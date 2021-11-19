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Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре

Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре - РИА Новости, 19.11.2021

Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем согласились провести встречу РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T22:33

2021-11-19T22:33

2021-11-19T22:41

в мире

армения

азербайджан

евросоюз

брюссель

ильхам алиев

евросовет

минобороны азербайджана

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнерства, говорится в заявлении Евросоюза."Глава Евросовета Шарль Мишель предложил провести встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе на полях саммита ЕС-Восточное партнерство. Лидеры согласились провести встречу в Брюсселе для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности", - указывается в документе.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.

https://ria.ru/20211118/syunik-1759522471.html

https://ria.ru/20210916/karabakh-1750222214.html

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в мире, армения, азербайджан, евросоюз, брюссель, ильхам алиев, евросовет, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия