https://ria.ru/20211119/turpotok-1759855895.html

Ленобласть планирует увеличить турпоток до шести миллионов человек в год

Ленобласть планирует увеличить турпоток до шести миллионов человек в год - РИА Новости, 19.11.2021

Ленобласть планирует увеличить турпоток до шести миллионов человек в год

Власти Ленинградской области планируют в ближайшие несколько лет увеличить турпоток с 4,5 миллионов до шести миллионов человек в год, сообщил председатель... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:08

2021-11-19T17:08

2021-11-19T17:08

ленинградская область

сосновый бор

александр невский

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют в ближайшие несколько лет увеличить турпоток с 4,5 миллионов до шести миллионов человек в год, сообщил председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.Несмотря на пандемию, Ленинградская область испытывает "бум" внутреннего туризма. Ежегодно регион посещает более 4,5 миллионов туристов и в планах у местных властей за два года увеличить этот показатель до шести миллионов человек. Чтобы не только привлечь новых, но и удержать постоянных гостей, местные власти продолжают работу по повышению комфорта и качества мест размещения, созданию новых туробъектов, организуют специальные курсы, на которых учат региональный турбизне способам подачи и продажи своей продукции.Привлечение туристовПо словам Чайковского, Ленинградская область, в первую очередь, ориентирована на туристов из соседнего региона — Санкт-Петербурга, а также из Москвы и Московской области, не обделяя при этом вниманием туристов из других областей Северо-Запада. Однако в планах активнее привлекать путешественников из более отдаленных регионов России.Он уточнил, что из-за пандемии регион потерял поток иностранных туристов, который восполнить российскими отдыхающими пока не удается. Вместе с тем, несмотря на трудное время, в Ленобласти рабочие места, связанные с обслуживание туристов, не теряются. Снижение занятости в сфере туристического бизнеса составило не более двух процентов, что объясняется обычной текучкой кадров. Кроме того, поскольку туризм это, в первую очередь, бизнес, в регионе постоянно думают над тем, как привлечь в регион новых путешественников."Например, устраивая на горнолыжном курорте фестиваль рок-музыки, которую исполняет симфонический оркестр, мы охватываем сразу три бизнес-сегмента: культурных и событийных мероприятий, а также привлечения гостей непосредственно на курорт. Это один из примеров того, как можно переформатировать бизнес в отсутствие иностранных туристов или возможности проводить большие мероприятия. Поэтому, если у нас нет снега – у нас будет верёвочный парк, если у нас нет льда — у нас будет искусственный каток. Люди, которые занимаются турбизнесом серьезно, задумываются о том, как гольф-курорту можно будет прибыльно работать зимой, а лыжному курорту - летом. Этот сдвиг в ментальности очень важен, так как надо выживать. А мы, как орган власти в сфере туризма, помогаем им посредством обучения и прямой поддержки — грантов, фестивалей, событийных мероприятий, продвижения", — пояснил Чайковский.Достижения 2021 годаВ качестве достижений Ленинградской области в 2021 году глава комитета по культуре и туризму Ленинградской области выделил открытие 27 новых эко-троп на территории особо охраняемых природных территорий."Это большие тропы для активных туристов. Мы разработали велосипедный маршрут — он включает в себя маршрут на несколько сотен километров от Соснового Бора до Шлиссельбурга — вокруг всей Ленобласти. Мы проложили маршрут от Приозерска до Выборга, это водный путь по системе рек и озер Вуоксы. Он разработан для активных туристов на байдарках, каноэ и других плавательных средствах. Сейчас мы занимаемся проработкой яхтенных маршрутов по Выборгскому заливу, Ладожскому озеру, реки Свири", — уточнил Чайковский.Кроме того, в Ленобласти в условиях пандемии стали чаще проводить фестивали на открытом воздухе. Например, "Дым над водой. От классики до рока" — симфонический оркестр играет классическую музыку как отечественную, так и западную. Хоровой фестиваль в Ивангородской крепости, фестиваль "Корюшка идет!" в Новой Ладоге, фестиваль "Венок Александра Невского" в Старой Ладоге, — все это ключевые культурные и туристические мероприятия региона.Обучение тонкостямПоскольку Ленинградская область — в основном сельская территория, для региональных фермеров, которые производят качественную и уникальную продукцию, власти области придумали и проводят фестиваль гастрономического туризма "Калейдоскоп вкуса".Чтобы о продукции Ленобласти стало известно широкой публике, региональные власти запустили обучение для предпринимателей. В рамках курса им рассказывают о том, как подать туристу, в том числе избалованному горожанину из мегаполиса, продукцию, чтобы ее обязательно купили."В этом году обучение пройдёт в третьей декаде ноября и первой половине декабря. Слушателями курсов повышения квалификации станут более 200 человек — руководителей и специалистов организаций индустрии гостеприимства и общественного питания Ленинградской области. Акцент будет сделан на развитие сельского и гастрономического туризма", — заключил Чайковский.

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https://ria.ru/20211020/park-1755427579.html

https://realty.ria.ru/20210913/velomarshrut-1749814694.html

https://ria.ru/20210517/koryushka-1732612253.html

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сосновый бор, александр невский, россия