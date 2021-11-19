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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/pandemiya-1759801591.html
Борьба с пандемией требует усилий всего мирового сообщества, заявил Путин
Борьба с пандемией требует усилий всего мирового сообщества, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2021
Борьба с пандемией требует усилий всего мирового сообщества, заявил Путин
Борьба с пандемией требует объединения усилий всего мирового сообщества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:44
2021-11-19T13:55
распространение коронавируса
россия
политика
николай патрушев
сергей иванов (политик)
владимир путин
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Борьба с пандемией требует объединения усилий всего мирового сообщества, заявил президент России Владимир Путин."Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.Путин также отметил, что Россия активно работает на различных международных площадках, в различных международных организациях, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, в региональных структурах.В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20211030/virus-1756968201.html
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россия, политика, николай патрушев, сергей иванов (политик), владимир путин, совет безопасности рф, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:44 19.11.2021 (обновлено: 13:55 19.11.2021)
 
Борьба с пандемией требует усилий всего мирового сообщества, заявил Путин

Путин: борьба с пандемией COVID-19 требует усилий всего мирового сообщества

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Борьба с пандемией требует объединения усилий всего мирового сообщества, заявил президент России Владимир Путин.
"Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 04:35Распространение коронавируса
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
Путин также отметил, что Россия активно работает на различных международных площадках, в различных международных организациях, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, в региональных структурах.
В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Пекин - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 20:12Россия-Китай: Главное
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Распространение коронавирусаРоссияПолитикаНиколай ПатрушевСергей Иванов (политик)Владимир ПутинСовет Безопасности РФДмитрий МедведевКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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