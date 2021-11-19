https://ria.ru/20211119/zaderzhanie-1759731346.html

Полицейские толпой жестко скрутили хрупкую школьницу. Резонансное видео

Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге - РИА Новости, 19.11.2021

Полицейские толпой жестко скрутили хрупкую школьницу. Резонансное видео

Телеканал "360" опубликовал видеозапись жесткого задержания 14-летней девочки полицейскими в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T02:16

2021-11-19T02:16

2021-11-19T02:16

происшествия

санкт-петербург

калининский район

ленинградская область

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видеозапись жесткого задержания 14-летней девочки полицейскими в Санкт-Петербурге.На обнародованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются насильно усадить школьницу в служебную машину. Ранее сообщалось, что в ее задержании принимали участие пятеро мужчин в форме.Следственный комитет позже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 286 Уголовного кодекса "Превышение должностных полномочий".Следствие установит все обстоятельства и даст юридическую оценку действиям сотрудников полиции.Мать девочки Елена Валицкая рассказала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что ее дочь возвращалась из школы №98 Калининского района. Предположительно, она перешла дорогу в неположенном месте. Женщина утверждает, что после задержания "девочка не может пошевелить руками".В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пояснили, что накануне днем сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение ПДД на Гражданском проспекте. При этом она отказалась представиться, предъявить документы, проехать в отдел и "оказала активное сопротивление". На место происшествия приехал отец девушки. Лишь в полицейском участке выяснилось, что речь идет о несовершеннолетней. После профилактической беседы отца и дочь отпустили, жалоб на действия сотрудников полиции не поступило.

https://ria.ru/20211118/proisshestvie-1759655778.html

https://ria.ru/20211017/novosibirsk-1754928626.html

санкт-петербург

калининский район

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, калининский район, ленинградская область, россия