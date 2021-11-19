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Роскачество проверило светлые сорта пива
Роскачество проверило светлые сорта пива - РИА Новости, 19.11.2021
Роскачество проверило светлые сорта пива
Роскачество по итогам федерального исследования светлого пива обнаружило, что шестая часть изученных образцов произведена с нарушением нормативов. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:10
2021-11-19T12:36
общество
чехия
бельгия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
роскачество
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Роскачество по итогам федерального исследования светлого пива обнаружило, что шестая часть изученных образцов произведена с нарушением нормативов."Результаты &lt;…&gt; показали, что безупречного пива мало. Высшую оценку в пять баллов получили товары 23 торговых марок из 113", — говорится в сообщении организации. Проверенные торговые наименования представляют 60 процентов светлого пива на российском рынке: 94 образца произведены в России, остальные — в Чехии, Германии, Бельгии, Нидерландах и других странах.Так, у 12 образцов оказалась недостоверной маркировка в части заявленной экстрактивности начального сусла или объемной доли спирта, а пиво девяти торговых марок было снято с органолептической экспертизы по неудовлетворительным показателям "пена" или "пеностойкость"."Росалкогольрегулирование признало предоставленные материалы надлежащими и начало административные расследования", — говорится в сообщении.Роскачество также обратило внимание, что пиво российского производства стоит дешевле, а по качеству практически не уступает импортным аналогам. "Для такого сравнения закупались несколько пар товаров одних и тех же торговых марок пива. Существенных отличий экспертами не обнаружено", — утверждают в организации.Предпочтения потребителейЦентр изучения потребительского поведения Роскачества также опросил 1,2 тысячи россиян старше 18 лет, приобретающих пиво не реже одного раза в месяц и проживающих в городах с численностью от 100 тысяч человек. По его итогам выяснилось, что большинство потребителей (84 процента) предпочитает светлое пастеризованное фильтрованное пиво.Вдобавок 70 процентов покупателей заявили, что у них всегда есть пиво дома, 62 процента опрошенных планируют покупку напитка заранее, а 38 — принимают решение "на ходу".При этом каждый пятый участник опроса уверен, что покупает под видом пива некий искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, воды и разных добавок.
https://ria.ru/20211011/roskachestvo-1753946414.html
https://ria.ru/20210930/tushenka-1752428344.html
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общество, чехия, бельгия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), роскачество, россия
08:10 19.11.2021 (обновлено: 12:36 19.11.2021)
 
Роскачество проверило светлые сорта пива

Роскачество проверило светлые сорта пива, шестая часть — с нарушениями

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Роскачество по итогам федерального исследования светлого пива обнаружило, что шестая часть изученных образцов произведена с нарушением нормативов.
"Результаты <…> показали, что безупречного пива мало. Высшую оценку в пять баллов получили товары 23 торговых марок из 113", — говорится в сообщении организации.
Проверенные торговые наименования представляют 60 процентов светлого пива на российском рынке: 94 образца произведены в России, остальные — в Чехии, Германии, Бельгии, Нидерландах и других странах.
Так, у 12 образцов оказалась недостоверной маркировка в части заявленной экстрактивности начального сусла или объемной доли спирта, а пиво девяти торговых марок было снято с органолептической экспертизы по неудовлетворительным показателям "пена" или "пеностойкость".
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"Росалкогольрегулирование признало предоставленные материалы надлежащими и начало административные расследования", — говорится в сообщении.
Роскачество также обратило внимание, что пиво российского производства стоит дешевле, а по качеству практически не уступает импортным аналогам.
"Для такого сравнения закупались несколько пар товаров одних и тех же торговых марок пива. Существенных отличий экспертами не обнаружено", — утверждают в организации.

Предпочтения потребителей

Центр изучения потребительского поведения Роскачества также опросил 1,2 тысячи россиян старше 18 лет, приобретающих пиво не реже одного раза в месяц и проживающих в городах с численностью от 100 тысяч человек. По его итогам выяснилось, что большинство потребителей (84 процента) предпочитает светлое пастеризованное фильтрованное пиво.
Вдобавок 70 процентов покупателей заявили, что у них всегда есть пиво дома, 62 процента опрошенных планируют покупку напитка заранее, а 38 — принимают решение "на ходу".
При этом каждый пятый участник опроса уверен, что покупает под видом пива некий искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, воды и разных добавок.
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ОбществоЧехияБельгияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)РоскачествоРоссия
 
 
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