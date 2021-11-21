14:03 21.11.2021 (обновлено: 19:16 21.11.2021)
В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой тюркского мира
Песков прокомментировал фото Эрдогана с картой тюркского мира с регионами России
© Фото : @MHP_Bilgi/TwitterЛидер ПНД Девлет Бахчели и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с картой "тюркского мира"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что на подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карте тюркского мира, с которой он сфотографировался, нет красной звезды, обозначающей, что его центр находится в России, на Алтае.
"Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Единственное, что я могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что говорит это как тюрколог.
Карту Эрдогану подарил глава националистической Партии национального движения республики Девлет Бахчели на встрече. В "тюркский мир", по мнению политика, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, некоторые территории Монголии и Ирана.