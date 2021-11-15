https://ria.ru/20211115/adel-1759102619.html

"Он меня спас": Адель рассказала о разрыве с первым мужем

"Он меня спас": Адель рассказала о разрыве с первым мужем - РИА Новости, 15.11.2021

"Он меня спас": Адель рассказала о разрыве с первым мужем

Адель в интервью Опре Уинфри рассказала о разводе с первым мужем Саймоном Конекки. Этому разрыву был посвящен ее новый альбом "30". Она призналась, что получила РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:38

2021-11-15T13:38

2021-11-15T13:38

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Адель в интервью Опре Уинфри рассказала о разводе с первым мужем Саймоном Конекки. Этому разрыву был посвящен ее новый альбом "30". Она призналась, что получила от мужа и сына Анжело необходимую стабильность.Она отметила, что серьезно относится к браку, поэтому считала себя виноватой в разрыве. Сложнее всего, по словам Адель, было объяснить шестилетнему сыну причины развода.Адель подала на развод в апреле 2019 года после трех лет брака. Певица рассказала, что они с бывшим мужем сохранили теплые отношения. Сейчас Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211111/mutsenietse-1758609249.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, адель эдкинс, опра уинфри, шоу-бизнес