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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211119/adele-1759681667.html
Адель представила еще одну песню из нового альбома
Адель представила еще одну песню из нового альбома - РИА Новости, 19.11.2021
Адель представила еще одну песню из нового альбома
Британская певица Адель презентовала в Сети новую песню "To Be Loved", которая войдет в грядущий альбом исполнительницы "30". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T00:43
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Британская певица Адель презентовала в Сети новую песню "To Be Loved", которая войдет в грядущий альбом исполнительницы "30".Трек звезды пока есть только в ее соцсетях. Там она разместила видео, полностью снятое в доме. В ролике Адель сидит на диване и эмоционально поет "To Be Loved". В песне Адель рассказывает о том, что для того чтобы любить и быть любимым нужно чем-то жертвовать — отказаться от чего-то дорогого. Она также утверждает, что ни о чем не жалеет и говорит, что пыталась.. (не исключено, что сохранить брак с Саймоном Конекки. — Прим. ред.).За несколько часов пост с "To Be Loved" в Twitter набрал более трех миллионов просмотров и почти триста тысяч лайков. Пользователи написали, что от новой песни у них мурашки по коже. "Безумно красиво", — поделились мнением поклонники. Ранее, в интервью Опре Уинфри, Адель призналась, что ее новый альбом, который выйдет в эту пятницу, 19 ноября, посвящен тяжелому разводу с Коннеки (пара официально расторгла отношения в марте этого года).
https://ria.ru/20211102/adel-1757322710.html
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новости культуры, музыка, twitter, адель эдкинс, опра уинфри
00:43 19.11.2021
 
Адель представила еще одну песню из нового альбома

Адель представила еще одну песню из нового альбома

© Adele/YouTubeКадр видео Adele - To Be Loved
Кадр видео Adele - To Be Loved
© Adele/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Британская певица Адель презентовала в Сети новую песню "To Be Loved", которая войдет в грядущий альбом исполнительницы "30".
Трек звезды пока есть только в ее соцсетях. Там она разместила видео, полностью снятое в доме. В ролике Адель сидит на диване и эмоционально поет "To Be Loved".
В песне Адель рассказывает о том, что для того чтобы любить и быть любимым нужно чем-то жертвовать — отказаться от чего-то дорогого. Она также утверждает, что ни о чем не жалеет и говорит, что пыталась.. (не исключено, что сохранить брак с Саймоном Конекки. — Прим. ред.).
За несколько часов пост с "To Be Loved" в Twitter набрал более трех миллионов просмотров и почти триста тысяч лайков. Пользователи написали, что от новой песни у них мурашки по коже. "Безумно красиво", — поделились мнением поклонники.
Ранее, в интервью Опре Уинфри, Адель призналась, что ее новый альбом, который выйдет в эту пятницу, 19 ноября, посвящен тяжелому разводу с Коннеки (пара официально расторгла отношения в марте этого года).
Британская певица Адель - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 10:28Шоубиз
Адель объявила список песен нового альбома "30"
 
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