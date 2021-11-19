https://ria.ru/20211119/pandemiya-1759801591.html

Борьба с пандемией требует усилий всего мирового сообщества, заявил Путин

Борьба с пандемией требует усилий всего мирового сообщества, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2021

Борьба с пандемией требует усилий всего мирового сообщества, заявил Путин

Борьба с пандемией требует объединения усилий всего мирового сообщества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:44

2021-11-19T13:44

2021-11-19T13:55

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николай патрушев

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владимир путин

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Борьба с пандемией требует объединения усилий всего мирового сообщества, заявил президент России Владимир Путин."Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза.Путин также отметил, что Россия активно работает на различных международных площадках, в различных международных организациях, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, в региональных структурах.В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20211030/virus-1756968201.html

https://ria.ru/20210612/kitay-1736789170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, николай патрушев, сергей иванов (политик), владимир путин, совет безопасности рф, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии