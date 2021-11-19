22:33 19.11.2021 (обновлено: 22:41 19.11.2021)
Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре
Главы Азербайджана и Армении Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе в декабре
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян после телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и Восточного партнерства, говорится в заявлении Евросоюза.
"Глава Евросовета Шарль Мишель предложил провести встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе на полях саммита ЕС-Восточное партнерство. Лидеры согласились провести встречу в Брюсселе для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности", - указывается в документе.
18 ноября, 08:00Пограничное состояние. Решит ли Москва главный вопрос Закавказья
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.