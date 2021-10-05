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Шоубиз
https://ria.ru/20211005/podolskaya-1753123596.html
"Острый вопрос": Подольская раскрыла свои требования к няне
"Острый вопрос": Подольская раскрыла свои требования к няне - РИА Новости, 05.10.2021
"Острый вопрос": Подольская раскрыла свои требования к няне
Наталья Подольская призналась, что нашла новую няню, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:46
2021-10-05T17:46
шоубиз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Наталья Подольская призналась, что нашла новую няню, сообщает корреспондент РИА Новости. "Это очень острый вопрос. У каждого свои требования. На мой взгляд, в первую очередь няня должна быть доброй, как бабушка, с чутким сердцем. Если я вижу, что кто-то идет няней как на работу, то это не мой человек. Ведь быть няней — это не про карьерный рост, нельзя сделать какой-то рывок и перейти с одной зарплаты на ставку в два раза больше", — убеждена артистка.Также среди требований Подольской значится педагогическое образование. "А дальше уже идет на контакте. Есть контакт с человеком или нет", — сказала Наталья за кулисами "Дискотеки МУЗ-ТВ. Золотые хиты".По словам певицы, новую помощницу она искала через агентство. Расставание Натальи с предыдущей няней широко обсуждалось в Сети. Участнице Евровидения-2005 пришлось объяснять пользователям суть конфликта с бывшей сотрудницей.Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010. У них есть двое общих сыновей — шестилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнится год.
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дети, наталья подольская, звезды, знаменитости
17:46 05.10.2021
 
"Острый вопрос": Подольская раскрыла свои требования к няне

Подольская раскрыла требования к няне после конфликта с предыдущей помощницей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Наталья Подольская перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Наталья Подольская перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Наталья Подольская призналась, что нашла новую няню, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Это очень острый вопрос. У каждого свои требования. На мой взгляд, в первую очередь няня должна быть доброй, как бабушка, с чутким сердцем. Если я вижу, что кто-то идет няней как на работу, то это не мой человек. Ведь быть няней — это не про карьерный рост, нельзя сделать какой-то рывок и перейти с одной зарплаты на ставку в два раза больше", — убеждена артистка.
Также среди требований Подольской значится педагогическое образование.
"А дальше уже идет на контакте. Есть контакт с человеком или нет", — сказала Наталья за кулисами "Дискотеки МУЗ-ТВ. Золотые хиты".
По словам певицы, новую помощницу она искала через агентство. Расставание Натальи с предыдущей няней широко обсуждалось в Сети. Участнице Евровидения-2005 пришлось объяснять пользователям суть конфликта с бывшей сотрудницей.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010. У них есть двое общих сыновей — шестилетний Артемий и Иван, которому 22 октября исполнится год.
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