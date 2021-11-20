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Туризм
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Плыви ко мне, мурена: обитатели Приморского океанариума
Плыви ко мне, мурена: обитатели Приморского океанариума - РИА Новости, 20.11.2021
Плыви ко мне, мурена: обитатели Приморского океанариума
На острове Русский есть удивительное место, где можно увидеть представителей всех океанов и климатических зон Земли. Приморский океанариум — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.11.2021
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фото
животные
рыбы
приморский океанариум
остров русский
туризм
впечатления - туризм
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На острове Русский есть удивительное место, где можно увидеть представителей всех океанов и климатических зон Земли. Приморский океанариум — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, животные, рыбы, приморский океанариум, остров русский, впечатления - туризм, фото - туризм
08:00 20.11.2021 (обновлено: 10:48 20.11.2021)
 

Плыви ко мне, мурена: обитатели Приморского океанариума

Читать ria.ru в
На острове Русский есть удивительное место, где можно увидеть представителей всех океанов и климатических зон Земли. Приморский океанариум — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Один из крупнейших океанариумов мира работает во Владивостоке с 2016 года.

Сотрудник Приморского океанариума во время кормления обитателей океанариума
1 из 10

Один из крупнейших океанариумов мира работает во Владивостоке с 2016 года.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Общая его площадь превышает 37 000 квадратных метров — почти как пять футбольных полей.

Сотрудник Приморского океанариума во время кормления обитателей океанариума
2 из 10

Общая его площадь превышает 37 000 квадратных метров — почти как пять футбольных полей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Это первый и единственный российский океанариум страны, который входит в структуру Академии наук.

Посетительница Приморского океанариума фотографируется с северным морским котиком.
3 из 10

Это первый и единственный российский океанариум страны, который входит в структуру Академии наук.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Океанариум — это не только развлечение, но и непрерывная исследовательская работа.

Рыбы-крылатки в Приморском океанариуме
4 из 10

Океанариум — это не только развлечение, но и непрерывная исследовательская работа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Здесь живут представители всех океанов Земли.

Мурены в Приморском океанариуме
5 из 10

Здесь живут представители всех океанов Земли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Всего в экспозиции 500 видов рыб и млекопитающих.

Сотрудник Приморского океанариума во время кормления обитателей океанариума
6 из 10

Всего в экспозиции 500 видов рыб и млекопитающих.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Нерпы, морские котики, белухи, моржи — со всеми ними можно познакомиться в Приморье.

Юная посетительница смотрит на байкальскую нерпу в Приморском океанариуме
7 из 10

Нерпы, морские котики, белухи, моржи — со всеми ними можно познакомиться в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Чтобы разместить морских обитателей, понадобилось 135 аквариумов.

Сотрудник Приморского океанариума во время кормления обитателей океанариума
8 из 10

Чтобы разместить морских обитателей, понадобилось 135 аквариумов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Некоторые аквариумы так велики, что монтировали их, пока в здании не было крыши и некоторых стен.

Сотрудник Приморского океанариума кормит рыбу групер
9 из 10

Некоторые аквариумы так велики, что монтировали их, пока в здании не было крыши и некоторых стен.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮная посетительница в Приморском океанариуме.
Кормление обитателей Приморского океанариума
10 из 10
Юная посетительница в Приморском океанариуме.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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