https://ria.ru/20211121/erdogan-1760043512.html

В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой тюркского мира

В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой тюркского мира - РИА Новости, 21.11.2021

В Кремле прокомментировали фото Эрдогана с картой тюркского мира

В Кремле сожалеют, что на подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карте тюркского мира, с которой он сфотографировался, нет красной звезды,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:03

2021-11-21T14:03

2021-11-21T19:16

политика

реджеп тайип эрдоган

турция

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что на подаренной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карте тюркского мира, с которой он сфотографировался, нет красной звезды, обозначающей, что его центр находится в России, на Алтае.Он отметил, что говорит это как тюрколог.Карту Эрдогану подарил глава националистической Партии национального движения республики Девлет Бахчели на встрече. В "тюркский мир", по мнению политика, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, некоторые территории Монголии и Ирана.

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турция

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политика, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков, россия