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Ленинградская область
https://ria.ru/20211119/lenoblast-1759760728.html
В Ленобласти создадут базу нуждающихся в улучшении жилищных условий
В Ленобласти создадут базу нуждающихся в улучшении жилищных условий - РИА Новости, 19.11.2021
В Ленобласти создадут базу нуждающихся в улучшении жилищных условий
Власти Ленинградской области до конца года разработают базу данных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:08
2021-11-19T11:08
ленинградская область
общество
александр дрозденко
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области до конца года разработают базу данных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей по строительству и ЖКХ."Ленинградская область уже приступила к подготовке соответствующего регионального проекта. Разработку программного обеспечения для системы "Жилье" планируется завершить до конца 2021 года, а создание нормативно-правовой базы завершить в 2022 году", — уточнил глава Ленинградской области.Вместе с тем Дрозденко предложил разработать на основе региональной базы единую федеральную информационную систему "Жильё" о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий по всей России, которая поможет решить квартирный вопрос не только в крупных населенных пунктах, но и на масштабных территориях."В крупных городах относительно легко расселять аварийное жилье, покупая квартиры на вторичном рынке. Очень трудно это делать на масштабных территориях, где дома возводились для поддержки крупных промышленных предприятий в XX веке, ведь там практически нет вторичного рынка. Я поручил профильному комитету создать информационную систему "Жильё", которая позволит собрать в единой базе данных всю информацию о гражданах, нуждающихся в улучшении условий. Система объединит сведения о тех, кто уже получил поддержку, автоматизирует подготовку статистических данных и позволит спланировать строительство социального жилья в регионе", – сказал глава региона.Он уточнил, что на федеральном уровне единая база и возможность информационного обмена позволит регионам эффективнее планировать жилищное строительство. Например, предоставляя в одной новостройке как квартиры для расселения аварийного жилья, так и детям-сиротам и другим очередникам.Кроме того, Александр Дрозденко предложил разработать нормативы автоматической передачи земель общего пользования в собственность ТСЖ при создании коттеджных поселков. По его словам, это позволит избежать множества конфликтных ситуаций между собственниками земельных участков. Например, при установке шлагбаумов, которые ограничивают проезд.Ранее губернатор поручил строительному блоку правительства расширить полномочия специализированного застройщика, который возводит дома для расселения граждан, для строительства домов для молодых семей и работников социальной сферы по фиксированной цене. Александр Дрозденко отметил, что такая практика станет первой в России.
https://ria.ru/20211118/professiya-1759647559.html
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общество, александр дрозденко, жилье
11:08 19.11.2021
 

В Ленобласти создадут базу нуждающихся в улучшении жилищных условий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области до конца года разработают базу данных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей по строительству и ЖКХ.
"Ленинградская область уже приступила к подготовке соответствующего регионального проекта. Разработку программного обеспечения для системы "Жилье" планируется завершить до конца 2021 года, а создание нормативно-правовой базы завершить в 2022 году", — уточнил глава Ленинградской области.
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Вместе с тем Дрозденко предложил разработать на основе региональной базы единую федеральную информационную систему "Жильё" о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий по всей России, которая поможет решить квартирный вопрос не только в крупных населенных пунктах, но и на масштабных территориях.
"В крупных городах относительно легко расселять аварийное жилье, покупая квартиры на вторичном рынке. Очень трудно это делать на масштабных территориях, где дома возводились для поддержки крупных промышленных предприятий в XX веке, ведь там практически нет вторичного рынка. Я поручил профильному комитету создать информационную систему "Жильё", которая позволит собрать в единой базе данных всю информацию о гражданах, нуждающихся в улучшении условий. Система объединит сведения о тех, кто уже получил поддержку, автоматизирует подготовку статистических данных и позволит спланировать строительство социального жилья в регионе", – сказал глава региона.
Он уточнил, что на федеральном уровне единая база и возможность информационного обмена позволит регионам эффективнее планировать жилищное строительство. Например, предоставляя в одной новостройке как квартиры для расселения аварийного жилья, так и детям-сиротам и другим очередникам.
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Кроме того, Александр Дрозденко предложил разработать нормативы автоматической передачи земель общего пользования в собственность ТСЖ при создании коттеджных поселков. По его словам, это позволит избежать множества конфликтных ситуаций между собственниками земельных участков. Например, при установке шлагбаумов, которые ограничивают проезд.
Ранее губернатор поручил строительному блоку правительства расширить полномочия специализированного застройщика, который возводит дома для расселения граждан, для строительства домов для молодых семей и работников социальной сферы по фиксированной цене. Александр Дрозденко отметил, что такая практика станет первой в России.
 
Ленинградская областьОбществоАлександр ДрозденкоЖилье
 
 
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