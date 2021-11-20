Плыви ко мне, мурена: обитатели Приморского океанариума
Один из крупнейших океанариумов мира работает во Владивостоке с 2016 года.
Один из крупнейших океанариумов мира работает во Владивостоке с 2016 года.
Общая его площадь превышает 37 000 квадратных метров — почти как пять футбольных полей.
Общая его площадь превышает 37 000 квадратных метров — почти как пять футбольных полей.
Это первый и единственный российский океанариум страны, который входит в структуру Академии наук.
Это первый и единственный российский океанариум страны, который входит в структуру Академии наук.
Океанариум — это не только развлечение, но и непрерывная исследовательская работа.
Океанариум — это не только развлечение, но и непрерывная исследовательская работа.
Здесь живут представители всех океанов Земли.
Всего в экспозиции 500 видов рыб и млекопитающих.
Всего в экспозиции 500 видов рыб и млекопитающих.
Нерпы, морские котики, белухи, моржи — со всеми ними можно познакомиться в Приморье.
Нерпы, морские котики, белухи, моржи — со всеми ними можно познакомиться в Приморье.
Чтобы разместить морских обитателей, понадобилось 135 аквариумов.
Чтобы разместить морских обитателей, понадобилось 135 аквариумов.
Некоторые аквариумы так велики, что монтировали их, пока в здании не было крыши и некоторых стен.
Некоторые аквариумы так велики, что монтировали их, пока в здании не было крыши и некоторых стен.