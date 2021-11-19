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Путин ратифицировал соглашение о выслуге лет военных России и Южной Осетии
Путин ратифицировал соглашение о выслуге лет военных России и Южной Осетии - РИА Новости, 19.11.2021
Путин ратифицировал соглашение о выслуге лет военных России и Южной Осетии
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о взаимном признании выслуги лет военнослужащих, документ... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:57
2021-11-19T12:57
2021-11-19T12:57
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о взаимном признании выслуги лет военнослужащих, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Соглашение 10 февраля 2021 года подписали глава минобороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев и министр обороны России Сергей Шойгу, затем его внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.В пояснительной записке к документу ранее говорилось о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы.
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политика, южная осетия, сергей шойгу, владимир путин, госдума рф, россия
Путин ратифицировал соглашение о выслуге лет военных России и Южной Осетии
Путин ратифицировал соглашение о признании выслуги лет военных России и Южной Осетии