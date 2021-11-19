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В Петербурге ищут мошенника, передававшего пенсию билетами банка приколов
В Петербурге ищут мошенника, передававшего пенсию билетами банка приколов - РИА Новости, 19.11.2021
В Петербурге ищут мошенника, передававшего пенсию билетами банка приколов
Жительница Петербурга долгое время получала от лжекурьера пенсию в билетах "банка приколов", накопив 470 тысяч "рублей", мошенников пока не поймали, сообщает... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:35
2021-11-19T13:38
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Жительница Петербурга долгое время получала от лжекурьера пенсию в билетах "банка приколов", накопив 470 тысяч "рублей", мошенников пока не поймали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, в среду в полицию Невского района Петербурга обратилась 90-летняя пенсионерка. При попытке расплатиться за продукты пятитысячной купюрой женщина выяснила, что банкнота не настоящая."Вернувшись домой, пенсионерка решила повнимательнее рассмотреть остальные купюры накопленной пенсии в общей сумме 475 тысяч рублей. Оказалось, что оставшиеся 95 купюр достоинством 5 тысяч рублей также являются билетами "банка приколов", - уточняют в полиции. По словам заявительницы, она получала пенсию от курьера службы связи, о чем свидетельствуют 13 квитанций."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к совершению этого преступления", - заключает пресс-служба ГУМВД.
https://ria.ru/20210303/bankomat-1599684300.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
13:35 19.11.2021 (обновлено: 13:38 19.11.2021)
 
В Петербурге ищут мошенника, передававшего пенсию билетами банка приколов

Петербурженка получала от лжекурьера пенсию билетами банка приколов и "накопила" 475 тысяч

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Жительница Петербурга долгое время получала от лжекурьера пенсию в билетах "банка приколов", накопив 470 тысяч "рублей", мошенников пока не поймали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, в среду в полицию Невского района Петербурга обратилась 90-летняя пенсионерка. При попытке расплатиться за продукты пятитысячной купюрой женщина выяснила, что банкнота не настоящая.
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"Вернувшись домой, пенсионерка решила повнимательнее рассмотреть остальные купюры накопленной пенсии в общей сумме 475 тысяч рублей. Оказалось, что оставшиеся 95 купюр достоинством 5 тысяч рублей также являются билетами "банка приколов", - уточняют в полиции. По словам заявительницы, она получала пенсию от курьера службы связи, о чем свидетельствуют 13 квитанций.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к совершению этого преступления", - заключает пресс-служба ГУМВД.
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