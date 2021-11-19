https://ria.ru/20211119/skrining-1759777354.html
В Минздраве поддержали расширение неонатального скрининга
В Минздраве поддержали расширение неонатального скрининга - РИА Новости, 19.11.2021
В Минздраве поддержали расширение неонатального скрининга
Расширение программы неонатального скрининга позволит на 15-20% снизить младенческую смертность и ежегодно спасать около 1 тысячи детей, заявил заместитель... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:02
2021-11-19T12:02
2021-11-19T12:02
общество
дети
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
олег салагай
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Расширение программы неонатального скрининга позволит на 15-20% снизить младенческую смертность и ежегодно спасать около 1 тысячи детей, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.Выступая на "III Всероссийской конференции по вопросам реализации Десятилетия детства", он коснулся вопроса расширения неонатального скрининга, отметив, что он развивается в России с 1993 года, с 2006 года ведется скрининг по пяти заболеваниям."За истекшее время обследовано более 23 миллионов новорожденных, выявлено более 14 тысяч детей с указанными заболеваниями. Им своевременно назначено соответствующее лечение, что означает, что те тяжелые поражения, в том числе летальные исходы, были предотвращены", - сказал Салагай.В настоящее время появилась возможность выявлять большее число заболеваний, что создает основания для расширения программы скрининга, добавил Салагай, уточнив, что, по мнению экспертов, таких заболеваний на текущий момент 36."И внедрение такого расширенного скрининга на наследственные врожденные заболевания позволит не менее чем на 15-20% сократить младенческую смертность и дополнительно спасать около 1 тысячи детей ежегодно", - добавил Салагай.
https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759446499.html
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общество, дети, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, олег салагай, россия
В Минздраве поддержали расширение неонатального скрининга
Минздрав: расширение неонатального скрининга позволит ежегодно спасать около тысячи детей
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Расширение программы неонатального скрининга позволит на 15-20% снизить младенческую смертность и ежегодно спасать около 1 тысячи детей, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай
.
Выступая на "III Всероссийской конференции по вопросам реализации Десятилетия детства", он коснулся вопроса расширения неонатального скрининга, отметив, что он развивается в России
с 1993 года, с 2006 года ведется скрининг по пяти заболеваниям.
"За истекшее время обследовано более 23 миллионов новорожденных, выявлено более 14 тысяч детей с указанными заболеваниями. Им своевременно назначено соответствующее лечение, что означает, что те тяжелые поражения, в том числе летальные исходы, были предотвращены", - сказал Салагай.
В настоящее время появилась возможность выявлять большее число заболеваний, что создает основания для расширения программы скрининга, добавил Салагай, уточнив, что, по мнению экспертов, таких заболеваний на текущий момент 36.
"И внедрение такого расширенного скрининга на наследственные врожденные заболевания позволит не менее чем на 15-20% сократить младенческую смертность и дополнительно спасать около 1 тысячи детей ежегодно", - добавил Салагай.