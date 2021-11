https://ria.ru/20211119/adele-1759681667.html

Адель представила еще одну песню из нового альбома

Адель представила еще одну песню из нового альбома - РИА Новости, 19.11.2021

Адель представила еще одну песню из нового альбома

Британская певица Адель презентовала в Сети новую песню "To Be Loved", которая войдет в грядущий альбом исполнительницы "30". РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T00:43

2021-11-19T00:43

2021-11-19T00:43

культура

новости культуры

музыка

twitter

адель эдкинс

опра уинфри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759681877_0:36:1500:880_1920x0_80_0_0_478bae0ef90ee01bfd76775258947101.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Британская певица Адель презентовала в Сети новую песню "To Be Loved", которая войдет в грядущий альбом исполнительницы "30".Трек звезды пока есть только в ее соцсетях. Там она разместила видео, полностью снятое в доме. В ролике Адель сидит на диване и эмоционально поет "To Be Loved". В песне Адель рассказывает о том, что для того чтобы любить и быть любимым нужно чем-то жертвовать — отказаться от чего-то дорогого. Она также утверждает, что ни о чем не жалеет и говорит, что пыталась.. (не исключено, что сохранить брак с Саймоном Конекки. — Прим. ред.).За несколько часов пост с "To Be Loved" в Twitter набрал более трех миллионов просмотров и почти триста тысяч лайков. Пользователи написали, что от новой песни у них мурашки по коже. "Безумно красиво", — поделились мнением поклонники. Ранее, в интервью Опре Уинфри, Адель призналась, что ее новый альбом, который выйдет в эту пятницу, 19 ноября, посвящен тяжелому разводу с Коннеки (пара официально расторгла отношения в марте этого года).

https://ria.ru/20211102/adel-1757322710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, twitter, адель эдкинс, опра уинфри