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https://ria.ru/20211120/putin-1759942600.html
Путин разрушил миф о слабой России
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам - РИА Новости, 20.11.2021
Путин разрушил миф о слабой России
Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия — слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T11:35
2021-11-20T14:54
грузия
южная осетия
владимир путин
дмитрий песков
нато
ленинград
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия — слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что за время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях. По их мнению, российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как "нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией". Румер и Вайс напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины. Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что войска перемещаются в пределах территории страны и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211120/poltava-1759936904.html
https://ria.ru/20211119/frantsiya-1759904916.html
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грузия, южная осетия, владимир путин, дмитрий песков, нато, ленинград, ситуация на украине, россия
11:35 20.11.2021 (обновлено: 14:54 20.11.2021)
 
WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам

WSJ: Путин развенчал миф о слабой России и заставил остальной мир жить по своим правилам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия — слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.
Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что за время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист в Берлине на пресс-конференции по вопросам обороны и безопасности. 28 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
10:30
Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
По их мнению, российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.
"Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях", — написали журналисты.
По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как "нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией". Румер и Вайс напомнили, что в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 21:24
Французы захотели выйти из НАТО и заключить союз с Россией
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины. Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что войска перемещаются в пределах территории страны и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Мужчина убегает после распыления сотрудниками польской полиции спецсредств через проволочные заграждения на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 09:57В мире
Bloomberg предупредил о последствиях "одной шальной пули" на границе ЕС
 
ГрузияЮжная ОсетияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОЛенинградСитуация на УкраинеРоссия
 
 
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