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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211115/adel-1759102619.html
"Он меня спас": Адель рассказала о разрыве с первым мужем
"Он меня спас": Адель рассказала о разрыве с первым мужем - РИА Новости, 15.11.2021
"Он меня спас": Адель рассказала о разрыве с первым мужем
Адель в интервью Опре Уинфри рассказала о разводе с первым мужем Саймоном Конекки. Этому разрыву был посвящен ее новый альбом "30". Она призналась, что получила РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:38
2021-11-15T13:38
шоубиз
знаменитости
адель эдкинс
опра уинфри
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Адель в интервью Опре Уинфри рассказала о разводе с первым мужем Саймоном Конекки. Этому разрыву был посвящен ее новый альбом "30". Она призналась, что получила от мужа и сына Анжело необходимую стабильность.Она отметила, что серьезно относится к браку, поэтому считала себя виноватой в разрыве. Сложнее всего, по словам Адель, было объяснить шестилетнему сыну причины развода.Адель подала на развод в апреле 2019 года после трех лет брака. Певица рассказала, что они с бывшим мужем сохранили теплые отношения. Сейчас Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.
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знаменитости, адель эдкинс, опра уинфри, шоу-бизнес
13:38 15.11.2021
 
"Он меня спас": Адель рассказала о разрыве с первым мужем

Адель рассказала о разрыве с первым мужем Саймоном Конекки

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Адель в интервью Опре Уинфри рассказала о разводе с первым мужем Саймоном Конекки. Этому разрыву был посвящен ее новый альбом "30". Она призналась, что получила от мужа и сына Анжело необходимую стабильность.

"Я думаю, что возможно Саймон спас мою жизнь. Он появился в тот момент, когда никто, кроме него и Анжело, не мог мне дать ощущение стабильности. С приходом внезапной популярности я была так молода, что легко могла потеряться во всем этом", – призналась певица.

Она отметила, что серьезно относится к браку, поэтому считала себя виноватой в разрыве. Сложнее всего, по словам Адель, было объяснить шестилетнему сыну причины развода.

"Я пыталась объяснить, что "я люблю твоего отца, но я не влюблена в него". Для шестилетнего мальчика в этом нет никакой разницы", – добавила артистка.

Адель подала на развод в апреле 2019 года после трех лет брака. Певица рассказала, что они с бывшим мужем сохранили теплые отношения. Сейчас Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. По данным Forbes, его состояние оценивается в 46 миллионов долларов.
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