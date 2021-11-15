"Он меня спас": Адель рассказала о разрыве с первым мужем
Адель рассказала о разрыве с первым мужем Саймоном Конекки
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Адель в интервью Опре Уинфри рассказала о разводе с первым мужем Саймоном Конекки. Этому разрыву был посвящен ее новый альбом "30". Она призналась, что получила от мужа и сына Анжело необходимую стабильность.
"Я думаю, что возможно Саймон спас мою жизнь. Он появился в тот момент, когда никто, кроме него и Анжело, не мог мне дать ощущение стабильности. С приходом внезапной популярности я была так молода, что легко могла потеряться во всем этом", – призналась певица.
Она отметила, что серьезно относится к браку, поэтому считала себя виноватой в разрыве. Сложнее всего, по словам Адель, было объяснить шестилетнему сыну причины развода.
"Я пыталась объяснить, что "я люблю твоего отца, но я не влюблена в него". Для шестилетнего мальчика в этом нет никакой разницы", – добавила артистка.
Адель подала на развод в апреле 2019 года после трех лет брака. Певица рассказала, что они с бывшим мужем сохранили теплые отношения. Сейчас Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.