https://ria.ru/20211119/delo-1759747122.html

Прокуратура признала дело из-за задержания школьницы в Петербурге законным

Прокуратура признала дело из-за задержания школьницы в Петербурге законным - РИА Новости, 19.11.2021

Прокуратура признала дело из-за задержания школьницы в Петербурге законным

Прокуратура Петербурга признала законным возбуждение уголовного дела по факту превышения должностных полномочий при задержании полицией школьницы, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:55

2021-11-19T09:55

2021-11-19T09:55

происшествия

санкт-петербург

калининский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура Петербурга признала законным возбуждение уголовного дела по факту превышения должностных полномочий при задержании полицией школьницы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Следователи в Санкт-Петербурге завели дело по статье о превышении должностных полномочий после задержания 14-летней школьницы, действиям сотрудников полиции дадут оценку."Прокуратура Калининского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.По информации ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения на Гражданском проспекте в Петербурге в среду днем: нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт, ехать в отдел отказалась и "оказала активное сопротивление". На место происшествия приехал ее отец, уже в отделе полиции было установлено, что девушка - несовершеннолетняя. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила запрос в полицию в связи с появившимся видео с задержанием девочки полицейскими. На нем пятеро мужчин в форме сотрудников правоохранительных органов пытаются посадить девочку в автомобиль с надписью "Полиция", ребенок сопротивляется. Как сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мама девочки Елена Валицкая, инцидент произошел, когда ее дочка возвращалась из школы №98 Калининского района, предположительно, из-за того, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Валицкая утверждала, что девочка "не может пошевелить руками".

https://ria.ru/20211112/zaderzhanie-1758763022.html

https://ria.ru/20211026/politsiya-1756274491.html

санкт-петербург

калининский район

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, калининский район, ленинградская область, россия