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Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре
Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре - РИА Новости, 19.11.2021
Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем согласились провести встречу РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:33
2021-11-19T22:41
в мире
армения
азербайджан
евросоюз
брюссель
ильхам алиев
евросовет
минобороны азербайджана
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнерства, говорится в заявлении Евросоюза."Глава Евросовета Шарль Мишель предложил провести встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе на полях саммита ЕС-Восточное партнерство. Лидеры согласились провести встречу в Брюсселе для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности", - указывается в документе.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
https://ria.ru/20211118/syunik-1759522471.html
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в мире, армения, азербайджан, евросоюз, брюссель, ильхам алиев, евросовет, минобороны азербайджана, никол пашинян, россия
22:33 19.11.2021 (обновлено: 22:41 19.11.2021)
 
Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре

Главы Азербайджана и Армении Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре

© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнерства, говорится в заявлении Евросоюза.
"Глава Евросовета Шарль Мишель предложил провести встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе на полях саммита ЕС-Восточное партнерство. Лидеры согласились провести встречу в Брюсселе для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности", - указывается в документе.
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Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
Военнослужащие пограничных войск Азербайджана - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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В миреАрменияАзербайджанЕвросоюзБрюссельИльхам АлиевЕвросоветМинобороны АзербайджанаНикол ПашинянРоссия
 
 
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