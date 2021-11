https://ria.ru/20211120/putin-1759942600.html

WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам - РИА Новости, 20.11.2021

Путин разрушил миф о слабой России

Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия — слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street... РИА Новости, 20.11.2021

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия — слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что за время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях. По их мнению, российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как "нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией". Румер и Вайс напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины. Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что войска перемещаются в пределах территории страны и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

