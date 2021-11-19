https://ria.ru/20211119/kniga-1759730777.html
Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн - РИА Новости, 19.11.2021
Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
Институт философии РАН, отмечающий 100-летие, издал книгу о своих первых сотрудниках, в которой раскрыты новые факты о жизни и трудах основателя - Густава... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T01:56
2021-11-19T01:56
2021-11-19T01:56
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Институт философии РАН, отмечающий 100-летие, издал книгу о своих первых сотрудниках, в которой раскрыты новые факты о жизни и трудах основателя - Густава Шпета, святого мученика Ивана Попова, религиозных философов Ивана Ильина и Семена Франка, знаменитой ученицы Юнга и Фрейда Сабины Шпильрейн. Об этом, а также о перспективах "морального лидерства России" в интервью РИА Новости рассказал редактор-составитель издания, руководитель сектора истории русской философии Института философии РАН Анатолий Черняев.По его словам, проведенные исследования показали преемственность между Институтом научной философии, созданным в 1921 году на базе МГУ, и Институтом философии Академии наук. "В коллективной монографии, на основе изучения многочисленных документов из архивов России, воссоздается история создания и работы института в 1920-е годы. Некоторые интереснейшие тексты публикуются в книге впервые", - отметил собеседник агентства.Лица и судьбыПервый директор института, философ-феноменолог Густав Шпет, был представителем классической научной традиции России и Европы. "Новые материалы о Шпете и его учениках подготовлены соредактором книги Татьяной Щедриной. Свою задачу как руководителя Шпет видел в том, чтобы собрать в новом институте, как в своеобразном Ноевом ковчеге, приверженцев разных философских направлений, объединенных по принципу научного профессионализма. Благодаря этому сложилась уникальная ситуация, когда сотрудниками одного Института стали одновременно выдающиеся религиозные философы Иван Ильин и Семен Франк, марксисты-материалисты Александр Богданов и Любовь Аксельрод, стоявшие на позициях идеализма Георгий Челпанов и Павел Попов", - пояснил Черняев.Шпет должен был быть выслан из России на "философском пароходе", однако не захотел расставаться с Родиной. "Несмотря на польскую кровь, он считал себя человеком русской культуры и принял смерть по приговору "тройки" в 1937 году. Подобная участь была уготована многим сотрудникам Института", - добавил собеседник агентства.Он особо отметил, что у Института философии появился и собственный небесный покровитель. Это выдающийся патролог, бывший профессор Московской духовной академии Иван Попов. Он был одним из сподвижников патриарха Тихона, трудился и на благо науки, и на благо Церкви, и завершил свой путь как мученик. В 2003 году Русская православная церковь причислила его к лику святых.Еще одна примечательная фигура из числа сотрудников Института научной философии, его психологической секции – специалист по детскому психоанализу Сабина Шпильрейн. В начале XX века она прошла стажировку в Швейцарии, где училась у Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда. История ее непростых взаимоотношений с великими учителями легла в основу голливудского фильма "Опасный метод" режиссера Дэвида Кроненберга, где роль Сабины Шпильрейн исполнила актриса Кира Найтли.По словам Черняева, коллективная монография издана при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований тиражом в 300 экземпляров. Согласно условиям фонда, книга не подлежит продаже, но ее можно будет найти в основных библиотеках страны и ведущих российских университетах."Моральное лидерство России"Отвечая на вопросы об актуальности издания и современной русской философии, руководитель сектора Института философии РАН отметил, что "наиболее перспективными могут стать исследования, посвященные осмыслению самобытности цивилизации России, ее традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей". Актуальным Черняев считает и популяризацию национального идейно-философского наследия, раскрытие его мирового значения."Такие исследования должны способствовать укреплению суверенитета нашей страны и повышению ее роли в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве. Российская философская школа призвана стать одним из факторов "мягкой силы", обеспечивающей моральное лидерство России в мире", - убежден Черняев.Вопреки расхожим представлениям, по его словам, философия – не отвлеченная наука, ее достижения востребованы смежными социально-гуманитарными науками. "В частности, история не может развиваться без понимания теории и закономерностей исторического процесса, которые укоренены в философских концепциях", - сказал собеседник агентства. Одна из проблем современной исторической науки, добавил он, заключается в том, что "история России пишется на основе концепций исторического развития, разработанных в западной философии", а "цивилизационный опыт Запада не совпадает с российским"."Наша история не укладывается в прокрустово ложе западных теорий, в свете которых она выглядит сплошной чередой недоразумений и срывов, что отражается и на проблемах с учебниками русской истории. Историки России нуждаются в методологической помощи философов, которым предстоит разработать аутентичную концепцию исторического развития, соответствующую цивилизационной специфике России. Эта концепция должна способствовать защите исторической правды, обоснованию преемственности в развитии Российского государства и его исторически сложившегося единства, противодействовать фальсификациям", - считает Черняев.В современной мировой дискуссии о соотношении философии и религии он особо отметил вклад таких сотрудников Института философии, как Генрих Батищев, Пиама Гайденко, Сергей Хоружий. "Их концепции значительно повлияли на современные религиозно-философские и богословские исследования", - сказал Черняев.А перспективы философской работы в сфере религиозной проблематики представитель академического института видит "в изучении и актуализации духовно-нравственных ценностей традиционных российских конфессий, укреплении культуры межконфессионального диалога, разработке академического компонента научной и образовательной специальности "теология".
https://ria.ru/20211117/istoriya-1759368329.html
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общество, москва, московская духовная академия, российская академия наук, русская православная церковь, российский фонд фундаментальных исследований, россия
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости, Ольга Липич.
