья Подольская рассказала, почему уволила няню сына

Наталья Подольская ищет новую няню для своего сына. Почему она решала расстаться с предыдущей, певица рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:58

2021-06-21T12:58

2021-06-21T12:58

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наталья Подольская ищет новую няню для своего сына. Почему она решала расстаться с предыдущей, певица рассказала на своей странице в Instagram. При каких обстоятельствах произошел конфликт, певица раскрывать не стала. Однако она призналась, что ответ ее очень удивил. "Я, конечно, обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола..." — признается вокалистка.Интернет подсказал исполнительнице, что у сотрудника все-таки есть работодатель. Певица призналась, что на семейном совете все сошлись во мнении, что работодатель — это ее сын, но пока "все вопросы его жизнедеятельности" решает именно она. Сейчас Наталья "улетела на работу" и присматривать за ребенком ей помогает ее семья."Между няней и семьей вообще не должно быть слов работодатель и исполнитель... Прежде всего любовь и понимание к семье и ребенку... Няня — это как бабуля", "Возможно, няня не любит детей, раз она сухо сказала, что вы сотрудничаете. Она подходит к такой работе так, как к любой работе. Но я, как педагог и как мама понимаю, что прежде всего ребенка надо любить, и тогда и он, и родители, потянутся к тебе. Думаю, уволила правильно. Счастья вам, Наташа!", "Лучшей няней может быть только бабушка!", "Отложите работу и воспитывайте детей сами, и будет счастье и гармония во всем", — отреагировали пользователи. В 2010 Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова — младшего. В июне 2015 у пары родился сын Артемий, а в октябре 2020 сын Иван. На днях Альбина Джанабаева опубликовала фото с новорожденной дочерью, а Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь Эппл не смотрит фильмы с ее участием.

https://ria.ru/20210618/galkin-1737613420.html

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знаменитости, владимир пресняков, наталья подольская, дети