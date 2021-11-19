https://ria.ru/20211119/optimizatsiya-1759852270.html

Ульяновская область уделит особое внимание оптимизации расходов в 2022 году

Ульяновская область уделит особое внимание оптимизации расходов в 2022 году - РИА Новости, 19.11.2021

Ульяновская область уделит особое внимание оптимизации расходов в 2022 году

Приоритетами бюджета Ульяновской области на 2022 год станут социальные вопросы, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:57

2021-11-19T16:57

2021-11-19T16:57

ульяновская область

бюджет

алексей русских

расходы

коронавирус в россии

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УЛЬЯНОВСК, 19 ноя – РИА Новости. Приоритетами бюджета Ульяновской области на 2022 год станут социальные вопросы, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных проектов развития региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Накануне в правительстве обсудили областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, принятый в первом чтении депутатами местного Заксобрания, напомнили в пресс-службе. На 2022 год бюджет планируется со следующими цифрами: доходы — 72,9 миллиарда рублей, из которых собственные доходы — 54,9 миллиарда и федеральная поддержка — 18 миллиардов рублей; расходы — 77,9 миллиарда и дефицит — 5 миллиардов рублей.Как отметил председатель регионального правительства Владимир Разумков, министры будут работать единой командой для реализации задач, которые ставят перед регионом правительство РФ и губернатор Алексей Русских."Решение этих задач уже находит отражение в бюджете на 2022 год. И основными приоритетами главного финансового документа на будущий год являются социальная направленность, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных проектов", - приводит пресс-служба слова Разумкова.В частности, при федеральной поддержке в регионе планируется решить проблему изношенности сетей водоснабжения. На эти цели в бюджете предусмотрены 256,8 миллиона рублей. Продолжится и газификация населенных пунктов - на это заложено 230,5 миллиона рублей."В приоритете будут и вопросы развития региона. Мы продолжим поддерживать экономику и занятость. На это планируем направить все дополнительные доходы, которые будут получены в 2022 году. Поэтому необходимо искать новые инструменты для их получения. Такие, как работа с новыми инвесторами, участие региона в федеральных программах. Будем взаимодействовать с федеральным центром и добиваться средств по всем заявленным проектам", - добавил Разумков.На софинансирование национальных проектов в бюджете на 2022 год предусмотрено 12,7 миллиарда рублей.При этом и.о. первого зампредседателя областного правительства Марина Алексеева отметила, что в 2022 году вектор бюджетной политики региона поменяется.В частности, по ее словам, на 11,5 месяцев заложены средства на выплату заработной платы с начислениями (22,2 миллиарда рублей) и оказание мер социальной поддержки граждан с учетом индексации на 4,1% (8,4 миллиарда рублей). В полном объеме предусматриваются страховые взносы на ОМС неработающего населения: их объем составит 5,5 миллиардов рублей.Особое внимание будет уделено оздоровлению бюджета и оптимизации расходов. "Только в 2022 году экономический эффект от мероприятий программы оздоровления госфинансов должен составить 2,7 миллиарда рублей", - приводит данные пресс-служба.

https://ria.ru/20211022/zdravookhranenie-1755832214.html

https://ria.ru/20211022/obrazovanie-1755825494.html

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бюджет, алексей русских, расходы, коронавирус в россии