Институт философии РАН
, отмечающий 100-летие, издал книгу о своих первых сотрудниках, в которой раскрыты новые факты о жизни и трудах основателя - Густава Шпета, святого мученика Ивана Попова, религиозных философов Ивана Ильина и Семена Франка, знаменитой ученицы Юнга и Фрейда Сабины Шпильрейн. Об этом, а также о перспективах "морального лидерства России" в интервью РИА Новости рассказал редактор-составитель издания, руководитель сектора истории русской философии Института философии РАН Анатолий Черняев.
"Всемирный день философии (установленный ЮНЕСКО в 2005 году и отмечаемый ежегодно в последний четверг ноября) в нынешнем году совпадает со знаменательной годовщиной - 100-летним юбилеем Института философии РАН. К этой дате приурочен выход в свет нашего коллективного труда "Институт научной философии. Начало". Основная часть книги состоит из очерков - ярких интеллектуальных портретов замечательных ученых-философов, стоявших у истоков академической философии в стране", - сказал Черняев.
По его словам, проведенные исследования показали преемственность между Институтом научной философии, созданным в 1921 году на базе МГУ, и Институтом философии Академии наук. "В коллективной монографии, на основе изучения многочисленных документов из архивов России
, воссоздается история создания и работы института в 1920-е годы. Некоторые интереснейшие тексты публикуются в книге впервые", - отметил собеседник агентства.
Лица и судьбы
Первый директор института, философ-феноменолог Густав Шпет, был представителем классической научной традиции России и Европы
. "Новые материалы о Шпете и его учениках подготовлены соредактором книги Татьяной Щедриной. Свою задачу как руководителя Шпет видел в том, чтобы собрать в новом институте, как в своеобразном Ноевом ковчеге, приверженцев разных философских направлений, объединенных по принципу научного профессионализма. Благодаря этому сложилась уникальная ситуация, когда сотрудниками одного Института стали одновременно выдающиеся религиозные философы Иван Ильин и Семен Франк, марксисты-материалисты Александр Богданов
и Любовь Аксельрод, стоявшие на позициях идеализма Георгий Челпанов и Павел Попов
", - пояснил Черняев.
Шпет должен был быть выслан из России на "философском пароходе", однако не захотел расставаться с Родиной. "Несмотря на польскую кровь, он считал себя человеком русской культуры и принял смерть по приговору "тройки" в 1937 году. Подобная участь была уготована многим сотрудникам Института", - добавил собеседник агентства.
Он особо отметил, что у Института философии появился и собственный небесный покровитель. Это выдающийся патролог, бывший профессор Московской духовной академии
Иван Попов. Он был одним из сподвижников патриарха Тихона, трудился и на благо науки, и на благо Церкви, и завершил свой путь как мученик. В 2003 году Русская православная церковь
причислила его к лику святых.
Еще одна примечательная фигура из числа сотрудников Института научной философии, его психологической секции – специалист по детскому психоанализу Сабина Шпильрейн. В начале XX века она прошла стажировку в Швейцарии
, где училась у Карла Густава Юнга и Зигмунда Фрейда
. История ее непростых взаимоотношений с великими учителями легла в основу голливудского фильма "Опасный метод" режиссера Дэвида Кроненберга, где роль Сабины Шпильрейн исполнила актриса Кира Найтли
.
По словам Черняева, коллективная монография издана при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
тиражом в 300 экземпляров. Согласно условиям фонда, книга не подлежит продаже, но ее можно будет найти в основных библиотеках страны и ведущих российских университетах.
"Моральное лидерство России"
Отвечая на вопросы об актуальности издания и современной русской философии, руководитель сектора Института философии РАН отметил, что "наиболее перспективными могут стать исследования, посвященные осмыслению самобытности цивилизации России, ее традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей". Актуальным Черняев считает и популяризацию национального идейно-философского наследия, раскрытие его мирового значения.
"Такие исследования должны способствовать укреплению суверенитета нашей страны и повышению ее роли в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном пространстве. Российская философская школа призвана стать одним из факторов "мягкой силы", обеспечивающей моральное лидерство России в мире", - убежден Черняев.
Вопреки расхожим представлениям, по его словам, философия – не отвлеченная наука, ее достижения востребованы смежными социально-гуманитарными науками. "В частности, история не может развиваться без понимания теории и закономерностей исторического процесса, которые укоренены в философских концепциях", - сказал собеседник агентства. Одна из проблем современной исторической науки, добавил он, заключается в том, что "история России пишется на основе концепций исторического развития, разработанных в западной философии", а "цивилизационный опыт Запада не совпадает с российским".
"Наша история не укладывается в прокрустово ложе западных теорий, в свете которых она выглядит сплошной чередой недоразумений и срывов, что отражается и на проблемах с учебниками русской истории. Историки России нуждаются в методологической помощи философов, которым предстоит разработать аутентичную концепцию исторического развития, соответствующую цивилизационной специфике России. Эта концепция должна способствовать защите исторической правды, обоснованию преемственности в развитии Российского государства и его исторически сложившегося единства, противодействовать фальсификациям", - считает Черняев.
В современной мировой дискуссии о соотношении философии и религии он особо отметил вклад таких сотрудников Института философии, как Генрих Батищев, Пиама Гайденко, Сергей Хоружий. "Их концепции значительно повлияли на современные религиозно-философские и богословские исследования", - сказал Черняев.
А перспективы философской работы в сфере религиозной проблематики представитель академического института видит "в изучении и актуализации духовно-нравственных ценностей традиционных российских конфессий, укреплении культуры межконфессионального диалога, разработке академического компонента научной и образовательной специальности "теология".