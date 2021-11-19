https://ria.ru/20211119/elektrotransport-1759761802.html
Ленобласть станет пилотным регионом по развитию электротранспорта
Ленобласть станет пилотным регионом по развитию электротранспорта - РИА Новости, 19.11.2021
Ленобласть станет пилотным регионом по развитию электротранспорта
Ленинградская область станет пилотным регионом по реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:28
2021-11-19T11:28
2021-11-19T11:28
ленинградская область
общественный транспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Ленинградская область станет пилотным регионом по реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, Ленобласть внесена в перечень из восьми пилотных регионов по реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года. Концепция предполагает снятие правовых ограничений, связанных с эксплуатацией электротранспорта, стимулирование развития зарядной инфраструктуры, создание производства электромобилей и компонентной базы, поддержку спроса на электроавтомобили через субсидирование части их стоимости."Мероприятия по реализации концепции позволят Ленинградской области в числе первых развить отрасль электрического автомобильного транспорта", – сказал председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 8,1 миллиарда рублей для софинансирования установки около трех тысяч "быстрых" зарядных станций в пилотных регионах до 2024 года, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211118/professiya-1759647559.html
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общественный транспорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Ленинградская область
станет пилотным регионом по реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, Ленобласть внесена в перечень из восьми пилотных регионов по реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года. Концепция предполагает снятие правовых ограничений, связанных с эксплуатацией электротранспорта, стимулирование развития зарядной инфраструктуры, создание производства электромобилей и компонентной базы, поддержку спроса на электроавтомобили через субсидирование части их стоимости.
"Мероприятия по реализации концепции позволят Ленинградской области в числе первых развить отрасль электрического автомобильного транспорта", – сказал председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.
В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 8,1 миллиарда рублей для софинансирования установки около трех тысяч "быстрых" зарядных станций в пилотных регионах до 2024 года, сообщили в пресс-службе.