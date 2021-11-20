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Баку согласился на саммит с Ереваном в Брюсселе
Баку согласился на саммит с Ереваном в Брюсселе - РИА Новости, 20.11.2021
Баку согласился на саммит с Ереваном в Брюсселе
Азербайджан дал согласие на саммит Баку — Ереван на высшем уровне в Брюсселе 15 декабря, говорится в заявлении МИД республики. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T13:52
2021-11-20T14:58
в мире
армения
азербайджан
мид азербайджана
брюссель
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БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Азербайджан дал согласие на саммит Баку — Ереван на высшем уровне в Брюсселе 15 декабря, говорится в заявлении МИД республики."Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. &lt;...&gt; Позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой нашего государства. &lt;...&gt; Мы считаем, что Брюссельский саммит и запланированная в этих рамках встреча создадут дополнительные возможности", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.МИД напомнил, что идею саммита в рамках Восточного партнерства предложил президент Совета ЕС Шарль Мишель. Вчера он провел телефонные переговоры, в которых также участвовали азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Во вторник Ереван заявил, что армия Азербайджана предприняла атаку в восточном направлении общей границы и вторглась на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий погиб, 13 попали в плен. В свою очередь, Баку утверждает о гибели семи своих бойцов. Сейчас ситуация там стабильна.Российское военное ведомство позже сообщило, что бои прекратились после переговоров министра Сергея Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами.Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.По мнению экспертов, очередные боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, позиция на высотах позволяет получить контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждый участник спора считает, что действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи земли, необходим процесс демаркации и делимитации границы.
https://ria.ru/20210916/karabakh-1750222214.html
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в мире, армения, азербайджан, мид азербайджана, брюссель
13:52 20.11.2021 (обновлено: 14:58 20.11.2021)
 
Баку согласился на саммит с Ереваном в Брюсселе

Азербайджан согласился провести саммит с Арменией на высшем уровне в Брюсселе

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Азербайджан дал согласие на саммит Баку — Ереван на высшем уровне в Брюсселе 15 декабря, говорится в заявлении МИД республики.
"Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. <...> Позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой нашего государства. <...> Мы считаем, что Брюссельский саммит и запланированная в этих рамках встреча создадут дополнительные возможности", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
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МИД напомнил, что идею саммита в рамках Восточного партнерства предложил президент Совета ЕС Шарль Мишель. Вчера он провел телефонные переговоры, в которых также участвовали азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Во вторник Ереван заявил, что армия Азербайджана предприняла атаку в восточном направлении общей границы и вторглась на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий погиб, 13 попали в плен. В свою очередь, Баку утверждает о гибели семи своих бойцов. Сейчас ситуация там стабильна.
Российское военное ведомство позже сообщило, что бои прекратились после переговоров министра Сергея Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами.
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В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
По мнению экспертов, очередные боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, позиция на высотах позволяет получить контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждый участник спора считает, что действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи земли, необходим процесс демаркации и делимитации границы.
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В миреАрменияАзербайджанМИД АзербайджанаБрюссель
 
 
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