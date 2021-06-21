https://ria.ru/20210621/podolskaya-1737879327.html
"Я обалдела": Наталья Подольская рассказала, почему уволила няню сына
"Я обалдела": Наталья Подольская рассказала, почему уволила няню сына - РИА Новости, 21.06.2021
"Я обалдела": Наталья Подольская рассказала, почему уволила няню сына
Наталья Подольская ищет новую няню для своего сына. Почему она решала расстаться с предыдущей, певица рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:58
2021-06-21T12:58
2021-06-21T12:58
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наталья Подольская ищет новую няню для своего сына. Почему она решала расстаться с предыдущей, певица рассказала на своей странице в Instagram. При каких обстоятельствах произошел конфликт, певица раскрывать не стала. Однако она призналась, что ответ ее очень удивил. "Я, конечно, обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола..." — признается вокалистка.Интернет подсказал исполнительнице, что у сотрудника все-таки есть работодатель. Певица призналась, что на семейном совете все сошлись во мнении, что работодатель — это ее сын, но пока "все вопросы его жизнедеятельности" решает именно она. Сейчас Наталья "улетела на работу" и присматривать за ребенком ей помогает ее семья."Между няней и семьей вообще не должно быть слов работодатель и исполнитель... Прежде всего любовь и понимание к семье и ребенку... Няня — это как бабуля", "Возможно, няня не любит детей, раз она сухо сказала, что вы сотрудничаете. Она подходит к такой работе так, как к любой работе. Но я, как педагог и как мама понимаю, что прежде всего ребенка надо любить, и тогда и он, и родители, потянутся к тебе. Думаю, уволила правильно. Счастья вам, Наташа!", "Лучшей няней может быть только бабушка!", "Отложите работу и воспитывайте детей сами, и будет счастье и гармония во всем", — отреагировали пользователи. В 2010 Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова — младшего. В июне 2015 у пары родился сын Артемий, а в октябре 2020 сын Иван. На днях Альбина Джанабаева опубликовала фото с новорожденной дочерью, а Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь Эппл не смотрит фильмы с ее участием.
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знаменитости, владимир пресняков, наталья подольская, дети
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Наталья Подольская ищет новую няню для своего сына. Почему она решала расстаться с предыдущей, певица рассказала
на своей странице в Instagram.
"Мы с вами сотрудничаем, Наталья", — сказала мне няня на мое замечание, что это она у меня работает, а не я у нее", — пишет Подольская.
При каких обстоятельствах произошел конфликт, певица раскрывать не стала. Однако она призналась, что ответ ее очень удивил. "Я, конечно, обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола..." — признается вокалистка.
Интернет подсказал исполнительнице, что у сотрудника все-таки есть работодатель. Певица призналась, что на семейном совете все сошлись во мнении, что работодатель — это ее сын, но пока "все вопросы его жизнедеятельности" решает именно она.
"Я просто прошу адекватности", — говорит Наталья.
Сейчас Наталья "улетела на работу" и присматривать за ребенком ей помогает ее семья.
"Между няней и семьей вообще не должно быть слов работодатель и исполнитель... Прежде всего любовь и понимание к семье и ребенку... Няня — это как бабуля", "Возможно, няня не любит детей, раз она сухо сказала, что вы сотрудничаете. Она подходит к такой работе так, как к любой работе. Но я, как педагог и как мама понимаю, что прежде всего ребенка надо любить, и тогда и он, и родители, потянутся к тебе. Думаю, уволила правильно. Счастья вам, Наташа!", "Лучшей няней может быть только бабушка!", "Отложите работу и воспитывайте детей сами, и будет счастье и гармония во всем", — отреагировали пользователи.
В 2010 Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова — младшего. В июне 2015 у пары родился сын Артемий, а в октябре 2020 сын Иван.
На днях Альбина Джанабаева опубликовала
фото с новорожденной дочерью, а Гвинет Пэлтроу объяснила
, почему дочь Эппл не смотрит фильмы с ее участием.