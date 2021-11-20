https://ria.ru/20211120/okeanarium-1759497532.html

Плыви ко мне, мурена: обитатели Приморского океанариума

Плыви ко мне, мурена: обитатели Приморского океанариума - РИА Новости, 20.11.2021

Плыви ко мне, мурена: обитатели Приморского океанариума

На острове Русский есть удивительное место, где можно увидеть представителей всех океанов и климатических зон Земли. Приморский океанариум — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.11.2021

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фото

животные

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приморский океанариум

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туризм

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На острове Русский есть удивительное место, где можно увидеть представителей всех океанов и климатических зон Земли. Приморский океанариум — в фотоленте Ria.ru.

остров русский

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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