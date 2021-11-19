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Неизвестный угрожал взорвать самолет Санкт-Петербург — Нур-Султан
Неизвестный угрожал взорвать самолет Санкт-Петербург — Нур-Султан - РИА Новости, 19.11.2021
Неизвестный угрожал взорвать самолет Санкт-Петербург — Нур-Султан
Неизвестный мужчина сообщил о возможном взрыве на рейсе казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавшем по маршруту Санкт-Петербург — Нур-Султан, сообщили... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:51
2021-11-19T13:58
происшествия
казахстан
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
air astana
нур-султан
россия
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НУР-СУЛТАН, 19 ноя — РИА Новости. Неизвестный мужчина сообщил о возможном взрыве на рейсе казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавшем по маршруту Санкт-Петербург — Нур-Султан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана."В сall-центр Air Astana в 00:45 часов 18 ноября (21:45 мск 17 ноября) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково — Нур-Султан", — уточнило ведомство.Поясняется, что в 02:49 (23:49 мск 18 ноября) борт благополучно приземлился. Других подробностей инцидента пресс-служба министерства пока не предоставила.
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казахстан
санкт-петербург
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происшествия, казахстан, санкт-петербург, пулково (аэропорт), air astana, нур-султан, россия
12:51 19.11.2021 (обновлено: 13:58 19.11.2021)
 
Неизвестный угрожал взорвать самолет Санкт-Петербург — Нур-Султан

Неизвестный угрожал взорвать борт Air Astana, летевший из Петербурга в Нур-Султан

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Air Astana - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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НУР-СУЛТАН, 19 ноя — РИА Новости. Неизвестный мужчина сообщил о возможном взрыве на рейсе казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавшем по маршруту Санкт-ПетербургНур-Султан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"В сall-центр Air Astana в 00:45 часов 18 ноября (21:45 мск 17 ноября) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково — Нур-Султан", — уточнило ведомство.
Поясняется, что в 02:49 (23:49 мск 18 ноября) борт благополучно приземлился.
Других подробностей инцидента пресс-служба министерства пока не предоставила.
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ПроисшествияКазахстанСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Air AstanaНур-СултанРоссия
 
 
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