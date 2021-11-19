https://ria.ru/20211119/peterburg-1759799805.html

В Петербурге ищут мошенника, передававшего пенсию билетами банка приколов

В Петербурге ищут мошенника, передававшего пенсию билетами банка приколов - РИА Новости, 19.11.2021

В Петербурге ищут мошенника, передававшего пенсию билетами банка приколов

Жительница Петербурга долгое время получала от лжекурьера пенсию в билетах "банка приколов", накопив 470 тысяч "рублей", мошенников пока не поймали, сообщает... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:35

2021-11-19T13:35

2021-11-19T13:38

происшествия

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Жительница Петербурга долгое время получала от лжекурьера пенсию в билетах "банка приколов", накопив 470 тысяч "рублей", мошенников пока не поймали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, в среду в полицию Невского района Петербурга обратилась 90-летняя пенсионерка. При попытке расплатиться за продукты пятитысячной купюрой женщина выяснила, что банкнота не настоящая."Вернувшись домой, пенсионерка решила повнимательнее рассмотреть остальные купюры накопленной пенсии в общей сумме 475 тысяч рублей. Оказалось, что оставшиеся 95 купюр достоинством 5 тысяч рублей также являются билетами "банка приколов", - уточняют в полиции. По словам заявительницы, она получала пенсию от курьера службы связи, о чем свидетельствуют 13 квитанций."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к совершению этого преступления", - заключает пресс-служба ГУМВД.

https://ria.ru/20210303/bankomat-1599684300.html

https://ria.ru/20210208/lzhebiznesmeny--1596513812.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия