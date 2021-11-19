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Ульяновская область
https://ria.ru/20211119/optimizatsiya-1759852270.html
Ульяновская область уделит особое внимание оптимизации расходов в 2022 году
Ульяновская область уделит особое внимание оптимизации расходов в 2022 году - РИА Новости, 19.11.2021
Ульяновская область уделит особое внимание оптимизации расходов в 2022 году
Приоритетами бюджета Ульяновской области на 2022 год станут социальные вопросы, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:57
2021-11-19T16:57
ульяновская область
бюджет
алексей русских
расходы
коронавирус в россии
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УЛЬЯНОВСК, 19 ноя – РИА Новости. Приоритетами бюджета Ульяновской области на 2022 год станут социальные вопросы, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных проектов развития региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Накануне в правительстве обсудили областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, принятый в первом чтении депутатами местного Заксобрания, напомнили в пресс-службе. На 2022 год бюджет планируется со следующими цифрами: доходы — 72,9 миллиарда рублей, из которых собственные доходы — 54,9 миллиарда и федеральная поддержка — 18 миллиардов рублей; расходы — 77,9 миллиарда и дефицит — 5 миллиардов рублей.Как отметил председатель регионального правительства Владимир Разумков, министры будут работать единой командой для реализации задач, которые ставят перед регионом правительство РФ и губернатор Алексей Русских."Решение этих задач уже находит отражение в бюджете на 2022 год. И основными приоритетами главного финансового документа на будущий год являются социальная направленность, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных проектов", - приводит пресс-служба слова Разумкова.В частности, при федеральной поддержке в регионе планируется решить проблему изношенности сетей водоснабжения. На эти цели в бюджете предусмотрены 256,8 миллиона рублей. Продолжится и газификация населенных пунктов - на это заложено 230,5 миллиона рублей."В приоритете будут и вопросы развития региона. Мы продолжим поддерживать экономику и занятость. На это планируем направить все дополнительные доходы, которые будут получены в 2022 году. Поэтому необходимо искать новые инструменты для их получения. Такие, как работа с новыми инвесторами, участие региона в федеральных программах. Будем взаимодействовать с федеральным центром и добиваться средств по всем заявленным проектам", - добавил Разумков.На софинансирование национальных проектов в бюджете на 2022 год предусмотрено 12,7 миллиарда рублей.При этом и.о. первого зампредседателя областного правительства Марина Алексеева отметила, что в 2022 году вектор бюджетной политики региона поменяется.В частности, по ее словам, на 11,5 месяцев заложены средства на выплату заработной платы с начислениями (22,2 миллиарда рублей) и оказание мер социальной поддержки граждан с учетом индексации на 4,1% (8,4 миллиарда рублей). В полном объеме предусматриваются страховые взносы на ОМС неработающего населения: их объем составит 5,5 миллиардов рублей.Особое внимание будет уделено оздоровлению бюджета и оптимизации расходов. "Только в 2022 году экономический эффект от мероприятий программы оздоровления госфинансов должен составить 2,7 миллиарда рублей", - приводит данные пресс-служба.
https://ria.ru/20211022/zdravookhranenie-1755832214.html
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бюджет, алексей русских, расходы, коронавирус в россии
16:57 19.11.2021
 

Ульяновская область уделит особое внимание оптимизации расходов в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УЛЬЯНОВСК, 19 ноя – РИА Новости. Приоритетами бюджета Ульяновской области на 2022 год станут социальные вопросы, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных проектов развития региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне в правительстве обсудили областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, принятый в первом чтении депутатами местного Заксобрания, напомнили в пресс-службе. На 2022 год бюджет планируется со следующими цифрами: доходы — 72,9 миллиарда рублей, из которых собственные доходы — 54,9 миллиарда и федеральная поддержка — 18 миллиардов рублей; расходы — 77,9 миллиарда и дефицит — 5 миллиардов рублей.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 16:42Ульяновская область
Ульяновская область направит более 12,5 млрд рублей на здравоохранение
Как отметил председатель регионального правительства Владимир Разумков, министры будут работать единой командой для реализации задач, которые ставят перед регионом правительство РФ и губернатор Алексей Русских.
"Решение этих задач уже находит отражение в бюджете на 2022 год. И основными приоритетами главного финансового документа на будущий год являются социальная направленность, снижение долговой нагрузки и реализация национальных и крупных инфраструктурных проектов", - приводит пресс-служба слова Разумкова.
В частности, при федеральной поддержке в регионе планируется решить проблему изношенности сетей водоснабжения. На эти цели в бюджете предусмотрены 256,8 миллиона рублей. Продолжится и газификация населенных пунктов - на это заложено 230,5 миллиона рублей.
"В приоритете будут и вопросы развития региона. Мы продолжим поддерживать экономику и занятость. На это планируем направить все дополнительные доходы, которые будут получены в 2022 году. Поэтому необходимо искать новые инструменты для их получения. Такие, как работа с новыми инвесторами, участие региона в федеральных программах. Будем взаимодействовать с федеральным центром и добиваться средств по всем заявленным проектам", - добавил Разумков.
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22 октября, 16:20Ульяновская область
Ульяновская область направит на образование более 15 миллиардов рублей
На софинансирование национальных проектов в бюджете на 2022 год предусмотрено 12,7 миллиарда рублей.
При этом и.о. первого зампредседателя областного правительства Марина Алексеева отметила, что в 2022 году вектор бюджетной политики региона поменяется.
"В отличие от "ковидного" 2020 года, когда бюджет испытывал нагрузку, а все ресурсы были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, и 2021 года, когда на первый план вышли задачи, связанные с решением инфраструктурных вопросов, 2022 год будет годом финансовой стабилизации. В первую очередь, в бюджете предусмотрены операционные расходы, на которые будут наращиваться инвестиционные", - подчеркнула Алексеева.
В частности, по ее словам, на 11,5 месяцев заложены средства на выплату заработной платы с начислениями (22,2 миллиарда рублей) и оказание мер социальной поддержки граждан с учетом индексации на 4,1% (8,4 миллиарда рублей). В полном объеме предусматриваются страховые взносы на ОМС неработающего населения: их объем составит 5,5 миллиардов рублей.
Особое внимание будет уделено оздоровлению бюджета и оптимизации расходов. "Только в 2022 году экономический эффект от мероприятий программы оздоровления госфинансов должен составить 2,7 миллиарда рублей", - приводит данные пресс-служба.
 
Ульяновская областьБюджетАлексей РусскихРасходыКоронавирус в России
 
 
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